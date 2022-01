Ndombele, Kamara, Danilo, Xhaka: rush finale Roma per l’ultimo rinforzo

AS ROMA NEWS – Ultimi giorni di mercato che si preannunciano bollenti in casa Roma. Dopo l’apertura di Amadou Diawara alla cessione, Tiago Pinto è al lavoro per trovare una sistemazione gradita al guineano per poi andare all’assalto dell’ultimo rinforzo per Mourinho.

I giornali questa mattina si dividono sul possibile obiettivo della Roma per il centrocampo. Per il Corriere della Sera (G. Piacentini), non è ancora sfumata la pista Kamara: il Manchester United appare in netto vantaggio, ma occhio a un colpo di coda in queste movimentate ore di mercato.

Il Messaggero (S. Carina) invece tiene calda l’ipotesi di Danilo Pereira, offerto dal PSG: i francesi stanno cercando di fare spazio a Tanguy Ndombele e per questo cercano di trovare una sistemazione al mediano portoghese di 30 anni. La Roma però fa sapere di non essere troppo solleticata da questa ipotesi: se è strategia o verità è però difficile capirlo.

Ed è proprio il nome di Ndombele che torna prepotentemente in ballo secondo La Repubblica (A. Di Carlo): il calciatore non ha ancora trovato una sistemazione al PSG proprio perchè il club francese dovrebbe prima cedere Danilo. Ed è qui che si starebbe muovendo la Roma: Pinto potrebbe sfruttare questo stallo per chiudere con il mediano francese.

In corsa resta anche Granit Xhaka, nome buono per tutte le stagioni: il regista, non è una novità, è un giocatore per il quale stravede Mourinho. E non è da escludere che la Roma possa tornare prepotentemente sullo svizzero, stavolta in prestito con diritto di riscatto. L’Arsenal, dopo i tentennamenti della scorsa estate, sembra stavolta molto più disposto a lasciarlo partire.

Fonti: La Repubblica / Il Messaggero / Corriere della Sera

Seguici su TWITTER e FACEBOOK per restare sempre aggiornato sulle ultime notizie della Roma!