Obiettivo 100 milioni per far felice Gasp

Tre cessioni già definite e altre in via di completamento, la Roma può iniziare a fare i conti. La prossima sessione di mercato potrebbe portare in cassa circa 100 milioni di euro. Una cifra significativa, scrive l’edizione odierna del Corriere della Sera (G. Piacentini) che permetterà a Ghisolfi di costruire una rosa in linea con le esigenze di Gasperini.

Il nuovo tecnico ha già tracciato le priorità: almeno quattro rinforzi tra cui due esterni, un centrale difensivo e un attaccante con caratteristiche funzionali al suo gioco verticale. C’è però una scadenza ravvicinata da rispettare: entro il prossimo 30 giugno il club giallorosso dovrà realizzare plusvalenze per rientrare nei parametri del Fair Play Finanziario.

Zalewski è stato riscattato dall’Inter per 6.5 milioni, Dahl è stato ceduto al Benfica per 11, Angelino andrà all’Al-Hilal per 25 milioni: l’accordo sarà ufficializzato nei prossimi giorni. Anche il Sunderland ha fatto la sua parte, esercitando il riscatto per Le Fée. Totale fin qui: tra i 65 e i 70 milioni. Il resto dovrà arrivare da cessioni ancora da definire.

Le situazioni più delicate riguardano Hermoso (potrebbe essere venduto in Germania e Spagna), Kumbulla e Abraham (elemento più appetibile). Poi ci sono le cessioni ‘minori’: Solbakken è in uscita e si punta a incassare 4-5 milioni come anche per Darboe che piace a Cremonese e Pisa. I giovani Pagano e Cherubini saranno valutati in ritiro, così come Oliveras.

Fonte: Corriere della Sera