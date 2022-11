Obiettivo Bellerin: Mou ora vuole convincere lo spagnolo a dire sì alla Roma

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Con Karsdorp ormai destinato a salutare la Roma a gennaio, Josè Mourinho pretende un rinforzo sulla fascia destra che possa migliorare la spinta offensiva della sua squadra.

Il nome che piace particolarmente è quello di Hector Bellerin, 27 anni, esterno spagnolo che sta giocando poco nel Barcellona ma che pare restio a salutare i blaugrana.

Per questo, scrive oggi la Gazzetta dello Sport, Mou è pronto a spendersi anche personalmente, alzando il telefono e chiamando l’ex terzino dell’Arsenal per provare a convincerlo a trasferirsi a Roma. Del resto Bellrin è un giocatore che lo Special One conosce bene per averlo affrontato tante volte in Premier League e che ha anche una discreta esperienza internazionale (24 le sue presenze nelle coppe europee).

Giocatore molto tecnico e rapido, quando era all’Arsenal Hector era in grado di percorrere 40 metri in soli 4,42 secondi (nessun altro era mai stato così veloce). Il terzino ha il contratto in scadenza a giugno e per questo potrebbe arrivare senza esborsi economici rilevanti.

Sulle tracce di Hector è tornato prepotentemente anche il Betis Siviglia, dove ha giocato nella scorsa stagione, ma che per poter prenderlo deve liberarsi per questioni di fair play di due giocatori (gli indiziati sono Moron e Montoya). Insomma, i margini per inserirsi ci sono.

