Nuovo stadio nel 2026, Friedkin accelera: tre le aree in ballo, no ai terreni privati

AS ROMA NEWS – Friedkin accelera sul fronte stadio, scrive l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport (M. Cecchini). Il progetto del presidente giallorosso prevede l’apertura del nuovo impianto nel 2026, e cioè entro i prossimi cinque anni.

Aprile può essere un mese molto importante in ottica stadio per la Roma: dopo il naufragio del progetto Tor di Valle l’amministrazione ha avviato la procedura di revoca e il 4 aprile ci sarà ufficialmente il via libera per votarla. Parnasi non avrebbe intenzione di intraprendere le vie legali con il club, e allora si può accelerare.

Il nuovo mantra è uno: per il nuovo stadio i Friedkin non sceglieranno terreni privati. Si opterà dunque per aree pubbliche, di partecipate o del Comune. Da privilegiare, chiaramente, zone che non siano da potenziare al livello infrastrutturale. Un altro punto a favore per scegliere l’area sarebbe la possibilità di non effettuare varianti al piano regolatore.

Spuntano così fuori due ipotesi: Pietralata – in pole anche per la vicinanza all’anello ferroviario – ed Eur – l’area piace anche se sembra un po’piccola -. Va approfondita anche la possibilità di un nuovo impianto tra Togliatti e Collatina, zona che ha fatto gola anche ad Amazon.

Accantonate invece le possibilità Ostiense-Gazometro (non è sicura), Ostiense-Mercati Generali (già promessa ad altre aziende), Flaminio (presenti vincoli architettonici), Tor Vergata (in parte di proprietà privata) e Torre Spaccata-Parco dei Vigili del Fuoco (rischi per motivi archeologici). Fuori corsa Fiumicino, che potrebbe però rientrare in corsa se saltasse il tavolo con il Comune. L’obiettivo è inaugurare il novo impianto nel 2026.

