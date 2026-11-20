Prosegue il nostro appuntamento giornaliero dedicato al variopinto mondo delle radio romane. On Air, la rubrica più copiata (e incollata) del web, è un viaggio per le frequenze più ascoltate dai tifosi giallorossi a caccia di pensieri, notizie, indiscrezioni e qualche nota di colore. Buon divertimento!

David Rossi (Rete Sport): “Se ci sono due maglie a disposizione per tre giocatori, oggi Dybala è terzo. Questo dice il campo. Se poi vogliamo parlare dello stop a metà campo, come mette già la palla, quello è un altro paio di maniche. Soulè e Mora ti danno un’affidabilità che Dybala non garantisce. Il più forte è quello che ti dà più gol e assist, e in questo momento Dybala non è più forte di nessuno dei due. Uno ha fatto 4 gol in campionato, l’altro 4 in stagione, mentre Dybala ha fatto zero gol e quattro assist, di cui tre nella stessa partita. Per cercare di dargli un senso parliamo dei pre-assist, di come stoppa la palla…ma che vi siete impazziti tutti…se vogliamo fare il freestyle è un altro paio di maniche, ma col pallone però non c’entra niente…”

Gianluca Piacentini (Rete Sport): “Mora nelle ultime partite ha avuto continuità, ha fatto tre gol, che non sono da sottovalutare, quindi secondo me il ballottaggio dovrebbe essere tra Dybala e Soulè. Se dovessero giocare Dybala e Soulè sarei stupito, mettiamo le cose al posto loro: il piede destro a sinistra e il piede sinistro a destra. Facciamo le cose semplici, è una scelta normale. Spostando uno tra Soulè e Dybala a sinistra perdi qualcosa…”

Mario Somma (Rete Sport): “Chiesa non si discute come giocatore, ma c’è sempre qualcosa che non va. E che cos’è questa cosa che non va? Solo parlandoci puoi capire se è un problema fisico, ambientale, tattico, emotivo, mentale… Gasperini se punta a vincere lo scudetto farà l’80% del tempo nella metà campo avversaria e lì devi essere bravo e veloce negli spazi stretti e nell’uno contro uno. E se poi vai in vantaggio si crea una condizione di gara diversa, spazi diversi e profondità diversa, e lì devi avere la gamba per poter attaccare lo spazio: in entrambi i casi Chiesa avrebbe le caratteristiche ideali…”

Tiziano Moroni (Rete Sport): “Chiesa ha un problema mentale, perchè non c’è riuscito manco Mancini a ricoinvolgerlo in nazionale. Non gioca mai, e non per infortuni. E’ evidente che il problema non è fisico, altrimenti si sarebbe rimesso in discussione, e lui ha sempre rinunciato. Per me sarebbe addirittura più prolifico Zaniolo, che sta giocando e che mi sembra anche cresciuto come testa…”

Marco Valerio Corsi (Tele Radio Stereo): “Ho visto Van Bommel tempo fa con l’Olanda e subentrando dalla panchina aveva cambiato la partita. Ho pensato: “Questo è capace”. Da allora l’ho rivisto giocare ed è forte. Aveva un costo bassissimo su Transfermarkt, sui 10 milioni, poi nel giro di qualche settimane è arrivato a 50 milioni. Però a me piace tantissimo, è tecnico ma ha anche fisico, è proprio l’ala che cercava la Roma. Però anche lui s’è fatto il crociato…”

Lorenzo Pes (Tele Radio Stereo): “Dopo un infortunio molto lieve, sono passate cinque settimane e mi auguro che Dybala sia pronto per giocare, altrimenti sarebbe molto strano. Per questo me lo aspetto in campo. Però stavolta la gestione potrebbe essere diversa visto che hai anche questo Mora in crescita, magari potrebbe fargli fare solo un tempo. Formazione? Penso che gli unici dubbia siano a destra tra Lulli e Molina, e poi c’è quello grosso legato all’attacco: Soulè potrebbe partire dalla panchina…”

Alessio Nardo (Tele Radio Stereo): “C’è chi dice che Dybala, sia che giochi tutte le partite sia che venga gestito, si infortuna lo stesso. Da una parte è vero, ma se ci sono tre partite in sette giorni fargliele giocare tutte magari non è proprio il caso. Magari una delle tre sarebbe meglio fargliela saltare…”

Piero Torri (Manà Manà Sport): “Per Konè offerte arriveranno, ma a gennaio è impensabile, bisogna semplicemente dire di no. Non riesco a trovare un giocatore che possa rimpiazzarlo. Domani torna Svilar e torna Dybala, sono due rientri mica di poco conto. Se Dybala gioca? Perchè non dovrebbe giocare? Io resto alla dichiarazione di Gasperini: se sta bene, con me Dybala gioca sempre. Io me l’aspetto in campo. E nella testa di Gasp penso sia più importante la partita di domani che quella di mercoledì con il PSG. Io non so perchè, ma sono convinto che la Roma a Parigi non perde. La Roma avrà spazio per fare gol, per questo ho questa sensazione…”

Roberto Pruzzo (Radio Radio): “Se leggi la formazione del Parma, non trovo un motivo per cui la Roma non debba vincere. Penso sarà una tappa di avvicinamento. Devi recuperare quelli che stai recuperando, non avere infortuni e arrivare al meglio al derby: mi sembra questa l’obiettivo. Devi mantenere il livello e non perdere punti… Il PSG? Quando giochi contro il Paris o il Barcellona c’è aria di sveglia. Poi magari gli altri sono un po’ distratti e tu giochi una grande partita, e allora c’è match. Altrimenti partita non c’è…”

Nando Orsi (Radio Radio): “La partita col PSG è una di quelle straordinarie. Non c’è da fare scelte, devi battere il Parma e provare a non perdere col PSG perchè poi la qualificazione diventa difficile. E poi è una partita di prestigio. Non puoi mica entrare in campo pensando: “Vabbè, questa è persa, pensiamo ad altro”. Non è questo il momento di fare calcoli…”

Redazione Giallorossi.net