Prosegue il nostro appuntamento giornaliero dedicato al variopinto mondo delle radio romane. On Air, la rubrica più copiata (e incollata) del web, è un viaggio per le frequenze più ascoltate dai tifosi giallorossi a caccia di pensieri, notizie, indiscrezioni e qualche nota di colore. Buon divertimento!

David Rossi (Rete Sport): “Oggi è l’ultimo giorno in cui non ci si allena. Soulè giocherà stasera, poi prenderà un aereo e arriverà al mattino a Roma: questo vale per Soulè, per Balerdi, per Castro…non so se verrà spostato l’allenamento di giovedì al pomeriggio per permettergli di potersi riposare e poter svolgere la seduta. Se arrivano alle sei del mattino non penso che alle nove possano stare in campo…”

Gianluca Piacentini (Rete Sport): “Panchina d’oro? Io avrei scelto Fabregas, perchè portare il Como in Champions è un grande risultato, Gasperini e dopo Chivu. Mora anche se dovesse giocare stasera non è che fa viaggi transoceanici. Gasp ha sempre privilegiato chi rimaneva a lavorare a Trigoria, dopodiché qualcuno lo dovrà far giocare per forza perchè sono 13 i giocatori partiti per le nazionali. Uno tra Soulè e Mora a Parma deve giocare per forza…”

Mario Corsi (Tele Radio Stereo): “Dodici trasferte vietate su quattordici sono tante, e qualcuno deve dire qualcosa. La Roma dovrebbe parlare… Friedkin? Quando hanno mandato via Mourinho e hanno preso Juric erano ubriachi fradici per arrivare a dire che ci avrebbe fatto vincere i trofei. Quello è stato il punto più basso, nessun presidente è stato così stolto. Dopo non so cosa sia successo. Per me l’interesse dei Friedkin nella Roma è un interesse minimo. Dopodiché hanno fatto una cosa logica: hanno puntato su Gasperini, un allenatore che ha portato una squadretta inesistente nel grande calcio e l’ha portata a vincere. Solo che lui appena è arrivato a cominciato a chiedere giocatori. E all’inizio c’è stata la guerra grossa con Ranieri. Ora la domanda è questa: stanno a ruota con Gasperini oppure no? Ma un presidente che passa da Mourinho a Juric come lo inquadri, è difficile capire cosa succederà…”

Francesca Ferrazza (Tele Radio Stereo): “Non avendo una linea dritta nelle situazioni di mercato, non abbiamo un riferimento costante di come agiscono i Friedkin. Hanno fatte le americanate, hanno fatto i tirchi…hanno fatto veramente di tutto all’interno dei mercati e non possiamo chiudere a nessuna ipotesi non avendo avuto una condotta sempre costante sul mercato. E’ ovvio che se vendi Konè per prendere un attaccante, lo devi comprare, altrimenti non ha senso… I Friedkin passano dall’anaffettività a fare i grandoni del “vinciamo tutto“. A me sembra che stiano prendendo tempo per capire lo stadio e dove sta andando questa Roma…”

Paolo Cosenza (Tele Radio Stereo): “Lo stadio è il pensiero fisso dei Friedkin. Il loro unico obiettivo è monetizzare lo stadio. Appena hanno monetizzato quell’investimento immobiliare prendono armi e burattini e se ne vanno. Loro sono giustamente degli affaristi, immobiliaristi, speculatori: è alta finanza che a noi non compete. Ma per quanto riguarda l’interesse sportivo per loro è zero, zero, zero…”

Lorenzo Pes (Tele Radio Stereo): “Sarei soddisfatto se la Roma ottenesse undici punti nelle prossime cinque partite. Io vedo Bologna come un brutto campo, anche se la Roma, tolti i big match, le altre partire non le ha sbagliate. Tra derby e Juve ci può stare un pareggio. Ma Parma e Monza devono essere necessariamente sei punti…”

Valentina Catoni (Tele Radio Stereo): “Dodici trasferte su quattordici sono state limitate ai tifosi romanisti, se vi sembra un numero normale…Questa non è una questione di ordine pubblico, è una scelta politica pretestuosa di base e ci vorrebbe un’azione politica della Roma…”

Alessio Nardo (Tele Radio Stereo): “Questa storia delle trasferte è una cosa schifosa, imbarazzante… Vedremo se Lazio e Roma arriveranno imbattute al derby. Statisticamente arrivare al derby da unica squadra imbattuta sarebbe molto insidioso. Se mi dici che vinco con Parma e Monza, una tra Lazio e Juve, e pareggio le altre due…bisogna essere lucidi, non siamo il Barcellona. Anche perchè Roma-Sporting, che sarà una partita fondamentale, ci sarà tra Bologna e derby. Ripeto, per me 11 punti non sarebbe un cattivo bottino…”

Piero Torri (Manà Manà Sport): “La Roma non ha l’intenzione di vendere Konè a gennaio, ma secondo me davanti a un’offerta indecente io credo che ci penserebbe. E quando parlo di offerta indecente, parlo di una proposta superiore ai 70-80 milioni. Se Anderson il City lo ha pagato 100 milioni di euro, non penso che Konè valga di meno. Per la Roma sarebbe una plusvalenza record, con tanti saluti alla Uefa, al settlement agreement e al fair play finanziario. Poi non so se arriverà un’offerta del genere a gennaio, anche perchè andarne a prendere un altro a gennaio è difficile…In attacco da quello che so il giocatore che piace parecchio a Trigoria è Van Bommel: ieri gli ho visto fare degli strappi e penso che sia il tipo di giocatore che sta cercando la Roma. E’ uno dei nomi in cima alla lista…”

Roberto Pruzzo (Radio Radio): “Cedere Konè? Non ci penso neanche a un’eventualità del genere. Alla Roma servono un paio d’attaccanti e ora parliamo di cedere uno dei giocatori più importanti… Poi ci sono anche le eccezioni, ma a gennaio è difficile. Il Malen di turno è stata una cosa miracolosa, se ti capita il giocatore che ti può far fare il salto di qualità vero. Se poi c’è la necessità di vendere, allora mi arrendo. Ma quest’anno il Napoli non c’è, la Juve non so come può fare, il Milan è una via di mezzo…restano Lazio e Inter. Questa è un’occasione dove devi provare di tutto, anche oltre: Gasperini ha quasi 70 anni, è al suo secondo anno alla Roma e questa è un’occasione che devi assolutamente provare a sfruttare…”

Nando Orsi (Radio Radio): “Konè via a gennaio? Non penso sia giusto vendere. L’esempio di Kvaratskhelia al Napoli era una situazione diversa. Se devi far quadrare i conti, alzo le mani, ma io darei a Gasp la possibilità di farmi capire se questa Roma può davvero vincere lo scudetto. Lo sforzo sarebbe opportuno, e invece di vendere devi cercare di comprare uno se non due giocatori…”

Redazione Giallorossi.net