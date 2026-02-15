Napoli-Roma, le ultime: Soulé non ce la fa e va in panchina, tocca a Zaragoza

A poche ore dal fischio d’inizio di Napoli-Roma arrivano nuove indicazioni dall’infermeria giallorossa, e non sono incoraggianti. Matías Soulé avverte ancora dolore e difficilmente sarà rischiato dal primo minuto: la sua presenza, al massimo, è destinata alla panchina.

Secondo quanto riferito in questi minuti da Radio Romanista, Gian Piero Gasperini è orientato a escludere l’argentino dall’undici iniziale, modificando così l’assetto offensivo per la sfida del Maradona.. Al suo posto è pronto Bryan Zaragoza, che va verso l’esordio dal primo minuto in una delle partite più delicate della stagione.

Lo spagnolo agirà sulla corsia destra, con Lorenzo Pellegrini confermato a sinistra alle spalle dell’unica certezza offensiva giallorossa: Donyell Malen, schierato da punta centrale.

Un tridente inedito, figlio dell’emergenza e delle condizioni fisiche non ottimali di Soulé, ma anche di una scelta chiara: Gasperini preferisce affidarsi a chi garantisce oggi maggiore tenuta, rinviando eventuali forzature a gara in corso.

Fonte:Radio Romanista