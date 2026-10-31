INTERVISTE PREPARTITA | D’Amico: “Endrick è forte ma a gennaio manca tanto. Per il mercato c’è tempo”

Il direttore sportivo giallorosso Tony D’Amico interviene ai microfoni dei giornalisti nei minuti che precedono il calcio d’inizio di Udinese-Roma. Queste le dichiarazioni del dirigente romanista dal Bluenergy Stadium prima della sfida valida per la decima giornata di Serie A.
I ragazzi con lei e Gasperini vengono valorizzati. Come siamo per il rinnovo di Hermoso?
“Siamo contenti di tutti, avendo tante partite e importante allargare la rosa. Su Mario, è importante per noi, anche in settimana: un esempio per i più piccoli. Siamo contenti di averlo con noi, poi parleremo anche del rinnovo”.
Stasera trovate una squadra compatta. Qual è la chiave? Dybala?
“L’Udinese è difficile da affrontare, fisica, al di là della classifica. Serve qualità, pensiamo di poter fare una buona gara. Paulo ha bisogno di qualche giorno in più, vedremo a metà settimana. Avendo tante gare manca una risorsa importante, ma sono cose che succedono”.
Sulle parole di Allegri?
“Pensiamo a noi stessi, lavoriamo tanto, poi il risultato è ciò che meriti sul campo. Oggi sarà difficile per noi”.
Sul mercato di gennaio, quanto è concreto Endrick?
“Difficile pensare a nomi, manca tanto. Endrick è forte, ma siamo concentrati su ciò che dobbiamo fare in campo. Per il mercato ci sarà tempo”.
Redazione GR.net
Manca tanto a Gennaio? Quindi annunceremo gli acquisti che mancano a inizio mercato invernale?
È un vero peccato non aver fatto un calciomercato sensato in estate e sarebbe altrettanto grave non completare la squadra il prima possibile. Quest’ anno ci sarebbe la possibilità di fare qualcosa di veramente interessante…
endrick è forte ma non gioca a destra? o almeno lì giocava quando ci ha distrutto in champions. vabbe’ che koulierakis non poteva tenerlo come passo
ma come si fa a dire una cosa del genere? Quando si tratta di mercato, soprattutto nelle trattative dove ci sarà molta concorrenza, ti devi muovere almeno 1/2 mesi prima
D’Amico, al 31 gennaio manca tanto é vero, ma al 1 gennaio manca pochissimo.
Per qualsiasi dubbio potete consutare il nuovo regolamento.