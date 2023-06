N’Dicka più Llorente, la Roma sistema la difesa

AS ROMA NEWS – Evan N’Dicka è il secondo colpo a parametro zero di questo giugno scoppiettante per quanto riguarda il mercato in entrata della Roma.

Tiago Pinto, consapevole delle difficoltà che il club ha sul mercato per via del settlement agreement stabilito con la Uefa ma anche della necessità di accontentare Mourinho, sta cercando di chiudere questa prima fase del mercato rinforzando la rosa senza spendere soldi per i cartellini dei giocatori.

C’è riuscito con Aouar, si è ripetuto con N’Dicka, e ci proverà anche con Llorente. Il giocatore spagnolo ha fatto ritorno al Leeds dopo sei mesi convincenti, in cui sembra aver fatto breccia nel cuore dello Special One, ma anche dei compagni di squadra che ne hanno apprezzato le qualità morali oltre che tecniche.

Llorente si è calato benissimo nella realtà giallorossa, dimostrandosi utile alla causa. Per questo Mou vorrebbe riaverlo a disposizione anche per la prossima stagione, considerando che molto probabilmente non potrà contare più su Ibanez, prossimo al sacrificio sul mercato in nome delle plusvalenze.

Con l’arrivo di N’Dicka e il rientro di Llorente (Tiago Pinto lavora al prestito con un riscatto a cifre più ragionevoli per un calciatore di 30 anni), la Roma avrebbe dato una bella sistemata alla difesa.

Fonte: Corriere dello Sport