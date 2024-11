NAPOLI-ROMA, i convocati di Ranieri: in lista Dybala e Hummels, out Hermoso

AS ROMA NEWS – Mister Claudio Ranieri ha appena diramato l’elenco dei convocati per la partita di domani pomeriggio, ore 18, contro il Napoli allo stadio Diego Armando Maradona.

Nonostante abbia iniziato ad allenarsi con il resto del gruppo, Alexis Saelemaekers non prenderà parte alla gara. Assente anche Mario Hermoso, il quale spera di recuperare per il Tottenham. Sono in lista invece sia Paulo Dybala che Mats Hummels.

Di seguito il tweet della Roma con tutti i convocati per la gara di campionato contro i partenopei.

