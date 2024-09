Nations League: l’Italia batte anche l’Israele (2-1), panchina per Pellegrini. Konè titolare e protagonista con la Francia (2-0 al Belgio)

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Seconda vittoria consecutiva per la nazionale azzurra che dopo aver battuto la Francia passa anche sul campo dell’Israele col punteggio di 2 a 1 nel match di Nations League.

Per l’Italia in gol Frattesi (a segno di petto su assist di Dimarco) e Moise Kean. Nel finale Fani che però non evita la sconfitta ai padroni di casa. Solo panchina per Pellegrini, non al meglio per un problema muscolare.

Vince anche la Francia di Manu Konè, partito titolare nel match contro il Belgio: ottima prestazione del centrocampista giallorosso, sempre nel vivo della manovra, nella vittoria dei transalpini per 2 a 0. E’ rimasto in panchina invece l’altro romanista, Alexis Saelemaekers.

L’Italia al momento guida il girone a punteggio pieno, a quota 6 punti. Seguono appaiate Francia e Belgio a quota 3, chiude Israele con zero punti.

Giallorossi.net – T. De Cortis

