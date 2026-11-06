NODO APERTO | Manu c’è: Konè spinge per il Sassuolo e la Francia. Ma la Roma frena…

Manu Koné scalpita, ma la Roma preferisce frenare. Il centrocampista francese sta ormai smaltendo la lesione muscolare di primo grado alla coscia rimediata contro il Real Madrid, venti giorni fa, e vorrebbe tornare a disposizione già domani contro il Sassuolo. A Trigoria, però, prevale la prudenza: Gasperini e lo staff medico non intendono correre il rischio di una ricaduta proprio quando il recupero è ormai vicino al completamento.

Koné ha ripreso soltanto parzialmente il lavoro con il gruppo e non è ancora nelle condizioni di sostenere novanta minuti. Al massimo potrebbe essere convocato per giocare uno spezzone, ma la decisione arriverà dopo la rifinitura odierna. A rendere più delicata la situazione c’è anche la volontà del francese di rispondere alla chiamata della nazionale, impegnata nei prossimi giorni contro Italia e Turchia. Un eventuale impiego contro il Sassuolo potrebbe favorire la sua convocazione, ma la Roma vorrebbe evitare di perderlo nuovamente per dieci giorni proprio nella fase conclusiva del recupero.

Pesano anche i precedenti problemi muscolari accusati dal giocatore nella passata stagione. La Roma preferirebbe riaverlo al cento per cento dopo la sosta, in vista degli impegni contro Parma e Paris Saint-Germain, piuttosto che affrettare il rientro per pochi minuti.

Gasperini conosce bene l’importanza di Koné, la cui assenza ha costretto De Roon, Cristante e Pisilli agli straordinari nelle ultime settimane. Ma dopo nove partite in ventisette giorni, la sfida col Sassuolo rappresenta l’ultimo ostacolo prima della pausa. Meglio un sacrificio in più adesso che rischiare di perdere nuovamente un giocatore fondamentale.

FONTI: Leggo, Il Messaggero, Il Romanista, Corsera, Gasport