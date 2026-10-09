NUMERI E CURIOSITÀ | Como-Roma, il paradosso del Sinigaglia: tabù dal 1989, ma fuori casa è una Roma da record

Da una parte un campo sul quale la Roma non vince da 37 anni. Dall’altra una squadra che lontano dall’Olimpico non perde praticamente più un colpo. È il curioso paradosso che accompagna Como-Roma, in programma domenica alle 12:30 al Sinigaglia. L’ultimo successo giallorosso sulle rive del lago risale infatti al 30 aprile 1989: 0-1 deciso dopo appena due minuti da Lionello Manfredonia. Un dato che va però contestualizzato: per lunghissimi periodi il Como è rimasto lontano dalla Serie A e, dopo quella partita, la Roma ha giocato al Sinigaglia soltanto altre due volte, perdendo 2-0 nel dicembre 2024 e 2-1 lo scorso 15 marzo. Il Como-Roma del gennaio 2003, anch’esso terminato 2-0, venne invece disputato sul neutro del Garilli di Piacenza.

La storia complessiva racconta 31 confronti ufficiali: 16 vittorie della Roma, 8 pareggi e 7 successi del Como. Eppure nelle ultime sfide il pareggio sembra essere diventato una specie in via d’estinzione: nessuna delle ultime dieci gare di Serie A tra le due squadre è terminata con il segno X, con sette vittorie romaniste e tre lariane. Per ritrovare l’ultimo pareggio bisogna tornare addirittura al 18 gennaio 1987, uno 0-0. Ancora più particolare il rendimento del Como quando gioca da padrone di casa: ha vinto le ultime tre sfide interne di campionato contro la Roma, segnando ogni volta esattamente due reti.

Ed è qui che nasce il paradosso. La Roma arriva al Sinigaglia avendo vinto le ultime cinque trasferte di Serie A. Un successo domenica porterebbe la striscia a sei e sarebbe un evento rarissimo nella storia del club: soltanto una volta i giallorossi sono riusciti a vincere almeno sei partite consecutive fuori casa in campionato, quando tra febbraio e novembre 2017 ne conquistarono addirittura 12 di fila. Anche la partenza in campionato è da circoletto rosso: ricalcolando sempre tre punti per vittoria, la Roma ha raggiunto almeno 13 punti nelle prime cinque giornate soltanto cinque volte nella propria storia. Vincendo a Como salirebbe a quota 16 dopo sei turni: un traguardo toccato solamente nel 2013-14, con 18 punti, e nel 1952-53, con 16.

C’è poi una statistica che racconta quanto Como e Roma siano diventate squadre difficili da affrontare. Considerando la Serie A dalla scorsa stagione, i giallorossi hanno incassato appena 34 gol e i lariani 35: sono le due migliori difese del campionato italiano nel periodo. Allargando il confronto ai cinque principali campionati europei e considerando le squadre presenti nella massima serie in entrambe le stagioni, ha fatto meglio soltanto l’Arsenal con 31 reti subite. Ma definirle semplicemente squadre difensive sarebbe profondamente sbagliato: nello stesso arco di tempo il Como ha segnato 74 gol e la Roma 73, rispettivamente secondo e terzo miglior attacco della Serie A dietro all’Inter.

Domenica potrebbe inoltre arrivare un numero tondo molto pesante per Gian Piero Gasperini. Il tecnico della Roma è fermo a 299 vittorie in Serie A: con un successo diventerebbe appena il quinto allenatore nella storia del massimo campionato a raggiungere quota 300, dopo Giovanni Trapattoni, Massimiliano Allegri, Luciano Spalletti e Nereo Rocco. Un club decisamente ristretto.

E poi c’è Donyell Malen, che continua a produrre numeri fuori scala. Dal suo debutto con la Roma in Serie A, il 18 gennaio scorso, l’olandese ha realizzato 20 gol in 23 presenze: nessuno ha segnato di più nello stesso periodo nei cinque maggiori campionati europei, con Harry Kane e Raphinha fermi a 18. Non solo: considerando i giocatori con almeno dieci reti, Malen possiede attualmente la migliore media minuti/gol della Serie A nell’era dei tre punti a vittoria: una rete ogni 91 minuti. Alle sue spalle due nomi non esattamente banali: Cristiano Ronaldo, a quota 104 minuti, e Ronaldo il Fenomeno, a 117. Il Como, insomma, difende un piccolo fortino storico. Ma la Roma che arriva sul lago porta con sé numeri che stanno cominciando a diventare piuttosto ingombranti.

Giallorossi.net | T. De Cortis