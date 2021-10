Nations League: Italia battuta dalla Spagna 1-2, sfuma il sogno finale. Inutile il gol di Pellegrini nella ripresa

ALTRE NOTIZIE – Brutta sconfitta dell’Italia nella semifinale di Nations League, battuta a San Siro dalla Spagna di Luis Enrique col punteggio di due a uno.

Dopo un avvio equilibrato, arriva il vantaggio di Ferran Torres, a segno con un piatto destro dall’interno dell’area dopo un perfetto cross dalla sinistra. L’Italia sbanda qualche minuto, ma poi reagisce: prima Bernardeschi colpisce il palo dopo una deviazione decisiva di Unai Simon, poi Insigne si divora il gol del pari calciando fuori a botta sicura, tutto solo davanti al portiere.

Prima del finale di frazione si decide il match: Bonucci, già ammonito, viene troppo severamente espulso per doppio giallo a causa di un intervento col gomito largo. Come se non bastasse nel recupero arriva il raddoppio di Ferran Torres, stavolta a segno con un perfetto colpo di testa, imbeccato magistralmente da Oyarzabal. Per gli azzurri è la mazzata finale.

Nella ripresa Mancini prova a cambiare: dentro Chiellini al posto di Bernardeschi. Poi in campo anche Kean e Locatelli, ma è l’ingresso di Pellegrini il cambio che sortisce degli effetti: è infatti il capitano giallorosso, tenuto a sorpresa in panchina da Mancini, a ridare qualche timida speranza ai suoi con un gol a porta vuota, servito da uno scatenato Chiesa.

L’Italia però è stremata e deve arrendersi dopo ben 37 partite senzs sconfitte: vince la Spagna, che vola in finale. Affronterà la vincente di Belgio-Francia che si giocherà domani.

Giallorossi.net – A. Fiorini