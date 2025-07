Oggi alle 18 Kaiserslautern-Roma, sarà visibile in TV: out Dovbyk e Dybala

Questa sera alle 18 la Roma affronterà il suo primo test internazionale in casa del Kaiserslautern dopo i primi due test a Trigoria. Sarà la prima amichevole estiva dell’era Gasperini che sarà visibile ai tifosi.

Il match infatti sarà trasmesso in diretta tv su DAZN. Per la trasferta tedesca Gasperini dovrà fare a meno di qualche giocatore, tra cui due titolari importanti: uno è Dovbyk, che da tre giorni è tornato ad allenarsi ma solamente a parte, e l’altro è Paulo Dybala. Per l’argentino, però, nessun infortunio: la sua assenza dai convocati è dovuta a una gestione del lavoro. Out anche Salah-Eddine e Pellegrini mentre Saud c’è nonostante le voci di mercato.

Di seguito la lista completa dei giocatori convocati:

Portieri: Zelezny, Svilar

Difensori: Angelino, Saud, Rensch, Ndicka, Celik, Hermoso, Mancini, Kumbulla, Mannini

Centrocampisti: Cristante, El Aynaoui, Baldanzi, Kone, Darboe, Romano, Pisilli

Attaccanti: Ferguson, El Shaarawy, Soulé, Cherubini