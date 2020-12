“ON AIR!” – SAVELLI: “Roma terza? A inizio campionato sarei andato a festeggiare al Circo Massimo”, MELLI: “Ma Atalanta e Napoli sono superiori, i conti si fanno alla fine”, ROSSI: “Pairetto vergognoso, Joao Pedro un sorcio”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Prosegue il nostro appuntamento giornaliero dedicato al variopinto mondo delle radio romane. On Air, la rubrica più copiata (e incollata) del web, è un viaggio per le frequenze più ascoltate dai tifosi giallorossi a caccia di pensieri, notizie, indiscrezioni e qualche nota di colore. Buon divertimento!

David Rossi (Roma Radio): “La Roma si regala e ci regala un bel Natale. Terzo posto inaspettato, ce lo godiamo. La squadra ieri ha sofferto 10 minuti su novanta, questo non significa aver giocato una partita sofferta… Karsdorp? Se quella giocata l’avesse fatta Hakimi ora su tutti i giornali avrebbero scritto “Super Hakimi“… La direzione di Pairetto ha fatto schifo, gestione totalmente avversa alla squadra di casa, è stato vergognoso, il Cagliari ha fatto quello che voleva, mentre a noi ci ammoniva a ogni fallo. Joao Pedro insopportabile, giocatore di una scorrettezza unica…è un sorcio, uno di quelli che contro la Juve stanno zitti e contro la Roma fanno i fenomeni…”

Iacopo Savelli (Roma Radio): “Se mi avessero detto che la Roma a Natale sarebbe stata davanti a Juve, Napoli e Atalanta avrei fatto i giri al Circo Massimo con le trombette… Il Milan sta facendo benissimo, per carità, ma non ha ancora vinto niente eppure è accompagnato da questo entuasiamo. Ma non riesco a capire come una squadra che ha fatto appena sei punti in meno venga vivisezionata anche quando vince…”

Riccardo “Galopeira” Angelini (Tele Radio Stereo): “La Roma ci fa vivere un Natale calcisticamente più sereno. La Roma che vince mi sistema un pochino di cose. Calciatori come Joao Pedro, un modesto giocatore che però è arrogante, mi hanno fatto diventare antipatico anche il Cagliari, una delle poche squadre che mi stavano simpatiche. Ho visto Di Francesco arrabbiato…ma di cosa? La Roma avrebbe potuto fare 5 gol, e senza contare le parate di Cragno, ma quelli di Pedro e Borja Mayoral, due gol che la Roma non ha proprio voluto fare. Quello di Pedro è imperdonabile, da lui non me l’aspetto un errore del genere, lui vive un momento non straordinario che lui avverte. Lì doveva dare palla a Dzeko tutta la vita… Il gol di Edin è di fatto di Karsdorp, ecco perchè poi i compagni corrono tutti da lui…”

Mario Corsi (Centro Suono Sport): “Tutto a posto mi sembra, no?… Leggo cose strano sula Roma. “Sudore e nervi”, ma a me non sembra, la Roma ha vinto tranquilla. Sì, c’è stato un po’ di ritorno del Cagliari, ma ci sta eh… La squadra ha giocato bene, non ho nulla di dirgli. Poi è Natale, vogliamole bene alla Roma senza critiche o rotture di palle. Siamo terzi, un buonissimo posto. Se è la Roma di Pallotta, di Petrachi, di Friedkin o di Fonseca? Decidete voi, l’importante è che siamo terzi e siamo tutti felici…”

Dario Bersani (Rete Sport): “Ora devono essere bravi i dirigenti. Devono capire quale settore rinforzare, con un’idea, con uno scambio, con un sacrificio anche economico. Non è detto che la Roma riuscirà a mantenere questa posizione, come nessuna altra squadra. Non ce l’ha nemmeno il Milan…”

Marco Juric (Rete Sport): “Fonseca ha voluto mandare dei messaggi di fine anno con quelle parole al termine della partita. Lo ha fatto a chi fa un certo tipo di comunicazione che a lui non è piaciuto, e lo ha fatto anche alla società perchè quando dice: “Mi aspetto qualcosa dal mercato, e dobbiamo scegliere” è un messaggio alla dirigenza….”

Daniele Lo Monaco (Il Romanista – podcast): “Nessuno si aspettava il terzo posto a questo punto del campionato, merito di squadra e allenatore che hanno lavorato con serietà. La Roma non è attrezzata per vincere lo scudetto, ed è normale che abbia degli altri e bassi, succede anche alle altre squadre. Guardate ieri Napoli e Atalanta, che ieri hanno pareggiato contro Bologna e Torino, squadre a cui la Roma ha fatto otto gol… Nemmeno il City o il Bayern vincono tutte le partite, i cali sono fisiologici. Poi è giusto che la Roma debba lavorare sui propri errori. Fonseca ha detto che c’è qualcuno che si diverte a uccidere la Roma, questo è un problema antico. Ormai c’è la gara a chi urla di più… Cragno? Per me è il miglior portiere della Serie A…”

Ilario Di Giovambattista (Radio Radio): “Roma esaltante solo a tratti, però sta lì e queste partite le vince tutte… Ma come si può criticare la Roma, ieri ha vinto e non è che giocavi contro pizza e fichi. Il Cagliari è una buona squadra, con un ottimo allenatore. Ma sei terzo, di che ci si può lamentare? La Roma è una delle belle sorprese del campionato… Guardate che tra Milan e Roma ci sono solo sei punti di distanza…”

Guido D’Ubaldo (Radio Radio): “Il Cagliari nel secondo tempo sembrava addirittura in grado di vincere la partita, che invece poi è girata di nuovo verso la Roma. Merito anche dei cambi di Fonseca, è riuscito a raddrizzare la partita. Pellegrini al posto di Pedro ha dato equilibrio. E poi i gol sono nati dai giocatori che sono subentrati, e questo è merito dei cambi. Il Cagliari ha fatto una buona partita, ma la Roma ha meritato, non ha rubato… La Roma sta facendo più del previsto, nessuna se l’aspettava terza…”

Stefano Agresti (Radio Radio): “Pedro ha sbagliato un gol pazzesco sull’uno a zero, poteva chiudere la partita. E’ stato un errore clamoroso. La Roma mica deve vincere lo scudetto. La Roma per molti non era nemmeno da quarto posto, ora è terza eppure sento solo processi intorno alla Roma… Non prendiamo atto che la Roma sta davanti a Juve, Napoli, Atalanta e Lazio…”

Roberto Pruzzo (Radio Radio): “La Roma quando si abbassa l’asticella pur con qualche difficoltà la partita la vince. Primo tempo bene, i vecchietti lì davanti sembravano belli guizzanti. Ma nella ripresa ci sono stati quindici minuti incredibili, c’è stato un assedio, Simeone poteva fare un paio di gol. La squadra non ha sbracato, e il finale è stato buono. Ma serve più continuità, più linearità, non giocando partite così in altalena…. Il problema è che dopo una serie di buone partite, poi ti arriva la mazzata dove incassi 4 gol…”

Furio Focolari (Radio Radio): “Io non ho visto la partita della Roma, però Fonseca ha rifatto una cosa sempre vincente: nel momento in cui pareggiava ha tolto un attaccante e ha messo un centrocampista, e la cosa porta sempre dei risultati. Ai fini del quarto posto la Roma è in grandissima posizione… La Roma è terza, ha un punto in meno di quello che meritava in campo, però è giusto criticare certe prestazioni fatte. La Roma sta facendo bene, è giusto dirlo e non ci piove. Se qualche volta ci sono critiche al gioco della Roma, ci può stare…”

Franco Melli (Radio Radio): “Io ho visto solo gli highlights di Roma-Cagliari, ma non vorrei che la posizione di classifica ingannasse. Squadre che ora sono più indietro della Roma sono più forti: l’Atalanta, il Napoli, e il Sassuolo chissà… Alla lunga non vorrei che i valori vengano a galla, sono squadre con cui prima o poi dovrai fare i conti… I cavalli si vedono al traguardo, vediamo… Anche il Milan si vedrà all’arrivo? Fare paragoni tra Milan e Roma è allucinante… Hanno pareggiato nello scontro diretto? Ma avevano un citofono in porta, con Donnarumma non sarebbe finita così…”

