Napoli su Pellegrini, Cristante l’alternativa. Ghisolfi lavora alle cessioni di Le Fee ed Hermoso

AS ROMA NEWS CALCIOMERCATO – Proseguono i contatti tra Roma e Napoli in vista di gennaio: a Conte piacerebbe avere Lorenzo Pellegrini, in uscita dopo che non ci sono stati contatti tra le parti per il rinnovo di contratto. L’alternativa al capitano giallorosso è Bryan Cristante.

Sarà un mese movimentato per il ds Ghisolfi, che sta lavorando anche alle cessioni di Le Fée e Hermoso. Il centrocampista, fortemente voluto dal dirigente francese, non ha inciso, per questo in casa giallorossa si sta valutando un suo addio già a gennaio. L’intermediario Diego Tavano sta offrendo il calciatore, ma i recenti sondaggi con diversi club italiani non hanno dato i risultati sperati. Si aspetta un’offerta dalla Francia.

Sul Hermoso invece potrebbe tornare d’attualità la pista turca, dopo le avances del Galatasaray respinte questa estate. L’ex Atletico Madrid sta parlando con il Fenerbahce, club allenato da José Mourinho. Lo Special One ha chiesto un rinforzo nel reparto difensivo e ha dato l’ok all’arrivo del centrale 29enne.

Fonti: Corriere dello Sport / La Repubblica

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime notizie della Roma sul tuo cellulare? Iscriviti subito al canale Whatsapp di Giallorossi.net!