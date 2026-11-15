NATIONS LEAGUE | L’Italia si illude e poi affonda: il Belgio ne fa quattro e la elimina

L’Italia crolla a Bruxelles, perde 4-1 contro il Belgio ed è eliminata dalla Nations League. Dopo la bella vittoria sulla Francia, la Nazionale di Roberto Mancini manca l’appuntamento decisivo per la qualificazione ai quarti di finale. E pensare che la serata era cominciata nel migliore dei modi, con il vantaggio di Pio Esposito. Poi il blackout difensivo, tre gol subiti in undici minuti e una ripresa nella quale gli azzurri non sono riusciti a rimettere in discussione il risultato.

La partenza dell’Italia è incoraggiante. Al 7′ il romanista Niccolò Pisilli sfiora il vantaggio, ma Lammens si oppone alla sua conclusione dopo aver già respinto un tentativo di Barella. All’11’ arriva comunque l’1-0: Kayode sfonda sulla destra e serve un pallone rasoterra che Pio Esposito, in scivolata, spedisce in rete. La gioia dura pochissimo. Al 15′ De Cuyper ristabilisce la parità, al 22′ Ngoy firma il sorpasso sfruttando una respinta di Donnarumma e al 26′ Doku inventa una splendida azione personale per il 3-1.

Il Belgio domina e l’Italia va completamente in difficoltà. Prima dell’intervallo Donnarumma evita un passivo ancora più pesante opponendosi a De Bruyne, dopo un errore di Bastoni in impostazione. Mancini prova a cambiare volto alla squadra durante la pausa: fuori Pisilli e Fagioli, dentro Dimarco e Doumbia. Ma la reazione azzurra non arriva.

Nella ripresa i padroni di casa continuano a rendersi pericolosi. De Ketelaere colpisce la traversa al 54′, mentre gli azzurri faticano a costruire occasioni. All’81’ arriva anche il quarto gol belga, firmato da Diego Moreira al termine di una ripartenza che sorprende la difesa italiana. Nel finale Pio Esposito avrebbe l’opportunità di rendere meno pesante la sconfitta, ma si fa respingere un calcio di rigore da Lammens. In pieno recupero viene inoltre annullata una rete a Cissé per fuorigioco.

Il verdetto è pesantissimo: Italia eliminata e terzo posto nel girone con 10 punti. Davanti agli azzurri chiudono la Francia, prima a quota 13 dopo il successo sulla Turchia, e il Belgio, secondo con 12 punti. Sono queste due nazionali a conquistare il pass per i quarti di finale. Per Mancini una serata da dimenticare, soprattutto per la fragilità difensiva mostrata dopo il vantaggio iniziale. E il successo contro la Francia, che sembrava aver rilanciato le ambizioni azzurre, resta soltanto un’illusione.

Redazione Giallorossi.net