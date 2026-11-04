NON ANCORA CHAMPIONS

Dopo il Real Madrid, un’altra rimonta subita. Un’altra notte di Champions che sembrava destinata a diventare memorabile e che invece lascia soltanto un enorme rimpianto. La Roma si perde di nuovo sul più bello. E stavolta, se possibile, fa persino più male. Contro il Real la Roma aveva dominato per oltre ottanta minuti prima di crollare improvvisamente nel finale. A Manchester, invece, ha giocato un primo tempo sontuoso, mettendo alle corde uno United irriconoscibile, per poi sparire letteralmente dal campo nella ripresa.
Due gol di vantaggio, firmati da Soulé e Malen su rigore, che potevano tranquillamente diventare tre. Poi il buio. Nessuna reazione, nessuna ripartenza degna di nota, nessuna capacità di alleggerire la pressione inglese. Una trasformazione tanto netta quanto preoccupante. Le responsabilità, stavolta, vanno distribuite. Anche Gasperini deve prendersi la sua parte. La scelta di togliere Rodrigo Mora all’intervallo, dopo un primo tempo in cui il portoghese aveva illuminato il gioco offensivo della Roma, è stata difficile da comprendere. L’ingresso di Pisilli avrebbe dovuto garantire maggiore sostanza e dinamismo, ma ha finito per togliere qualità e imprevedibilità a una squadra che, da quel momento, non è praticamente più riuscita a rendersi pericolosa. Qualche dubbio lascia anche la decisione di inserire Lulli al posto dell’infortunato Rensch, preferendolo a un Molina certamente più esperto e abituato a palcoscenici del genere. Il giovane esterno ha sofferto terribilmente il peso della partita e la pressione dello United. Due scelte che non hanno pagato e sulle quali Gasperini dovrà riflettere.
Ma c’è anche un problema di organico che comincia a emergere con una certa evidenza. Le assenze di Manu Koné e Paulo Dybala si fanno sentire, soprattutto quando la squadra avrebbe bisogno di forze fresche e di qualità per uscire dai momenti difficili. E continua a mancare quell’esterno offensivo rapido, capace di saltare l’uomo e ribaltare l’azione, che la Roma aveva cercato inutilmente durante il mercato estivo. Quando le partite diventano una battaglia di energie e nervi, le alternative dalla panchina possono fare la differenza. E quelle a disposizione di Gasperini, oggi, non sembrano sufficienti quando il livello si alza così tanto.
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Naturalmente, non si può ignorare l’episodio che ha cambiato la partita. Il rigore concesso allo United per un contatto leggerissimo tra Mancini e Cunha è apparso francamente incomprensibile. Una decisione a dir poco generosa, aggravata dalla ripetizione del tiro che Vasquez era riuscito a respingere. Il piede di Cristante già dentro l’area ha fornito il motivo regolamentare per far ribattere il penalty, ma resta l’enorme perplessità per una concessione iniziale che ha rimesso in piedi una squadra fino a quel momento in grande difficoltà.
Quel gol di Bruno Fernandes ha riacceso lo United e soprattutto Old Trafford, che fino a pochi minuti prima sembrava aver perso ogni speranza. Ma il vero problema è ciò che è successo nella testa e nelle gambe dei giocatori della Roma. Gli inglesi hanno alzato il ritmo, certo. Hanno cominciato a pressare, ad attaccare con maggiore convinzione, a sfruttare la qualità dei propri uomini migliori. Tutto prevedibile, tutto possibile in una partita di Champions. La Roma, però, non è più stata capace di reagire.
È come se, al primo segnale di difficoltà, la squadra fosse stata assalita dalla paura di non riuscire a portare a casa un’impresa ormai assaporata. Una frenesia che ha tolto lucidità, ordine e coraggio. Persino Balerdi, fino a quel momento probabilmente il migliore in campo, è incappato in un errore clamoroso, mancando il pallone sul cross che ha permesso a Cunha di pareggiare. Pochi minuti dopo è arrivato anche il 3-2. Il copione, purtroppo, comincia a essere familiare.
Ed è proprio questo il salto di qualità che manca ancora alla Roma. Imparare ad attraversare i momenti difficili senza andare nel panico. Accettare che contro avversari di questo livello non si possano dominare novanta minuti, che a volte serva soffrire, rallentare, interrompere il ritmo, gestire il pallone o semplicemente difendersi con ordine. Non c’è bisogno di vincere ogni partita, né di trasformare ogni vantaggio in un’ossessione. A volte bisogna anche saper accettare che la partita cambi, senza perdere per questo la propria identità.
Gasperini ha riconosciuto nel dopogara che questa sconfitta potrebbe insegnare alla Roma persino più di quella contro il Real Madrid. Ha ragione. Ma perché sia davvero così, servirà affrontare il problema senza nascondersi dietro l’episodio arbitrale o le assenze. Questa squadra deve imparare a non farsi schiacciare dalla pressione del risultato, soprattutto quando non è obbligata a vincere. È una questione di esperienza, di personalità e di maturità europea che ancora manca nei momenti decisivi.
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Resta il rammarico per una vittoria che avrebbe avvicinato sensibilmente la qualificazione ai playoff di Champions, un obiettivo che ora andrà sofferto e conquistato. Ma sarebbe ingeneroso trasformare questa serata in un processo a una squadra che sta facendo cose importanti e che, anche a Manchester, ha dimostrato per quarantacinque minuti di poter mettere sotto avversari di grande prestigio. La Roma ha qualità, idee e un’identità di gioco riconoscibile. Le manca ancora la capacità di conservarle quando le cose si complicano.
Adesso c’è il Sassuolo, sabato sera all’Olimpico. Un ultimo sforzo prima di una sosta che arriva nel momento giusto, per recuperare gli infortunati, le energie e un po’ di lucidità. Il campionato resta il grande obiettivo della stagione e la Roma ha già dimostrato più volte di saper reagire alle delusioni. Dovrà farlo ancora, possibilmente con tre punti, prima di rimettere mano ai problemi emersi in Europa. Perché la cosa più frustrante di queste due sconfitte non è aver scoperto quanto siano alto il livello della Champions. È aver visto quanto può essere forte la Roma, e quanto poco, ancora, le basti per smettere di esserlo.
Giallorossi.net | Andrea Fiorini
Il secondo tempo del United è stato vintage. Hanno inquadrato anche Ferguson. La differenza l’ha fatta lo stadio senza pista di atletica col pubblico sul collo. Lo scandalo sono gli stadi italiani fermi agli anni 90.
io non la farei così tragica come può apparire.
Ci sono tante attenuanti, per esempio ieri mancava un certo Konè a centrocampo svilar in porta dybala in attacco. Si rompe rensch hai giocato col terzo portiere la squadra è giovanissima sono tutti dettagli importanti e nonostante questo con un arbitro lucido la partita la portavi a casa… quel rigore non è rigore c’era l’espulsione di maguire a roma sarebbe finita 5-0 ieri sera non ho dubbi.
Certamente la Champions non è per noi
rigore inesistente e erroneamente fatto addirittura ripetere, liscio epocale del migliore difensore della squadra per il due a zero, sul terzo gol la squadra era in confusione.manca la capacità di gestire il risultato addormentando il gioco, non si può attaccare 90 minuti contro chiunque, la forza dell avversario va considerata e in champion e una lezione da imparare,cambio di mora errato perché era quello che inventava in attacco e teneva palla bene,lulli non adatto alla partita qnd hai molina
partita inaccettabile. medesimi errori fatti contro il real, con i medesimi cambi insensati. mi spiace ma chi non impara dai propri errori non potrà mai vincere e Gasperina ha dato prova e riprova che non impara dai propri errori. altro elemento a mio avviso grave, l’assenza di leader che sopperiscano in certi frangenti alla fragilità dle scelte tattiche dell’allenatore e alle difficoltà della squadra. è necessario pensare a qste figure nella prossima campagna acquisti.
per me il discorso è molto più facile di quanto sembri…ci mancano 2-3 giocatori di quelli che il secondo tempo strappano…e vincevi sia col real che con il Manchester…a gennaio lo yankee deve mettere mano al portafoglio..se avevo a disposizione greenwood e Moreira avevi 10 punti …il resto sono chiacchere
Se le partite finissero dopo 45 minuti vinceremmo Champions e scudetto!
“deve imparare a non farsi schiacciare dalla pressione del risultato, soprattutto quando non è obbligata a vincere”. Irrealistico: la Roma, grazie a Gasp, over-performa, NONOSTANTE limiti OGGETTIVI della rosa; i cambi sono parte indispensabile del gioco di Gasp.
Rigore di quelli che, si dice, “in CL non te li danno mai”.
A noi.
Ma una porcheria subita dovrebbe portare a una reazione veemente. Invece avevi Castro che, a questi livelli, non incide, Pisilli (idem) e assenze senza ricambi veri!
È inutile che elenchi le attenuanti , per i tifosi del ” diritto di critica ad ogni sconfitta” e del ” cerchiamo il pelo nell’uovo ” ad ogni vittoria, noi non abbiano attenuanti.
E allora mi devo sforzare di elencare tutto il positivo che abbiamo fatto fino ad oggi.
3 in classifica . Non abbiano perso con Inter Como ( in dieci tutto il secondo tempo ) e a napule, (due volte in rimonta , una da 2-0) abbiamo sbagliato 8 minuti col Real Madrid e il secondo tempo ieri .
Questi i dati sportivi
Non è solo Manchester e Real Madrid, anche col Fenerbahce dopo un gran primo tempo in cui eravamo in vantaggio, nel secondo abbiamo rischiato seriamente di perdere.
Sono evidenti quindi due cose: la prima è che non sappiamo ancora gestire le forze se in tutti i secondi tempi in Champions arriviamo spompati, la seconda è che ad alti livelli non sappiamo difendere bene, perché in Champions non puoi pensare di attaccare per 90 minuti.
Bisogna lavorare su questo.
purtroppo ci scotta in mano. chi parla solo dell arbitro ci fa ancora più male. Non servono alibi. Sarà pure il percorso ma è dallo scorso anno con la Juve per esempio che succede. A sto punto credo che il gioco di Gasp o al primo o al secondo tempo qualcosa devi lasciare. Con le piccole (sgrat) non succede quasi mai.
Rispetto alla partita col Real sono molto più deluso. Certo, lì il finale è stato allucinante, ma in un certo senso imprevedibile, e comunque giocavi contro Mbappé e Bellingham; ieri avevi di fronte una squadra inferiore non solo come gioco ma anche come individualità, tant’è vero che in un secondo tempo in cui ti sei consegnato come una vittima sacrificale sono riusciti a costruire solo calci d’angolo a servire Maguire.
Allora il problema non è l’abitudine alla Champions, o meglio lo è ma nel senso contrario a quello che si intende di solito: hai avuto troppo rispetto, ma diciamo troppa paura, di un avversario che non doveva fartene. E in questo ci si è messo anche Gasperini, dando il segnale di voler difendere un risultato che non era affatto in bilico. Pisilli è forte e lo ha dimostrato anche con il Real, ma messo fuori ruolo per Mora era il simbolo della resa o comunque di un timore immotivato.
Un’altra rimonta da braccino corto. Un rigore con ripetizione dubbio, un liscio clamoroso la sintesi. Va bene adesso pensiamo al Sassuolo; il campionato resta il nostro grande obiettivo anno.
O mi hanno derubato a Como, o mi hanno derubato a napoli e ieri sera..
Dalot da uno schiaffone in faccia a un nostro giocatore ,esce solo il giallo , però in passato De Rossi per casi simili , si prendeva il rosso prima ancora che l’avversario cadeva a terra , con conseguente massacro mediatici al grido: non si fa i bambini ci guardano…
La verità bisogna dirsela aldilà del risultato. La rosa è da migliorare notevolmente! Sono anni che sappiamo delle difficoltà di diversibcalciatori
Per qualsiasi dubbio potete consutare il nuovo regolamento.