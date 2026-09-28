NATIONS LEAGUE | L’Italia rialza la testa: poker alla Turchia, Mancini travolge Montella 4-1

L’Italia reagisce subito dopo il ko all’esordio contro il Belgio e conquista i primi tre punti nella Nations League. A Bursa gli azzurri di Roberto Mancini superano con un netto 4-1 la Turchia di Vincenzo Montella, indirizzando la partita già nel corso del primo tempo.
A sbloccare il risultato è Alessandro Bastoni al 9′, sugli sviluppi di un calcio d’angolo. Al 22′ arriva il raddoppio firmato da Davide Frattesi, mentre cinque minuti più tardi è Michael Kayode, servito da Francesco Pio Esposito, a realizzare il gol dello 0-3. L’Italia, dopo un gran primo tempo giocato ad alti livelli, va così all’intervallo con la gara saldamente in mano.
La Turchia prova a riaprirla immediatamente nella ripresa con Baris Yilmaz, a segno al 47′, ma la risposta azzurra è praticamente immediata: al 50′ Pio Esposito firma il definitivo 1-4. Una vittoria pesante per la Nazionale di Mancini, che cancella il passo falso contro il Belgio e si rimette in corsa nel Gruppo A. Il prossimo impegno degli azzurri sarà il 2 ottobre contro la Francia.
Redazione Giallorossi.net
Grande Mancini. Lancia tutti giovani ed è l’unico che può salvare la nostra povera Italia!
Al Mondiale la Turchia ha perso contro un Paraguay in 10, partita che non fa testo.
Oggi non ci si precipita a commentare … mah … hanno giocato bene; in altri tempi saremmo stati asseragliati in difesa e scomposti nelle uscite. Non è semplice ricostruire. Credo che Mancini abbia visto, già dall’altra volta che ha allenato, la necessità di pescare fuori dall’italia per arricchire di esperienza la squadra, non solo per necessità di organico. Ho sempre pensato che sia un ottimo allenatore e lo credo tuttora.
Partitone di Celik….🤭
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