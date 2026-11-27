Prosegue il nostro appuntamento giornaliero dedicato al variopinto mondo delle radio romane. On Air, la rubrica più copiata (e incollata) del web, è un viaggio per le frequenze più ascoltate dai tifosi giallorossi a caccia di pensieri, notizie, indiscrezioni e qualche nota di colore. Buon divertimento!

David Rossi (Rete Sport): “Varela segna pure quando il Monza non vince. Il gol di tacco che ha fatto l’altra volta è tanta roba, uno che pensa quelle cose gioca un calcio importante…non è da Monza, e non penso che passerà indenne nel mercato di gennaio. Dire che non ci sono titolari è inesatto, ci sono sempre prime e seconde scelte, la cosa importante è che tra le prime scelte e le seconde ci sia poca differenza. Questo ti permette di supplire alle assenze con giocatori che non ti fanno sentire la mancanza. Anzi se il gap è così ravvicinato, se la seconda scelta sta fisicamente, meglio gioca anche meglio della prima: faccio l’esempio di Ghilardi, in questo momento sembra giocare meglio di Mancini, anche se questo non significa che complessivamente Ghilardi sia già più forte di Mancini…”

Gianluca Piacentini (Rete Sport): “Varela a parte, mi sento di dire che la Roma non possa avere paura del Monza. Può finire 3 o 4 a 1. Io penso che Juric salverà il Monza, come livello è una squadra giusta per la sua dimensione. Però Roma-Monza è uno, non c’è troppo da discutere…”

Mario Corsi (Tele Radio Stereo): “Magari la Roma avesse un modello PSG. Se loro guardano al lungo periodo, ci può anche stare, ma voi siete sicuri che i Friedkin rimangono dopo che ha fatto lo stadio? Io non ne sono sicuro. Perciò la Roma per dare un nome a questa squadra deve vincere. Se mi vince lo scudetto, noi dobbiamo cominciare a cambiare registro. Noi non abbiamo bisogno di Accademy, ma di vincere uno scudetto, che non lo vinciamo da 25 anni…”

Paolo Cosenza (Tele Radio Stereo): “Ai Friedkin gli è preso un colpo quando gli hanno detto che per fare la Roma U23 servivano 15-18 milioni. Ma se hai una cosa che costa 15-18 milioni che ti potrebbe aiutare parecchio e tu non la fai, come posso pensare che tu abbia in mente un modello di Academy in stile PSG che ne costa 300? Mi rendo conto che bisogna assolutamente stendere il tappeto rosso davanti a questa presidenza e prepararci al grande annuncio che il progetto stadio definitivo è arrivato…tutto bello, tutto fantastico, ma comprassero i giocatori. Hai traccheggiato e Greenwood non lo hai preso perchè non hai voluto dargli i soldi…”

Lorenzo Pes (Tele Radio Stereo): “Per domenica mi aspetto Ghilardi e Balerdi in difesa, mi aspetto Lulli e Wesley sulle fasce, mentre in attacco penso che possa giocare Soulè con Dybala, ma non mi sorprenderebbe se cominciasse con Mora e Dybala e poi giocarsi la carta Soulè a partita in corso. Giustamente Gasp ragiona sui sedici, le partite durano novanta minuti e spesso si decidono nell’ultima mezzora. La formazione che parte titolare è importante, ma anche tenersi delle armi di rottura dalla panchina: Soulè è uno di quelli che può spaccare la partita subentrando a gara in corso…”

Piero Torri (Manà Manà Sport): “Il percorso ideale è arrivare al derby a 36 punti, anche se Bologna è una trasferta tutt’altro che semplice. Prima però c’è il Monza, una squadra che si deve salvare e con un allenatore che ha voglia di rivincita, e anche la dirigenza ha un passato nella Roma. Per me è l’ennesima partita trappola, io poi sono sempre preoccupato e forse è un problema mio. La Roma deve dare una risposta di serietà, affrontando il Monza con la stessa attenzione e concentrazione di sempre. I cinque punti di Champions sono offensivi per quanto hai fatto, e non rende giustizia a quello che hai fatto in campo…”

Roberto Pruzzo (Radio Radio): “Il Monza secondo me sarà una tappa di trasferimento, ma è una partita da non sottovalutare perchè hanno Varela, Robinson…Passi dalle luci scintillanti di Parigi all’orticello del nostro campionato, per cui devi essere concentrato, non concedere niente e portarti a casa i tre punti. La partita vera di questo turno è Como-Juve, è una tappa fondamentale per la Juve se vuole rientrare nel giro che conta…”

Stefano Carina (Radio Radio): “Il dubbio della Roma è la sua tenuta fisica, quanto dura questa condizione. A Parigi pensavo che a un certo punto Hermoso collassasse, perchè sta giocando a dei livelli mai visti. Nel primo tempo tira in porta dopo tre secondi fa una chiusura pazzesca su Ferran Torres, e tutto questo mentre va per i 32 anni. Ma voi lo avete mai visto così?…”

Nando Orsi (Radio Radio): “Con quella formazione schierata a Parigi Gasperini stava pensando al Monza, è proprio così. Poi dopo Gasperini può dire quello che vuole, però in una partita così mettere Castro al posto di Malen…voleva dargli un po’ di respiro. Ci sta. L’unica insidia per la Roma contro il Monza è la tenuta mentale, devi recuperare fisicamente ma soprattutto resettare tutto mentalmente dagli elogi che ti hanno fatto. Sappiamo che la coppa qualcosa toglie. Per il resto non penso che la Roma possa perdere punti col Monza. Giornalisticamente la cosa interessante è la sfida tra Malen e Varela…”

Redazione Giallorossi.net