NON ANCORA CHAMPIONS

Dopo il Real Madrid, un’altra rimonta subita. Un’altra notte di Champions che sembrava destinata a diventare memorabile e che invece lascia soltanto un enorme rimpianto. La Roma si perde di nuovo sul più bello. E stavolta, se possibile, fa persino più male. Contro il Real la Roma aveva dominato per oltre ottanta minuti prima di crollare improvvisamente nel finale. A Manchester, invece, ha giocato un primo tempo sontuoso, mettendo alle corde uno United irriconoscibile, per poi sparire letteralmente dal campo nella ripresa.

Due gol di vantaggio, firmati da Soulé e Malen su rigore, che potevano tranquillamente diventare tre. Poi il buio. Nessuna reazione, nessuna ripartenza degna di nota, nessuna capacità di alleggerire la pressione inglese. Una trasformazione tanto netta quanto preoccupante. Le responsabilità, stavolta, vanno distribuite. Anche Gasperini deve prendersi la sua parte. La scelta di togliere Rodrigo Mora all’intervallo, dopo un primo tempo in cui il portoghese aveva illuminato il gioco offensivo della Roma, è stata difficile da comprendere. L’ingresso di Pisilli avrebbe dovuto garantire maggiore sostanza e dinamismo, ma ha finito per togliere qualità e imprevedibilità a una squadra che, da quel momento, non è praticamente più riuscita a rendersi pericolosa. Qualche dubbio lascia anche la decisione di inserire Lulli al posto dell’infortunato Rensch, preferendolo a un Molina certamente più esperto e abituato a palcoscenici del genere. Il giovane esterno ha sofferto terribilmente il peso della partita e la pressione dello United. Due scelte che non hanno pagato e sulle quali Gasperini dovrà riflettere.

Ma c’è anche un problema di organico che comincia a emergere con una certa evidenza. Le assenze di Manu Koné e Paulo Dybala si fanno sentire, soprattutto quando la squadra avrebbe bisogno di forze fresche e di qualità per uscire dai momenti difficili. E continua a mancare quell’esterno offensivo rapido, capace di saltare l’uomo e ribaltare l’azione, che la Roma aveva cercato inutilmente durante il mercato estivo. Quando le partite diventano una battaglia di energie e nervi, le alternative dalla panchina possono fare la differenza. E quelle a disposizione di Gasperini, oggi, non sembrano sufficienti quando il livello si alza così tanto.

Naturalmente, non si può ignorare l’episodio che ha cambiato la partita. Il rigore concesso allo United per un contatto leggerissimo tra Mancini e Cunha è apparso francamente incomprensibile. Una decisione a dir poco generosa, aggravata dalla ripetizione del tiro che Vasquez era riuscito a respingere. Il piede di Cristante già dentro l’area ha fornito il motivo regolamentare per far ribattere il penalty, ma resta l’enorme perplessità per una concessione iniziale che ha rimesso in piedi una squadra fino a quel momento in grande difficoltà.

Quel gol di Bruno Fernandes ha riacceso lo United e soprattutto Old Trafford, che fino a pochi minuti prima sembrava aver perso ogni speranza. Ma il vero problema è ciò che è successo nella testa e nelle gambe dei giocatori della Roma. Gli inglesi hanno alzato il ritmo, certo. Hanno cominciato a pressare, ad attaccare con maggiore convinzione, a sfruttare la qualità dei propri uomini migliori. Tutto prevedibile, tutto possibile in una partita di Champions. La Roma, però, non è più stata capace di reagire.

È come se, al primo segnale di difficoltà, la squadra fosse stata assalita dalla paura di non riuscire a portare a casa un’impresa ormai assaporata. Una frenesia che ha tolto lucidità, ordine e coraggio. Persino Balerdi, fino a quel momento probabilmente il migliore in campo, è incappato in un errore clamoroso, mancando il pallone sul cross che ha permesso a Cunha di pareggiare. Pochi minuti dopo è arrivato anche il 3-2. Il copione, purtroppo, comincia a essere familiare.

Ed è proprio questo il salto di qualità che manca ancora alla Roma. Imparare ad attraversare i momenti difficili senza andare nel panico. Accettare che contro avversari di questo livello non si possano dominare novanta minuti, che a volte serva soffrire, rallentare, interrompere il ritmo, gestire il pallone o semplicemente difendersi con ordine. Non c’è bisogno di vincere ogni partita, né di trasformare ogni vantaggio in un’ossessione. A volte bisogna anche saper accettare che la partita cambi, senza perdere per questo la propria identità.

Gasperini ha riconosciuto nel dopogara che questa sconfitta potrebbe insegnare alla Roma persino più di quella contro il Real Madrid. Ha ragione. Ma perché sia davvero così, servirà affrontare il problema senza nascondersi dietro l’episodio arbitrale o le assenze. Questa squadra deve imparare a non farsi schiacciare dalla pressione del risultato, soprattutto quando non è obbligata a vincere. È una questione di esperienza, di personalità e di maturità europea che ancora manca nei momenti decisivi.

Resta il rammarico per una vittoria che avrebbe avvicinato sensibilmente la qualificazione ai playoff di Champions, un obiettivo che ora andrà sofferto e conquistato. Ma sarebbe ingeneroso trasformare questa serata in un processo a una squadra che sta facendo cose importanti e che, anche a Manchester, ha dimostrato per quarantacinque minuti di poter mettere sotto avversari di grande prestigio. La Roma ha qualità, idee e un’identità di gioco riconoscibile. Le manca ancora la capacità di conservarle quando le cose si complicano.

Adesso c’è il Sassuolo, sabato sera all’Olimpico. Un ultimo sforzo prima di una sosta che arriva nel momento giusto, per recuperare gli infortunati, le energie e un po’ di lucidità. Il campionato resta il grande obiettivo della stagione e la Roma ha già dimostrato più volte di saper reagire alle delusioni. Dovrà farlo ancora, possibilmente con tre punti, prima di rimettere mano ai problemi emersi in Europa. Perché la cosa più frustrante di queste due sconfitte non è aver scoperto quanto siano alto il livello della Champions. È aver visto quanto può essere forte la Roma, e quanto poco, ancora, le basti per smettere di esserlo.

Giallorossi.net | Andrea Fiorini