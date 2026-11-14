Ndicka, a giugno la Roma davanti a un bivio: rinnovo o cessione per evitare il “rischio zero”

Evan Ndicka è uno degli intoccabili di Gian Piero Gasperini, ma il suo futuro alla Roma sarà uno dei temi da affrontare nella prossima estate. Il difensore ivoriano ha un contratto fino al 30 giugno 2028 e, secondo quanto riferisce oggi Il Messaggero, Tony D’Amico dovrà sedersi al tavolo con il giocatore per discutere il prolungamento. Una decisione importante, perché tra pochi mesi Ndicka entrerà nell’ultimo anno dell’accordo e la società dovrà valutare come gestire una delle sue colonne difensive.

Le strade principali saranno due: rinnovo oppure valutazione di eventuali offerte di mercato. Senza un nuovo accordo, infatti, la Roma rischierebbe di avvicinarsi progressivamente alla scadenza del contratto, con la prospettiva di perdere il calciatore a parametro zero nel 2028. Una situazione che D’Amico vorrebbe evitare, anche considerando il valore economico di Ndicka, arrivato nella Capitale nell’estate 2023 senza costi di cartellino.

Il rendimento dell’ivoriano spiega perché la questione sia così delicata. Nelle ultime tre stagioni Ndicka ha collezionato 6.830 minuti, appena 36 in meno di Gianluca Mancini, il giocatore di movimento più impiegato della Roma. Nella stagione 2024/25 non aveva saltato neppure un minuto in campionato. E con Gasperini è ulteriormente cresciuto, migliorando negli interventi difensivi e diventando più incisivo anche in zona gol.

Il rapporto con la Roma resta solido. Ndicka si trova bene nella Capitale e Gasperini non vorrebbe assolutamente privarsene. Secondo il quotidiano, il difensore si è inoltre separato dal proprio agente e gestisce personalmente i suoi interessi. Un dettaglio che potrebbe rendere particolarmente diretto il futuro confronto con la società.

Per il momento non c’è alcuna urgenza di aprire una trattativa e ogni discorso è rimandato a giugno. Ma la Roma dovrà decidere se investire ancora su Ndicka, blindandolo con un nuovo contratto, oppure ascoltare eventuali proposte prima che il suo valore sul mercato possa risentire della scadenza. Gasperini ha già espresso la sua preferenza: il difensore ivoriano è uno dei punti fermi della squadra che sta costruendo e perderlo significherebbe dover rinunciare a una delle sue principali certezze.

FONTE: Il Messaggero