“ON AIR!” – ROSSI: “Pellegrini impresentabile, non può più giocare nella Roma”, BERNABAI: “Ancelotti non verrà mai”, CATONI: “Hummels? Mi preoccupa il presente, non il futuro”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA

David Rossi (Rete Sport): “Il cammino della Roma delle ultime partite aumenta la rabbia per lo scempio compiuto nella prima parte di stagione, perchè evidentemente questa squadra non faceva così schifo… Dovbyk appartiene agli attaccanti alla Trezeguet: non tocca una palla e poi fa il gol da tre punti. Io il suo secondo anno alla Roma me lo vedrei molto volentieri… Pellegrini? La sua esperienza alla Roma è finita, non è più presentabile, non può più giocare, lo devi far entrare solo quando sono finiti tutti quanti, deve esserci stata un’ecatombe. Paradossalmente gli farei giocare solo il derby, ogni botta una tacca…ma per il resto non è presentabile. Poraccio, lo dico per lui, ma anche per la Roma. Perchè se continui a farlo giocare, tra un po’ vale 7-8 milioni…”

Gianluca Piacentini (Rete Sport): “Hummels per me può fare quello che vuole, io lo farei sindaco di Roma a prescindere…detto questo, posso capire che a qualcuno certe esternazioni possano dare fastidio. Non credo che Ranieri sia turbato da questa roba qua, Juric lo vedevo più rosicone, Ranieri mi sembra molto più pragmatico: se gli serve lo fa giocare. Temo però che a fine anno Hummels saluterà, non penso che farà un altro anno a Roma. Ma penso che dirà proprio addio al calcio… Quarto posto sicuro o finale di Europa League? Io sceglierei il quarto posto, sarebbe troppo importante… Ranieri? Senza l’impresa al Leicester, che è rimasta nella storia, sarebbe un Mazzone che gliel’ha fatta un po’ di più…”

Roberto Bernabai (Rete Sport): “Totti su Ancelotti? Quello che ha detto corrisponde al pensiero comune: i grandi allenatori hanno bisogno dei campioni. Passare da Vinicius e Mbappè alla Roma, che ha una rosa buona ma nemmeno paragonabile al Real, rappresenterebbe un salto enorme. Il connubio Ancelotti-Roma non si realizzerà mai, sono state tante le occasioni ma non c’è mai stata una corrispondenza. I ben informati dicono che sarebbero in cima alle preferenze dei Friedkin, ma come si può sposare con i limiti del Fair Play Finanziario… Io ho l’impressione che alla Roma ci siano già le idee chiare sul prossimo allenatore, ma annunciarlo adesso sarebbe un po’ come esautorare Ranieri e non mi sembra il momento visto che il campionato si è riaperto e c’è una coppa tutta da giocare…”

Mario Corsi (Tele Radio Stereo): “Friedkin ogni cosa che tocca diventa oro, sta incassando bei miliardi e siamo felici. A uno che si crea un impero del genere vanno fatti i complimenti…chissà se anche alla Toyota c’è il Fair Play Finanziario… Totti? La sua più grande vittoria è l’essere rimasto solo alla Roma. Lui è diventato una leggenda mondiale, ovunque va tutti lo vogliono, e noi non ce l’abbiamo…mi viene da ridere, se non da piangere…Tanti altri fenomeni del calcio ora non si sentono più, lui invece sì, e questo perchè ha legato il suo nome alla Roma, che è un brand grandissimo. Ma perchè lui è a Trigoria? La prima cosa che chiederebbe è qual è il budget per gli acquisti, di comprare giocatori forti, ecco perchè non lo chiameranno mai…Non dico che la Roma debba comprare Mbappè, ma giocatori che qui in Italia possono fare la differenza, i McTominey, i Reijnders…”

Valentina Catoni (Tele Radio Stereo): “Al di là delle decisioni di fine stagione, mi piacerebbe che Hummels potesse dare ancora il suo contributo in questa ultima parte di stagione, perchè tra campionato e coppa potresti dover giocare ancora tante partite, e se lui sta bene doppia tutti gli altri difensori che hai…Più che per il futuro, è l’oggi che mi perplime. Se Ranieri che lo ha sempre messo in campo, lui che lo ha definito un monumento, e ora non lo mette più, devo chiedermi perchè. Evidentemente c’è qualcosa che non va…”

Lorenzo Pes (Tele Radio Stereo): “Nel momento in cui scegli di tornare alla difesa a tre perchè resta Dybala, gli acquisti di Hummels ed Hermoso sono state quasi obbligati perchè ti servivano difensori centrali, e loro erano i migliori su piazza svincolati… Per Hummels io penso che si sia tornati alla situazione dello scorso autunno, che sia un discorso di forma fisica, che non è quella giusta. Giovedì sarò in campo? Io penso di sì, anche se il Bilbao è una squadra veloce e tecnica. Però Hummels me lo aspetto in campo…Il suo post? Letto così non mi ha fatto impazzire, è troppo sopra le righe e io avrei evitato…”

Riccardo Cotumaccio (Tele Radio Stereo): “Mi rivolgo ai romanisti: non ve la prendete con Hummels per il modo in cui sta esternando dei suoi momenti di serenità. Leggo post contro di lui, ma il tedesco mica sta andando ogni notte in discoteca, sta semplicemente condividendo dei momenti di relax nella città in cui lavora. Lo faceva anche nei momenti di autocritica, in un mondo di calciatori che pubblicano foto solo dove esultano…Lui ha un rapporto molto diretto con i social, nel bene o nel male…Proviamo a non leggere i suoi messaggi con polemica, in campo lui ha sempre dato il massimo…”

Piero Torri (Radio Manà Manà Sport): “Totti ha pagato il fatto di aver lavorato con la precedente gestione. Chiunque lo abbia fatto, o lo hanno messo alla porta o non lo hanno richiamato… Quando sento dire che Totti potrebbe rientrare a Trigoria, di occasioni ce ne sono state a decine e non lo hanno mai richiamato, e allora significa che non lo vogliono… Totti nella sua testa è ancora il dieci della Roma, per certi versi si sente ancora calciatore, e questo può incidere nella decisione della proprietà…”

Roberto Pruzzo (Radio Radio): “Saelemaekers e El Shaarawy sono giocatori che possono darti una grossa mano a destra, e poi questo Rensch è entrato e ha fatto quell’assist…avere soluzioni ti permette di sviluppare un certo tipo di gioco… Roma-Athletic? Mi aspetto due partite molto dure, ma anche per gli spagnoli…ci sarà un dispendio di energie importante, che deve essere bilanciato con le vittorie in campionato. Se riuscissi ad andare avanti anche in coppa faresti una bella stagione che era partita davvero male. Non puoi permetterti errori, e allora avanti tutta. Fortuna nelle ultime partite? Io sinceramente non l’ho vista… Hummels? Ha avuto la forza di mettersi sotto e ritrovare la condizione, per un periodo. Poi però è arrivato il momento per lui di tirare il fiato, e speriamo non sia definitivo…”

Stefano Agresti (Radio Radio): “Saelemaekers è un giocatore generalmente sottovalutato, la Roma lo ha preso l’ultimo giorno di mercato in uno scambio di prestiti, non è che su di lui ci sia stato la corsa a prenderlo. Ma lui è un calciatore completo, ha una tecnica sottovalutata. Non parliamo di un fenomeno, ma di un giocatore molto prezioso. Sul riscatto di Angelino va dato merito a De Rossi, in certe giocate ricorda sempre di più Dimarco… Dybala tecnicamente è un fenomeno, ma Ranieri è intervenuto sulla sua testa. I problemi fisici li soffriva troppo, e ora invece il giocatore ha una serenità che è importantissima, anche quando non è al 100%. C’è molto merito di Ranieri nella continuità che ha trovato Dybala…”

Nando Orsi (Radio Radio): “Dovbyk lo hai pagato 40 milioni, e deve essere forte. Lui però è un giocatore che non deve giocare spalle alla porta, ma deve guardare la porta, è un centravanti pesante, non ha i piedi educati, devi servirlo in un certo modo. Se invece gli fai fare un lavoro diverso, non rende. Se gli metti 5-6 palloni dentro l’area, lui 2-3 volte la porta la prende… Shomurodov? Per favore…è la certificazione che il calcio di adesso ha giocatori come lui, calciatori medi…”

