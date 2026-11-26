Prosegue il nostro appuntamento giornaliero dedicato al variopinto mondo delle radio romane. On Air, la rubrica più copiata (e incollata) del web, è un viaggio per le frequenze più ascoltate dai tifosi giallorossi a caccia di pensieri, notizie, indiscrezioni e qualche nota di colore. Buon divertimento!

Gianluca Piacentini (Rete Sport): “Sono molto contento, è stato fatto un ulteriore salto. Il riconoscimento migliore è quello fatto dal PSG, da Luis Enrique in giù. E non è piaggeria la loro. Ieri la Roma ha dato una grande dimostrazione di forza, compattezza, ma anche forma fisica, perchè a corso fino all’ultimo minuto. Avere tre giocatori in più rispetto a Manchester ti ha permesso di fare quello che ha fatto Gasp ieri. Tutti abbiamo detto “sta pensando al Monza” e invece era la strategia della partita. Ieri Gasperini ha fatto un piccolo capolavoro…”

Checco Oddo Casano (Rete Sport): “Ieri non solo avevi tre giocatori in più, ma tre grandi giocatori, perchè nel secondo tempo sono entrati Dybala, Malen e Cristante, non Okaka e Rosi. E non hai fatto entrare Mora. Pensate se ne avessimo altri due in più… Oggi siamo più forti di ieri, e siamo pronti a raccogliere i frutti di questo lavoro. Io avevo messo in conto una sconfitta onorevole, poi invece Hermoso poteva fare addirittura il gol del 3 a 2…”

David Rossi (Rete Sport): “Qualificazione da sudare, il Lille ha vinto contro il Bayern e all’ultima contro di loro ci sarà da sudare. La Roma tra Real Madrid, United e PSG avrebbe dovuto fare 5 punti per quello che si era visto in campo, ora avresti avuto 9 punti ed eri dentro. E lottavi per l’ottavo posto senza rubare niente. La Roma ha questa capacità di proporre questo calcio a prescindere dalla forza dell’avversario. Giù il cappello davanti a Gasperini. E se a gennaio gli dai i due giocatori che ti chiede, che può arrivare a fare?…”

Fabio Petruzzi (Rete Sport): “Luis Enrique è una persona seria, una brava persona, è sincero. Lui ti dice: “Ho affrontato una squadra che per fare un’azione pericolosa ce la siamo dovuta sudare”. Il PSG di solito crea 20 occasioni, ieri non ha creato chissà quali pericoli. Oggi la Roma è una squadra vera, ti fa male, è consapevole di quello che fa. Ma quanto ha corso ieri? Avrà corso per 95 minuti… Penso che, come consapevolezza, uscire così da Parigi vale 10 volte vincere 5 a 1 a Parma. Ora devi fare solo una cosa: mettere mano al portafogli a gennaio, perchè i due giocatori che ti ha chiesto, Gasperini se li merita…”

Mario Corsi (Tele Radio Stereo): “La partita di ieri ci ha fatto capire che la Roma è pronta per lo scudetto. Dobbiamo essere consapevoli che questa è una grande squadra, è una squadra con due palle enormi guidata da uno che è un gran bel generale. Ancora parliamo dell’Inter, ma questa è una squadra che non ha nessun tipo di paura. Andare al Parco dei Principi e giocare in quel modo contro la squadra più forte del mondo è tanta roba. Non abbiamo la squadra più forte, ma abbiamo un generale che è indomito. Noi ieri pensavamo alla goleada, e invece dobbiamo dare più credito a questi ragazzi, perchè questa è una squadra super. Abbiamo visto tante Champions, ma una squadra così arrogante, forte, romana, in uno stadio proibitivo, io non l’avevo mai vista…”

Francesca Ferrazza (Tele Radio Stereo): “Gasp è un bel matto…ha convinto giocatori normali di essere forti. Ha convinto Castro, Pisilli, Soulè, De Roon di andare al Parco dei Principi e essere protagonisti. Sei andato quasi con la squadra B e c’è preso un colpo quando l’abbiamo visto, ma tutti abbiamo detto: “Ci dobbiamo fidare di Gasp“. Lui ha conquistato la fiducia dei giocatori e la nostra, e c’ha portato con giocatori normali a fare quello che ha fatto ieri a Parigi. Una Roma con le riserve che ha fatto quello che ha fatto contro la squadra più forte del mondo, in Italia può arrivare fino alla fine. Ma questo non deve essere un alibi per i Friedkin: l’allenatore si è conquistato la possibilità di giocarsi lo scudetto con i calciatori che vuole…”

Alessio Nardo (Tele Radio Stereo): “Ieri, prima della partita, mi ha sorpreso ma anche in parte rassicurato la tranquillità con cui Gasperini ha parlato della sfida contro il PSG…era molto più nervoso prima del Parma. Endrick? Se Wesley dice che gli ha chiesto di venire alla Roma, è la certificazione che ci stanno provando, è lampante che sia un obiettivo della Roma….”

Lorenzo Pes (Tele Radio Stereo): “Tutte la mentalità della squadra ci ha resi orgogliosi oltre al risultato. Ora hai cinque punti in classifica, e se ne fai altri 5 stai abbastanza tranquillo. Wesley che ha detto a Endrick di venire alla Roma? Lui può anche convincersi, ma poi ci vogliono i soldini. Serve un’offerta importante, e c’è tanta concorrenza. La Roma sessanta milioni in questo momento non può spenderli, ma se la porticina si apre… Endrick risolverebbe tutti i problemi, perchè Gasp sta cercando anche un esterno d’attacco che può fare anche il quinto di centrocampo: se riuscissi a prendere tutti e due, secondo Gasperini avresti svoltato…”

Piero Torri (Manà Manà Sport): “Più che le crepe del PSG oggi dobbiamo esaltare la forza della Roma, certificata dalle parole di Luis Enrique. Che il PSG dica “prendiamoci sto pareggio” è la certificazione più importante del salto di qualità fatto da questa squadra, anche rispetto all’anno scorso. La Roma guarda negli occhi qualsiasi avversaria ha di fronte: palla al centro e giochiamocela, contro chiunque. Finire 2 a 2 sul campo del PSG con qualche rimpianto, ma chi ce l’avrebbe mai detto…”

Ubaldo Righetti (Radio Romanista): “Faccio i complimenti al PSG e a Luis Enrique perchè sono stati bravi a fermare la Roma… La Roma ha tirato fuori una prestazione straordinaria, ma mi è piaciuto anche il PSG che le ha provate tutte, e in certi frangenti ha giocato come la Roma, a uomo a tutto campo. Nella costruzione del gioco sembrava di vedere la Roma, svuotavano il centrocampo, tutti aperti, e poi le corse a ricevere il pallone o per creare lo spazio e far ricevere il pallone al compagno…”

Roberto Pruzzo (Radio Radio): “Era la volta buona che potevi batterea grande squadra, ma non ho avuto questa certezza durante la partita. In un certo momento mi sembrava ci fossero le possibilità perché non mi sembrava il miglior PSG, ma il risultato alla fine è accettabile, ci sta. La Roma ha fatto la sua partita, ha cercato di essere propositiva, di prenderli alti e di trovare soluzioni in avanti. E le ha trovate in Hermoso, che poteva addirittura fare tripletta. Le fasce non sono state presidiate, i terzini sono nettamente inferiori rispetto ad Hakimi, che non mi ricordavo fosse così forte. Questo Soulè comincia a sembrarmi un giocatore di livello buono, può essere un protagonista, con o senza Dybala…”

Nando Orsi (Radio Radio): “La Roma ieri ha fatto una grande partita, e ha dimostrato che quando sei bravo a giocare in un certo modo, e anche se affronti la più forte d’Europa la puoi mettere in difficoltà. La scelta di Castro? Malen non può giocare 60 partite di seguito. La Roma ha giocato una partita di grande personalità, poteva vincerla ma il risultato è giusto ed è un risultato merito dell’allenatore. Il modo di giocare porta risultati…Cristante? Forse è una garanzia per voi e non per Gasperini. De Roon mi sembra che ha giocato sempre…La scelta di far giocare lui e non Cristante è stata una scelta tecnica, non capisco perchè pensare che Cristante sia indispensabile…”

Sandro Sabatini (Radio Radio): “La Roma ha giocato con una formazione sorprendente, bucata dai giornalisti così come anche dai giocatori, perchè penso non se l’aspettassero nemmeno loro… Roma e Napoli hanno giocato meglio di Como e Inter, e sue due campi di due squadre che potrebbero essere le finaliste, eppure hanno portato a casa un punto invece dei tre delle altre due… Castro è una delusione che passa in secondo piano nella serata di ieri, ma insomma…”

Redazione Giallorossi.net