ON AIR | Piacentini: “Endrick più Kvernadze, a gennaio si può”, Lo Monaco: “Se il brasiliano lascia il Real, al 70% viene a Roma”, Sabatini: “Soulè soffre Dybala, senza di lui gioca benissimo”

Prosegue il nostro appuntamento giornaliero dedicato al variopinto mondo delle radio romane. On Air, la rubrica più copiata (e incollata) del web, è un viaggio per le frequenze più ascoltate dai tifosi giallorossi a caccia di pensieri, notizie, indiscrezioni e qualche nota di colore. Buon divertimento!

David Rossi (Rete Sport): “Gasp era un po’ polentone, secondo me è arrivato qua della serie “vabbè, vengo a Roma, bella citttà, però i romani…ti toccano quando ti parlano…”. Però io ho proprio la sensazione che lui, anche la storia del balletto, è proprio l’espressione di uno stato umorale aulico, sta proprio in grazia di Dio. E lui secondo me non se l’aspettava per niente. La verità è che la proposta del prolungamento del contratto lo dovrebbe fare il ds, ma siccome il ds lo ha preso l’allenatore. C’è il Ceo? Vabbè dai, stiamo parlando di una cosa seria…”

Gianluca Piacentini (Rete Sport): “Endrick penso che non ci verrebbe alla Roma a titolo definitivo, perchè spera di affermarsi là, però sono già due anni che va fuori perchè là ci sono dei mostri sacri. Penso che un prestito di 18 mesi alla Nico Paz potrebbe essere una buona soluzione. E così potresti investire che su Kvernadze che sta già facendo bene in Italia e che costa relativamente poco, perchè ha una clausola da 4 milioni. Il Frosinone vorrebbe rinnovare ma se lui ha già un accordo con un’altra squadra non rinnoverà. Se fosse la Roma, ti presenti con 10-12 milioni a gennaio e ti prendi tutti e due. Su Pellegrini, e forse anche su Dybala, non ci puoi fare affidamento e per questo te ne servono due…”

Lorenzo Pes (Tele Radio Stereo): “Gasperini non ha avuto contatti negli ultimi mesi con i Friedkin, ma Galantic è stato nominato Ceo proprio per questo. Ora vedremo che forma avrà lo scambio di vedute tra l’aria tecnica, con D’Amico che non è stato fermo, penso ci sia una lista o un progetto di investimento. Manca però l’operatività, il trovarsi d’accordo su cosa si può fare e cosa no, con l’asterisco della sentenza della Uefa, quello che la Roma dovrà affrontare per il settlement agreement. Entro la fine di novembre la Roma saprà a cosa andrà incontro, e questo sposterà sul mercato di gennaio…”

Alessio Nardo (Tele Radio Stereo): “Non sappiamo quanto i Friedkin permetteranno di investire, di solito a gennaio si lavora sui prestiti. Gennaio può essere un mese risolutivo, guardate cosa è successo l’anno scorso: con l’acquisto di Malen ti sei guadagnato l’arrivo in Champions. Per questo il mercato di gennaio va aggredito, avendo le idee chiare su cosa serve a questa squadra per lottare con l’Inter. Perchè questo è l’obiettivo: dare fastidio all’Inter fino all’ultima giornata di campionato…”

Daniele Lo Monaco (Radio Romanista): “Endrick potrebbe arrivare in prestito. E la Roma potrebbe mantenere il controllo del calciatore, a meno che il controllo non venisse ben pagato e ripreso dal Real Madrid come è successo con Nico Paz. Quindi la Roma potrebbe dire: “Ok, io te lo prendo in prestito, ma se lo valorizzo lo compro a questa cifra“… che so, 60 milioni. Se poi il Real lo volesse riprendere, ne dovrebbe sborsare 80. Percentuale che si possa fare questa operazione? In questo momento non c’è niente. I procuratori di Endrick sanno perfettamente le intenzioni della Roma. Ci sono stati dei contatti prima di Roma-Real, i giallorossi hanno ribadito di essere interessati. Non mi risulta che possa andare al Milan. Se dovesse andare via dal Real, una percentuale la posso dare: 60-70% che possa finire alla Roma…”

Roberto Pruzzo (Radio Radio): “I tre giocatori più importanti della Roma fino a questo momento? Io dico Hermoso, Soulè e Malen. De Roon lo avevo sponsorizzato alla Fiorentina, ma niente…io penso che De Roon sia stato un acquisto fondamentale, al di là del fatto che Mora sta dimostrando di meritare la titolarità in certe partite. Ora non so se hanno un jolly nel taschino per prendere un attaccante che possa giocare titolare. Io credo che comunque con questi puoi arrivare fino in fondo, ma saranno determinanti i non-infortuni…”

Ilario Di Giovambattista (Radio Radio): “Nel calcio si buttano una valanga di soldi, però con Malen la Roma ha fatto uno dei migliori colpi degli ultimi 30 anni. La Roma lo ha pagato 25 milioni, che sembra ora una cifra ridicola. Quanto vale ora: 70, 80, 100 milioni? Lui è diventato l’attaccante più decisivo, più di Lautaro. La Roma ha fatto un colpo straordinario, dobbiamo ammetterlo, gli amici di Gasperini lo hanno consigliato bene…”

Sandro Sabatini (Radio Radio): “I tre giocatori più importanti della Roma? Io dico Malen, Cristante e a sorpresa dico Dybala..ora è infortunato, ma le partite che ha giocato è stato spaziale. Io pensavo che Soulè non fosse all’altezza di Dybala, che non ci fosse proprio paragone, e invece Soulè ha sfruttato l’assenza di Dybala…è cresciuto tantissimo. La Roma ha cercato di venderlo tutta l’estate senza riuscirci, primo perchè Soulè insieme con Dybala non possono giocare. Quando c’è Dybala, Suolè è in sudditanza psicologica. Soulè gioca benissimo quando Dybala è indisponibile…”

Redazione Giallorossi.net