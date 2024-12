“ON AIR!” – PES: “Hermoso e Le Fee scontenti, penso che lo spagnolo voglia andare via”, ROSSI: “Mercato? Ma quali giocatori forti, devi puntare sugli Izzo e Deiola”, MORONI: “Se vendessi Konè sarebbe da andare coi pesci a Trigoria…”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Prosegue il nostro appuntamento giornaliero dedicato al variopinto mondo delle radio romane. On Air, la rubrica più copiata (e incollata) del web, è un viaggio per le frequenze più ascoltate dai tifosi giallorossi a caccia di pensieri, notizie, indiscrezioni e qualche nota di colore. Buon divertimento!

David Rossi (Rete Sport): “Io non dico che la Roma andrà in Serie B, ma che finirà nella lotta per non retrocedere. La situazione mi sembra complicata. Lecce, Como e Parma vengono raccontati come nove punti, ma non è così. E poi hai Milan e il derby… La Roma non ha la rosa di una squadra che può finire in Serie B? E’ proprio quello il problema, è la foto di quello che sto dicendo, non hai la rosa per combattere per il punto fuori casa… Mercato di gennaio? Ma quali giocatori forti, nun se semo capiti: devi prendere Izzo, Deiola, Delprato, Zappa, sta gente qua, de lotta e de governo, e non un altro cacazibetto di un metro e settanta…la Roma va ripensata in questa fase…Guardate che la situazione è grave…”

Gianluca Piacentini (Rete Sport): “La Roma è a cinque punti dall’ultima squadra in classifica, e sapete chi è? Il Venezia, la squadra che ti aveva preso a pallonate…se avessi perso quella partita, ora la Roma sarebbe stata ultima in classifica insieme al Monza…”

Roberto Bernabai (Rete Sport): “Bisogna prendere atto di una situazione in classifica che indica un certo tipo di strada. Ora arriva il difficile, perchè contro Lecce, Como e Parma avrai la pressione addosso di dover vincere per forza per toglierti da una posizione di classifica imbarazzante. Mercato di gennaio? Ranieri fino a quando avrà a disposizione, non lascerà nessuno fuori dal progetto. Le Fee è stato un acquisto sciagurato, ma non tanto per il giocatore in sé, perchè lo abbiamo visto troppo poco. Ma come primo acquisto è stato scellerato… Konè è stato pagato molto meno. Io su Konè fra l’altro sono preoccupato, penso che tanti club abbiano cominciato a mettergli gli occhi addosso e non so quale sarà la reazione del club davanti a un’offerta multimilionaria…”

Claudio Moroni (Rete Sport): “Vendere Konè in estate sarebbe una follia, sarebbe da andare coi pesci a Trigoria…ma io sono sicuro che non verrà ceduto… Paredes? Ranieri lo ha riabilitato. Se lui sa che è stimato, che ha un allenatore su cui ha intenzione di puntare, ma dove vai. Ma che torni in Argentina a 30 anni? Posso capire a 36 anni, ma questa età ma ndo vai…”

Mario Corsi (Tele Radio Stereo): “In questi giorni Dovbyk e Le Fee riempiono le pagine dei giornali. Ma Le Fee che vi ha fatto? Non lo fanno giocare, e quando gioca si vede che non si è ambientato. Il problema non è Le Fee, ma il povero Ghisolfi…quando gli è stato chiesto del suo acquisto, ha risposto “parliamo d’altro“…”

Lorenzo Pes (Tele Radio Stereo): “Guardiola o Ancelotti come allenatore del prossimo anno? La distanza tra questi allenatori e i tipi di calciatori che abbiamo è ancora troppo ampia… Hermoso? Teoricamente la tabella di marcia prevedeva il suo ritorno per Tottenham-Roma e invece non è stato convocato nemmeno per l’Atalanta. A questo punto comincio a pensare che la volontà del calciatore sia quello di partire. Perchè l’infortunio non era così grave…Ci sono dei calciatori insoddisfatti, tra questi ci metto anche Le Fee… Zalewski era stato messo fuori rosa e gli era stato detto che se voleva tornare a giocare doveva firmare il rinnovo di contratto…ma dove sta sto contratto?…”

Alessio Nardo (Tele Radio Stereo): “Hermoso chiede la cessione a gennaio? Io ricordo che abbiamo regalato Dzeko all’Inter perchè si era fatto rodere il chiccherone…regalato! Guarda caso questi esempi ci sono sempre quando un club è debole….Dzeko regalato all’Inter, Pedro regalato alla Lazio…io sono stanco di vedere ste situazioni. Invece mi piace quando vedo uno come Hummels che pure a 36 anni, con un anno di contratto, sta qui con tutti i sentimenti e crede di poter migliorare la situazione…Queste sono situazioni folli, che si verificano in club forti…tu vatti a comportare così all’Inter, vai a vedere se te lo fanno fare…La Roma ci deve guadagnare sull’eventuale cessione di Hermoso, altrimenti resta qui e gioca…”

Marco Juric (Radio Manà Manà Sport): “Le Fee mi sembra più un vertice basso del centrocampo, però lui ha questo difetto dell’altezza. La Roma ha fatto un grande investimento, metterlo in disparte per un Paredes che non ha futuribilità non mi sembra indovinato, ecco perchè mi aspetto di vedere presto il francese in campo…”

Piero Torri (Radio Manà Manà Sport): “La Roma ha vinto tre partite su quattordici, non so se è mai successo da quando si gioca per i tre punti. E una l’hai vinta contro il Venezia non si sa come… Pellegrini titolare contro il Lecce? Non penso che sia meglio per lui rientrare all’Olimpico, io direi più no che sì, penso che Como potrebbe essere l’occasione giusta…Io penso che una maglia sia di Konè, senza se e senza ma, poi anche Paredes, e credo che anche Pisilli da quello che ha detto Ranieri potrebbe giocare…”

Stefano Carina (Radio Radio): “Il gol perduto è uno dei tanti problemi della Roma. La fase difensiva sembra migliorata, anche se sei gol in tre partite sono tanti. Ma il fatto che non segni è un problema serio: Dybala ha fatto un solo gol in campionato, Dovbyk non segna da un mese. Ora mi aspetto una formazione diversa: affrontare il Lecce con tre centrali e due terzini, beh mi aspetto qualcosa di diverso. La Roma deve affrontare Lecce, Como e Parma con attenzione, preoccupazione, ma non con paura, altrimenti le cose si complicano…”

Stefano Agresti (Radio Radio): “L’attacco della Roma è diventato un problema e deve essere risolto nelle prossime partite. Ranieri ha voluto inizialmente risolvere il problema dei gol subiti, e nonostante le reti incassate la squadra è stata più solida. Ora è chiaro che bisogna cambiare passo, a cominciare da Dovbyk che sta sbagliando troppi gol. E’ vero che le occasioni non sono state tante, ma alcune di queste gridano vendetta…”

Roberto Pruzzo (Radio Radio): “Roma-Lecce? Valuterei attentamente la condizione dei calciatori come Hummels e Dybala, bisogna stare molto attenti perchè se il tedesco ha avuto una contrattura, significa che è vicino a uno stiramento. In difesa sei corto perchè Hermoso non si sa dove sei finito, e io a gennaio cercherei di rispedirlo da dove lo hai preso, e riporterei Kumbulla che è un tuo calciatore. Io per Dybala spero l’inizio della rinascita…”

Tobny Damascelli (Radio Radio): “Dovbyk era partito bene, poi piano piano è sparito. Anche contro l’Atalanta era partito bene, poi è entrato in difficoltà. Su Dybala, è un lusso che una squadra come la Roma non si può permettere. Se lo può permettere l’Inter o il Real Madrid, chi ha una rosa ampia e può sfruttarlo part-time, ma non la Roma. E’ un problema per la Roma. Ma anche dietro c’è un problema, perchè il gol preso da Zaniolo non esiste, il vecchio Mancini lo avrebbe bruciato…”

Redazione Giallorossi.net

