“ON AIR!” – PIACENTINI: “Roma da scudetto? Non ha il dna di Milan e Juve, aspetto aprile”, PRUZZO: “Bailey sembrava che ti stesse facendo un favore”, FERRAZZA: “A Milano mi prenderei il pari”

Prosegue il nostro appuntamento giornaliero dedicato al variopinto mondo delle radio romane. On Air, la rubrica più copiata (e incollata) del web, è un viaggio per le frequenze più ascoltate dai tifosi giallorossi a caccia di pensieri, notizie, indiscrezioni e qualche nota di colore. Buon divertimento!

David Rossi (Rete Sport): “Senza proclami o voli pindarici, la Roma continua a fare cose interessanti. Ora siamo alla lunga vigilia di quella partita che ci potrà dire molto di come sarà considerata la Roma da domenica in poi. Gasperini ieri la partita la vince tre volte.Ma mi spiegate il quarto uomo che ci sta a fare? A Ferguson quello gli dà un calcio, e temo che si sia fatto male da come storce il piede. E’ una cosa inaccettabile, dopo 18 secondi oh…ora rischia di fargli finire qui il 2025, perchè se tutto va bene tornerà nel 2026. Bailey? Non mi è piaciuto per niente com’è entrato in campo, pareva che ti stava a fa un favore…”

Fabio Petruzzi (Rete Sport): “Secondo me Gasperini non ha voluto inserire subito Dovbyk perchè così avrebbe esaurito i centravanti, e voleva tenersi quel cambio per dopo. A me Gasp piace tanto, è uno che non guarda in faccia a nessuno…Il gol di Soulè era da annullare perchè Celik era davanti al portiere, lo sbaglio è stato non annullare quello del Milan…”

Gianluca Piacentini (Rete Sport): “Non sono convinto dalla Roma, ma dalla classifica della Roma. Abbiamo undici punti in più dell’anno scorso. Sono convinto che la Roma farà un campionato ottimo, ma prima di dire che lotteremo per lo scudetto voglio aspettare marzo-aprile. Se al posto della Roma ci fosse la Juve o il Milan, sicuramente si parlerebbe di loro come serie candidate al titolo. Perchè non ci si fida della Roma? Perchè il dna della Juve o del Milan sono diversi da quello della Roma. Il gol di Soulè? Per me è regolare, Suzuki al momento del tiro aveva la visuale libera e poi Celik si disinteressa del pallone…”

Roberto Bernabai (Rete Sport): “Ieri Dovbyk fa un gran gol. Speriamo che si riesca a recuperarlo, i segnali sono incoraggianti. La Roma è in una condizione atletica incredibile, non è che corre, vola…nelle seconde parti di gara schianta sempre gli avversari. I tre calciatori trainanti? Io direi Dybala, Cristante e Wesley, sono tre giocatori fondamentali per questa squadra. Anche Konè, dal quale però ci si aspetta una produttività maggiore in zona gol. Ragazzi, Dybala è una meraviglia, è un piacere per gli occhi…ma come si fa a discuterlo, è un fenomeno…”

Mario Corsi (Tele Radio Stereo): “Il Milan ha fuori Rabiot e Pulisic, e Leao è in dubbio…perchè non giocarcela? E’ la partita più importante di questi primi mesi. Gasperini ti dà la carica, è veramente forte, e aumento il fatto che lui sia la Roma…con la squadra ovviamente, perchè senza squadra dove va. Ma per me se prima Gasp era il 60%, ora è l’80%…”

Francesco Ferrazza (Tele Radio Stereo): “Il pareggio a Milano io me lo prenderei. Ferguson? Abbiamo scoperto che ha una fragilità alle caviglie, strano eh… Su Dybala dicevano tante stupidaggini, che avrebbe sofferto con Gasperini, e invece Gasperini è ripartito da lui. L’allenatore si sta dimostrando molto intelligente…”

Lorenzo Pes (Tele Radio Stereo): “Wesley ha tanta corsa, si propone sempre, ma la qualità non ce l’ha. La differenza con Angelino è quella, lo spagnolo quando arriva sul fondo sa come giocare il pallone, sa crossare, Wesley non ha quella qualità, magari sbaglia qualche scelta, ma è una costante, sta sempre lì quando si attacca e questo nel calcio è una grande dote. Anche ieri va premiato per la prestazione. Angelino? Aveva già perso del peso nel ritiro estivo. Non possiamo dare una data del rientro, deve rimettersi in forze…”

Riccardo Cotumaccio (Tele Radio Stereo): “Temo che Angelino starà fuori ancora a lungo. Ieri è stato avvistato allo stadio e ragazzi, ha una gamba che è la metà di quella che aveva l’anno scorso. E’ fortemente dimagrito anche sotto l’aspetto del tono muscolare…”

Piero Torri (Radio Manà Manà Sport): “Il gol di Soulè forse è stato annullato perchè non aveva la maglietta del Milan…hanno cambiato il regolamento, ma solo per il Milan. Intendiamoci, era giusto annullare quel gol per come vedo il calcio io, ma siccome c’è stato un gol molto simile a Milano ed è stato convalidato, ci dovrebbero spiegare perchè. La Roma nel secondo tempo mi è sembrata più intensa, deve giocare più di ritmo come chiede Gasperini…”

Roberto Pruzzo (Radio Radio): “La partita si stava mettendo in una situazione che conoscevamo, contro un Parma che gioca solo nella parte difensiva. E’ cresciuta un po’ la qualità con Dybala che una volta trovata la posizione è stato più dentro la partita. Senza squilli di trombe, però sei riuscita a portartela a casa. Certo, i calciatori sono quelli. Wesley ce la mette tutta, ma i limiti sono evidenti. Celik sta diventando un giocatore importante, ma nella metà campo avversaria non sa cosa farsene del pallone…C’è da fare, c’è da trovare certezze…Bailey? Sembrava che ti stesse a fare un favore, io lo avrei tolto dopo un quarto d’ora. E meno male che lì era in fuorigioco, su quel tiro ha fatto una roba…”

Nando Orsi (Radio Radio): “Gasperini se fa entrare Dovbyk subito dopo non aveva il cristone da buttare dentro nel caso in cui ti servisse nell’ultima mezzora. Lui ha preferito tornare sulle certezze della partita precedente, e nel momento in cui serve faccio entrare l’attaccante fisico. Ferguson e Dovbyk sono diversi, il primo è più da manovra, il secondo è più intruppone, ma dentro l’area sa starci. Bailey dopo dieci minuti era da togliere…Wesley? Ma che gli vuoi dire: sarà tecnicamente scarso, ma quanto corre…”

Stefano Agresti (Radio Radio): “Vittoria molto importante, di scontato c’è poco, dai continuità e resti attaccato al Napoli, e guadagni punti su qualche avversaria. Gasperini lì davanti le sta provando tutte, si sta molto concentrando sulle soluzioni offensive. La difesa continua a essere di gran lunga la migliore del campionato. Da Dovbyk è arrivato un altro segnale incoraggiante…”

