NATIONS LEAGUE | Italia, tris alla Turchia: Scamacca, Calafiori e Pio Esposito firmano il 3-1

L’Italia chiude nel migliore dei modi questa finestra di Nations League battendo 3-1 la Turchia al Dall’Ara di Bologna. Dopo il successo per 4-1 ottenuto a Bursa, gli azzurri di Roberto Mancini fanno dunque il bis contro la nazionale di Vincenzo Montella e salgono a 7 punti nel Gruppo A1.

Mancini rivoluziona la formazione rispetto al pareggio con la Francia, cambiando nove titolari. Tra questi c’è Gianluca Mancini, schierato dal primo minuto al centro della difesa accanto a Bastoni. L’Italia parte con qualche difficoltà e la Turchia prova a rendersi pericolosa, ma al 26′ arriva il vantaggio: cross di Di Lorenzo, pallone che resta in area dopo un contrasto e Gianluca Scamacca è il più rapido a scaricare sotto la traversa il destro dell’1-0.

Nella ripresa il ct azzurro cambia subito volto alla squadra inserendo Pio Esposito, Calafiori e Kayode. Al 61′, però, la Turchia trova il pareggio con Aral Simsir, lasciato libero sul secondo palo dopo un cross basso dalla destra. La risposta dell’Italia è immediata: appena tre minuti dopo Riccardo Calafiori, accolto dall’ovazione del pubblico di Bologna, svetta sul cross di Barella e di testa firma il 2-1.

La Turchia prova a restare in partita e costringe anche Donnarumma a un intervento importante nel finale, ma all’87′ arriva il gol che chiude definitivamente i conti. Doumbia sfonda sulla destra e mette il pallone al centro, la conclusione di Romano viene corretta sotto porta da Pio Esposito, che realizza il 3-1 e porta a sette le sue reti in tredici presenze con la Nazionale.

Per l’Italia è il terzo risultato utile consecutivo dopo il 4-1 in Turchia e l’1-1 conquistato in Francia. Una serata positiva anche per Gianluca Mancini, tornato titolare nella difesa azzurra, mentre Daniele Ghilardi è rimasto fuori dalla lista dei convocati per la gara. Gli azzurri torneranno in campo a novembre per le ultime due partite del girone contro Francia e Belgio.

Redazione Giallorossi.net