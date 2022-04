Olimpico a festa: 64mila persone per Roma-Salernitana. Bodo nella Capitale già da domani con mille tifosi al seguito

NOTIZIE AS ROMA – Incredibile a dirsi, ma l’Olimpico oggi sarà affollato da oltre 64mila spettatori, un numero impressionante per una partita non propriamente di cartello come quella contro la Salernitana.

Se escludiamo i big match e le partite di addio di Totti e De Rossi, sarà la partita dei giallorossi con più pubblico dalla stagione 2001-02, cioè quella del post-scudetto.

Una risposta eccezionale del tifo romanista, che si conferma più che mai al fianco di Josè Mourinho e della sua Roma, nonostante i risultati altalenanti ottenuti in stagione.

Ancora più numerosi saranno gli spettatori presenti allo stadio per Roma-Bodo/Glimt, di sicuro il match più atteso della stagione: venduti oltre 70 mila tagliandi, lo stadio è già sold-out. Intanto, per preparare al meglio l’impegno con i giallorossi, i norvegesi hanno scelto di sbarcare nella Capitale tre giorni prima del match che decreterà una delle quattro semifinaliste della competizione.

Tra martedì e giovedì invece sono attesi i circa mille tifosi che seguiranno la squadra di Knutsen. A novembre non si erano verificati problemi con i tifosi gialloneri, ma l’allerta rimane comunque elevata.

