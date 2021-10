“ON AIR!” – CAGNUCCI: “Mou come Totti: è roba nostra e non può offuscare la Roma”, ALIPRANDI: “Occhio a Abraham contro Chiellini e Bonucci”, CORSI: “Zakaria al Barça? Pazienza, ci sono giocatori più forti di lui”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Prosegue il nostro appuntamento giornaliero dedicato al variopinto mondo delle radio romane. On Air, la rubrica più copiata (e incollata) del web, è un viaggio per le frequenze più ascoltate dai tifosi giallorossi a caccia di pensieri, notizie, indiscrezioni e qualche nota di colore. Buon divertimento!

Luca Fallica (Roma Radio): “Non abbiamo mai vinto a Torino con un errore arbitrale. Sappiamo quando vai a giocare contro certe squadre, non c’è trippa per gatti… Ma ora non dobbiamo pensare all’arbitro, la Roma dovrà giocare una grande partita se vuole provare a vincere. L’Empoli ha vinto allo Stadium giocando a pallone e non abbassando mai la testa, e l’Empoli non è il Real Madrid o il Barcellona dei tempi d’oro. Questo significa che a Torino si può vincere. Noi questo dobbiamo fare: attenzione in difesa, corti, stretti, e poi davanti mi sembra che abbiamo giocatori più forti di quelli dell’Empoli…e l’Empoli che noi abbiamo battuto pochi giorni fa ci ha aperto una strada…”

David Rossi (Roma Radio): “La Roma deve fare una partita di personalità se vuole fare risultato allo Stadium , su questo non c’è dubbio… Abbonamenti? Che ci sia voglia di Roma ormai è chiaro a tutti…Per la prima volta forse nella storia nella Roma c’è un personaggio che è importante della Roma stessa, che è Mourinho, e parlo come immagine. C’è un po’ il rischio, e parlo di Moruinho, di opacizzare quello che fa la Roma…”

Tonino Cagnucci (Roma Radio): “Abbonamenti? Non è solo l’effetto Mourinho, lui ha contribuito, ma queste cose i tifosi della Roma le hanno fatte spesso… Io non vedo questo rischio che la Roma possa essere offuscata da Mourinho, lo dicevo anche per Totti. Nel momento in cui fai parte della Roma, fai parte dell’armata mia…Mourinho è l’allenatore della Roma, poi è ovvio che è un gigante. Però nel momento in cui allena la Roma, è roba nostra. Come fa a superare la Roma? Sta con noi…Stessa cosa per Totti, lui era la Roma, come poteva oscurarla? Avere certi simboli è un bene per la Roma….”

Mario Corsi (Centro Suono Sport): “Zakaria al Barcellona? Loro non hanno più soldi, l’anno prossimo rischiamo di vederlo in Europa League… Il Barcellona non c’ha più una breccola, e per questo credo che sia vera questa indiscrezione, penso che il target dei giocatori ora sia quello. Ma se al Barcellona lo aspettano tre anni difficili, la Roma invece è una squadra in crescita e in più c’è Mourinho, e forse a questo il giocatore dovrebbe pensare… Comunque anche se non dovesse venire Zakaria non è finito il mondo, esistono giocatori più forti di lui…”

Massimiliano Magni (Rete Sport): “La Roma domenica deve provare a scendere in campo per vincerla, poi se ti porti a casa un pareggio non sarà una tragedia. Perchè la Juve ha i suoi problemini, ma la Roma secondo me ha problemi più grossi dei bianconeri, perchè la squadra che leggo sulla Gazzetta di oggi non solo non è la Roma ideale, ma è perfino più debole di quella dell’anno scorso. Perchè non avresti il centravanti titolare, non avrai Smalling, e non avrai Spinazzola… Io ho l’impressione che Vina o lo metti dieci giorni a riposarsi, altrimenti non lo recuperi più. Sto ragazzo non si è fermato mai…”

Gianluca Piacentini (Rete Sport): “Mi fa ridere che da Roma favorita, che doveva approfittare di questo momento della Juve, nel giro di tre giorni siamo passati a vittima sacrificale… Cosa temo di più della partita di domenica? Io dico Orsato come arbitro e Nasca al VAR, più dell’assenza di Abraham e dell’attacco della Juventus…”

Maurizio Catalani (Rete Sport): “La Juve? C’è poco da essere ottimisti, però certo anche loro hanno i loro guai, ma hanno una panchina più lunga di quella della Roma. Risparmiare Abraham o rischiarlo contro la Juventus? Se fossi un medico sportivo, potrei rispondere. Bisognerebbe sapere i tempi di recupero per una forte contusione al calcagno. Se poi i difensori sanno che l’attaccante avversario ha un problema alla caviglia, la prima cosa che si dicono nello spogliatoio poco prima della partita è di colpire lì. Io credo che Abraham non giocherà, e se lo terranno buono per il Napoli… Se penso a Chiesa contro Vina mi faccio il segno della croce, ma non perchè Vina sia una pippa, ma perchè Chiesa è superiore al 90% dei terzini del nostro campionato…”

Jacopo Aliprandi (Rete Sport): “Fabio Petruzzi ci diceva che il dolore al calcagno dopo un forte trauma di solito non passa in fretta. Ora bisogna capire se è il caso di farlo giocare col dolore contro la Juve. Però con difensori come Chiellini e Bonucci rischi che prendi un’altra botta, mettendo a rischio anche la gara contro il Napoli…”

Ilario Di Giovambattista (Radio Radio): “Juve-Roma per me è una partita alla pari, anche considerate le assenze dei bianconeri. Poi bisogna vedere se gioca Abraham, che è tantissimo dell’attacco della Roma…Pronostico di Juve-Roma? Due…”

Furio Focolari (Radio Radio): “Se si giocasse all’Olimpico, direi più Roma che Juve, ma giocandosi allo Stadium le cose cambiano. Sappiamo quando la Roma soffra lo stadio della Juve, su 13 partite lì ha incassato 12 sconfitte e una sola vittoria, ma in una partita che non contava nulla e contro la terza squadra della Juventus. Ora vedremo se Mourinho riuscirà a vincerla questa sindrome. Come organico la Juve è molto più forte della Roma, ma non ora con tutte questi infortunati. Però l’assenza di Smalling è una mazzata: lui con Mancini è una cosa, ma Mancini con Ibanez e quei terzini là è preoccupante… Calafiori? Io penso che non sia meno bravo di Vina, che ha alternato prestazioni discrete ad altre mediocri. Io non ci trovo differenze tra i due, anzi a me piace più il ragazzo romano…Pronostico di Juve-Roma? Uno…”

Roberto Pruzzo (Radio Radio): “La Roma domenica deve avere in Pellegrini l’uomo in più. Devi confidare molto in questi giocatori. Se poi hai anche Abraham pure meglio, è un calciatore che ti dà l’idea di poter sempre fare qualcosa di importante. Ma devi metterti nelle condizioni di concedere poco, non devi dare spazio a Chiesa. Spero che sia una partita molto tattica, spero che non si metta in un modo che la Roma dovrà concedere praterie, dove la Juve è maestra… Vina? Quando è tornato dalla nazionale è faticato tantissimo. Calafiori ha fatto delle buone cose, sotto questo aspetto andrà valutato bene. Se ti punta Cuadrado, ti crea sempre dei problemi. C’è da stare molto attenti… Pronostico di Juve-Roma? Due…”

Stefano Agresti (Radio Radio): “La Juve per me resta un gradino sopra la Roma, ma la partita è comunque equilibrata. Dipenderà molto anche dal recupero di Abraham e come starà, perchè un conto è se gioca e un conto se sarà al massimo delle sue potenzialità. Mi aspetto una partita molto tirata, molto tattica. Allegri ha ripreso in mano la squadra, e Chiesa mi pare devastante. E’ il giocatore che fa più la differenza nel nostro campionato. Zaniolo può fare lo stesso, ma gli ho visto fare questa cosa solo nel derby. Io vedo la Juventus leggermente favorita nonostante i problemi dei sudamericani…Pronostico? Uno…”

