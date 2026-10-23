NAPOLI-ROMA | Le ultime sulle formazioni, il probabile risultato e dove vederla in TV

La Roma torna subito a concentrarsi sul campionato dopo la larga vittoria ottenuta in Champions League. Sabato 24 ottobre, alle ore 18:00, i giallorossi saranno di scena allo stadio Diego Armando Maradona contro il Napoli di Massimiliano Allegri, nel big match dell’ottava giornata di Serie A.

La squadra di Gian Piero Gasperini arriva all’appuntamento forte del 4-0 rifilato allo Slovan Bratislava in Champions e del 2-0 contro il Genoa nell’ultimo turno di campionato. In Serie A la Roma è ancora imbattuta: 17 punti in sette giornate, terzo posto e appena tre reti subite. Situazione molto diversa per il Napoli, fermo a quota 10 dopo la sorprendente sconfitta per 1-0 sul campo del Venezia. Gli azzurri hanno però ritrovato morale in Europa grazie al sofferto 4-3 contro il Bodø/Glimt.

Le ultime dai campi

QUI NAPOLI – Allegri dovrebbe schierare il 4-3-3 con Milinkovic-Savic favorito su Meret. In difesa è fuori Buongiorno, mentre Rrahmani è da valutare dopo la febbre: pronti Badiashile e Rafa Marin. In mezzo spazio a De Bruyne, Anguissa e McTominay, con Lobotka alternativa. Davanti torna titolare Højlund, affiancato da Politano e uno tra Lang e Giovane. Assenti anche David Neres, Alisson Santos e Favasuli.

QUI ROMA – Gasperini recupera Cristante, anche se resta da capire se partirà subito titolare. Restano fuori Svilar, Koné, Dybala e Pellegrini: in porta sarà quindi confermato Gollini. Dietro favoriti Mancini, N’Dicka ed Hermoso, con Lulli e Wesley sulle fasce. In mezzo De Roon e Pisilli sono in vantaggio, mentre davanti torna Malen, sostenuto da Soulé e Cristante, con Mora come unica alternativa all’ex Atalanta.

Dove vederla in TV

Napoli-Roma sarà trasmessa in esclusiva su DAZN, ma con una novità molto importante: il big match del Maradona sarà visibile gratuitamente anche ai non abbonati. Sarà sufficiente registrarsi sulla piattaforma DAZN senza sottoscrivere un abbonamento per accedere alla diretta. Il collegamento inizierà dalle ore 17:00, mentre il calcio d’inizio è fissato alle 18:00 di sabato 24 ottobre. La telecronaca sarà affidata a Pierluigi Pardo, con il commento tecnico di Fabio Bazzani.

Il probabile risultato

Le quote aggiornate vedono la Roma leggermente favorita. Il successo del Napoli viene proposto mediamente tra 2.75 e 2.90, il pareggio si muove intorno a 3.30-3.50, mentre la vittoria giallorossa oscilla tra 2.35 e 2.45. Il divario è comunque minimo e conferma come i bookmaker si aspettino una partita estremamente equilibrata.

Anche i mercati relativi al numero di gol non offrono un’indicazione netta: Over e Under 2.5 viaggiano praticamente appaiati. La Roma ha dalla sua una solidità difensiva impressionante: appena tre gol subiti in sette giornate e nessuna rete incassata nelle tre trasferte di campionato contro Lecce, Torino e Como. Il Napoli, però, ha sempre segnato nelle gare disputate al Maradona in Serie A. Tra le previsioni sul risultato esatto emerge soprattutto l’1-1.

Probabili formazioni

NAPOLI (4-3-3) – Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Badiashile, Marin, Olivera; Anguissa, De Bruyne, McTominay; Politano, Højlund, Lang. All.: Allegri.

ROMA (3-4-2-1) – Gollini; Mancini, N’Dicka, Hermoso; Lulli, De Roon, Pisilli, Wesley; Soulé, Cristante; Malen. All.: Gasperini.

Arbitro: Andrea Colombo (Como)

Assistenti: Bindoni – Marco Rossi

IV uomo: Juan Luca Sacchi

VAR: Gianluca Aureliano

AVAR: Francesco Meraviglia

Giallorossi.net | T. De Cortis