NAPOLI-ROMA: le probabili formazioni e dove vederla in TV

AS ROMA NEWS – Smalling è out ma Fonseca recupera Ibanez e Mancini per la partita di domani sera. Nonostante questo resta un piccolo dubbio di formazione da sciogliere in vista di Napoli-Roma e riguarda proprio la difesa.

Stando alle scelte fatte in queste settimane dall’allenatore, in mezzo dovrebbe essere confermato Cristante, ma vista la bella prova di Juan Jesus non è da escludere che Fonseca possa scegliere di spostare Ibanez in mezzo con l’inserimento del suo connazionale sul centro-sinistra.

Per il resto l’undici giallorosso sembra scritto: Mirante tra i pali, Karsdorp e Spinazzola sulle fasce, Pellegrini e Veretout a centrocampo, Pedro e Mkhitaryan ad agire alle spalle di Edin Dzeko. Queste dunque le probabili formazioni di Napoli-Roma, gara che si giocherà domenica 29 novembre ore 20:45, diretta tv su Sky Sport:

NAPOLI (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Demme, Fabian Ruiz; Lozano, Zielinski, Insigne; Mertens.

ROMA (3-4-2-1): Mirante, Mancini, Cristante, Ibanez, Karsdorp, Veretout, Pellegrini, Spinazzola, Pedro, Mkhitaryan, Dzeko.

Giallorossi.net – Andrea Fiorini