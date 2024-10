NESTA: “Buon punto che ci dà ossigeno. Il rigore su Baldanzi? Per me non c’era”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Alessandro Nesta, allenatore del Monza, commenta a fine gara la prova dei suoi ragazzi nel match di campionato che si è appena giocato allo U-Power Stadium contro la Roma.

Ecco le dichiarazioni del tecnico dei brianzoli ai microfoni dei giornalisti al termine della partita:

È un punto da cui ripartire: bicchiere mezzo pieno?

“Punto buono perché giochiamo contro una squadra forte e ci dà un po’ di ossigeno. Abbiamo avuto tanti infortuni, la sosta arriva perfetta. Speriamo di recuperare tanti giocatori”

Sul rigore non dato alla Roma

“Ho visto, per me non c’era. Ormai è diventato talmente difficile capire ogni situazione. Ci sono mille regole, è complesso…”

Questi pareggio ha dato una risposta consistente.

“Siamo un gruppo di lavoro importante. A volte le cose vanno bene e a volte male. Oggi la squadra è partita così e così, quando ci siamo abbassati abbiamo rischiato tantissimo e quindi abbiamo scelto di rialzarci. La Roma era molto pericolosa quando si avvicinava in area perché ha qualità. Nel secondo tempo abbiamo fatto molto meglio e abbiamo trovato il pareggio. È un momento in cui dobbiamo tenere duro, abbiamo 8 infortunati. Bisogna fare i complimenti a questi giocatori. La sosta ci deve far recuperare qualcuno, è molto importante”.

La reazione dopo il gol della Roma?

“Caratterialmente ci siamo. In queste partite abbiamo sempre giocato in modo discreto e l’impegno non è mai mancato. A volte ci manca qualità. Quando hai tutti questi assenti una squadra come la nostra fa fatica. L’aspetto caratteriale c’è sempre stato”.

Cambierai qualcosa dal punto di vista tattico quando recupererai gli assenti?

“In qualche partita possiamo permetterci un centrocampista in meno e un attaccante in più come Mota o Caprari, in altre invece sarà necessario metterci con il 3-5-2. Ora siamo pochi, molte cose non possiamo provarle e dobbiamo andare avanti così”.

Il ritiro?

“I giocatori si sono automandati in ritiro e noi siamo andati dietro a loro. Qui ci sono calciatori che sono uomini, i ragazzi hanno capito la situazione. Nel 2024 non credo che punire la gente con il ritiro serva a qualcosa”.

Chiama Maldini con lo stesso soprannome del padre?

“Sì, lo chiamo Malda. Ogni tanto lo chiamo Paolo (ride, ndr). È un giocatore molto forte, vedrete”.

Ti confronti con Paolo Maldini a volte per un giudizio sulla prestazione di Daniel?

“No, sono due aspetti diversi. Conosco Daniel da quando ero piccolo. Daniel è un giocatore come gli altri, alcune volte ho parlato con il padre ma uno deve dividere le due cose”.

