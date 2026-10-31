INTERVISTE PREPARTITA | D’Amico: “Endrick è forte ma a gennaio manca tanto. Per il mercato c’è tempo”

Il direttore sportivo giallorosso Tony D’Amico interviene ai microfoni dei giornalisti nei minuti che precedono il calcio d’inizio di Udinese-Roma. Queste le dichiarazioni del dirigente romanista dal Bluenergy Stadium prima della sfida valida per la decima giornata di Serie A.

I ragazzi con lei e Gasperini vengono valorizzati. Come siamo per il rinnovo di Hermoso?

“Siamo contenti di tutti, avendo tante partite e importante allargare la rosa. Su Mario, è importante per noi, anche in settimana: un esempio per i più piccoli. Siamo contenti di averlo con noi, poi parleremo anche del rinnovo”.

Stasera trovate una squadra compatta. Qual è la chiave? Dybala?

“L’Udinese è difficile da affrontare, fisica, al di là della classifica. Serve qualità, pensiamo di poter fare una buona gara. Paulo ha bisogno di qualche giorno in più, vedremo a metà settimana. Avendo tante gare manca una risorsa importante, ma sono cose che succedono”.

Sulle parole di Allegri?

“Pensiamo a noi stessi, lavoriamo tanto, poi il risultato è ciò che meriti sul campo. Oggi sarà difficile per noi”.

Sul mercato di gennaio, quanto è concreto Endrick?

“Difficile pensare a nomi, manca tanto. Endrick è forte, ma siamo concentrati su ciò che dobbiamo fare in campo. Per il mercato ci sarà tempo”.

Redazione GR.net