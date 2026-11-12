Nations League, l’Italia batte la Francia 3-1 e riapre il girone: doppietta di Pio Esposito

Grande notte per l’Italia a San Siro. Gli azzurri di Roberto Mancini battono 3-1 la Francia di Zinedine Zidane nella quinta giornata di Nations League, ribaltando lo svantaggio iniziale grazie a una doppietta di Pio Esposito e al gol di Davide Frattesi. Una vittoria pesantissima, che permette alla Nazionale di agganciare proprio i transalpini a quota 10 punti e di rilanciare le proprie ambizioni nel girone.

La partita, però, si mette subito in salita. La Francia parte meglio e al 10′ trova il vantaggio con Michael Olise, bravo ad approfittare di un grave errore di Donnarumma in fase di impostazione. Il portiere azzurro sbaglia il passaggio, regalando il pallone all’attaccante francese, che supera Scalvini e deposita in rete. L’Italia fatica a contenere le iniziative degli ospiti, ma al 26′ trova il pareggio: Cambiaghi sfonda sulla sinistra e serve Pio Esposito, che anticipa Upamecano e batte Maignan.

Il primo tempo si chiude sull’1-1, con la Francia ancora pericolosa e vicina al nuovo vantaggio con un palo colpito da Barcola. Nella ripresa la gara si accende definitivamente. Al 60′ gli azzurri hanno una grande occasione per passare in vantaggio, ma Sebastiano Esposito fallisce un calcio di rigore conquistato da Cambiaghi per un fallo di Malo Gusto.

L’errore dal dischetto non abbatte l’Italia, che appena tre minuti dopo completa la rimonta. Dimarco, appena entrato, serve Frattesi in area: il centrocampista si inserisce con i tempi giusti e batte Maignan di sinistro. San Siro esplode, mentre la Francia accusa il colpo e fatica a reagire. Al 75′ arriva anche il terzo gol. Upamecano stende Vergara in area e l’arbitro concede un altro rigore agli azzurri. Stavolta sul dischetto si presenta Pio Esposito, che non sbaglia e firma la doppietta personale, chiudendo di fatto i conti. Nel finale la squadra di Zidane prova a riaprire la sfida, ma la difesa italiana controlla il doppio vantaggio.

Il successo permette all’Italia di salire a 10 punti, raggiungendo la Francia in vetta al Gruppo A1 e portandosi in vantaggio negli scontri diretti. Il Belgio segue a quota 9 dopo la vittoria per 2-1 in Turchia. Domenica 15 novembre gli azzurri saranno impegnati proprio a Bruxelles nell’ultima giornata: un pareggio sarebbe sufficiente per conquistare la qualificazione ai quarti di finale. Da segnalare l’assenza di Bastoni, ammonito e squalificato per il prossimo incontro.

Redazione Giallorossi.net