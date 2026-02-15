Napoli-Roma, le ultime: Soulé non ce la fa e va in panchina, tocca a Zaragoza

A poche ore dal fischio d’inizio di Napoli-Roma arrivano nuove indicazioni dall’infermeria giallorossa, e non sono incoraggianti. Matías Soulé avverte ancora dolore e difficilmente sarà rischiato dal primo minuto: la sua presenza, al massimo, è destinata alla panchina.
Secondo quanto riferito in questi minuti da Radio Romanista, Gian Piero Gasperini è orientato a escludere l’argentino dall’undici iniziale, modificando così l’assetto offensivo per la sfida del Maradona.. Al suo posto è pronto Bryan Zaragoza, che va verso l’esordio dal primo minuto in una delle partite più delicate della stagione.
Lo spagnolo agirà sulla corsia destra, con Lorenzo Pellegrini confermato a sinistra alle spalle dell’unica certezza offensiva giallorossa: Donyell Malen, schierato da punta centrale.
Un tridente inedito, figlio dell’emergenza e delle condizioni fisiche non ottimali di Soulé, ma anche di una scelta chiara: Gasperini preferisce affidarsi a chi garantisce oggi maggiore tenuta, rinviando eventuali forzature a gara in corso.
Fonte:Radio Romanista
Caxxo basta sfiga.
Ma quale sfiga…che Dybala è un ex lo sappiamo da anni…se dopo bailey ecco zaragoza di quale sfiga parli? Quella di non aver saputo fare come con quegli incapaci dei due centravanti…? aprire il portafogli e prendere uno del mestiere…Malen! speriamo il Gasp stasera faccia o’mmiracolo con uno tra zaragoza, vaz o venturino!
Speriamo sia pretattica sennò siamo nella melma.
vaz malen Saragozza
elanawi cristante pistilli
basta vedere in campo una persona che cammina
Sbrigamose a gioca’ che qui ogni ora ne salta uno…!
FORZA ROMA
Stasera gioca Arena
ricordiamoci di Venturino che personalmente mi ha fatto una buona impressione
Dai speriamo bene….. sempre e solo forza Roma
francesco Totti una volta fece vedere le gambe che erano massacrate per le botte che prendeva eppure giocava sempre.
questi con un po’ di dolore spariscono per mesi
mai avuta la pubalgia?
credo di no a questo punto…
❤️🧡💛
Domande :
1) visto ieri Bastoni e l ‘ esultanza dopo aver ingannato l ‘ arbitro
se invece di Bastoni era Mancini ?
2) ma com’era la frase ?
” a fine campionato gli errori si compensano ”
Come mai tutte quelle proteste ?
_________
” al Napoli mancano tanti calciatori ”
Alla Roma no ?
Hermoso Angelino Kone Dybala Dovbyk Ferguson El Shaarawy.
E allora Zaragoza fa n’paro de assist a Malen che insacca e così a Gonde je viè n’mal de stomaco che nemmanco un chilo de Maloox j’abbasta !!
Attendo le formazioni ufficiali per dire chi è più penalizzato dalle assenze tra Roma e Napoli.
Ovviamente tutto dipende dalla partecipazione o meno alla gara di quel gran giocatore che è Mc Tominay.
Daje Fantino Daje 💪💪💪
❤️🧡💛
Tutti si possono adattare fuorché Pellegrini giochi nel suo posto. È stato sempre così e poi non gioca bene comunque.
Farei giocare il greco a sx è Wesley a dx. Celik nel trio dietro. Davanti Sono contati.
Comunque l’udinese oggi ha perso in casa col Sassuolo …solo con noi hanno sputato sangue, l’anima de li mejo…..
Mah? Speriamo bene, che vi sevo dire. Soule’ ultimamente non stava un gran che’ per cui, sono molto deluso da Dybala che ha praticamente saltato 3 settimane; questa doveva essere la “sua” gara ed invece… come spesso capita. Non tutti i mali verranno per nuocere.
Per qualsiasi dubbio potete consutare il nuovo regolamento.