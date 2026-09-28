NATIONS LEAGUE | L’Italia rialza la testa: poker alla Turchia, Mancini travolge Montella 4-1

L’Italia reagisce subito dopo il ko all’esordio contro il Belgio e conquista i primi tre punti nella Nations League. A Bursa gli azzurri di Roberto Mancini superano con un netto 4-1 la Turchia di Vincenzo Montella, indirizzando la partita già nel corso del primo tempo.

A sbloccare il risultato è Alessandro Bastoni al 9′, sugli sviluppi di un calcio d’angolo. Al 22′ arriva il raddoppio firmato da Davide Frattesi, mentre cinque minuti più tardi è Michael Kayode, servito da Francesco Pio Esposito, a realizzare il gol dello 0-3. L’Italia, dopo un gran primo tempo giocato ad alti livelli, va così all’intervallo con la gara saldamente in mano.

La Turchia prova a riaprirla immediatamente nella ripresa con Baris Yilmaz, a segno al 47′, ma la risposta azzurra è praticamente immediata: al 50′ Pio Esposito firma il definitivo 1-4. Una vittoria pesante per la Nazionale di Mancini, che cancella il passo falso contro il Belgio e si rimette in corsa nel Gruppo A. Il prossimo impegno degli azzurri sarà il 2 ottobre contro la Francia.

Redazione Giallorossi.net