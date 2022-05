“ON AIR!” – CATALANI: “Pellegrini supponente e scarso, uno così non lo terrei”, CORSI: “Mou? La conferenza di ieri una delle più negative”, DI GIOVAMBATTISTA: “Per Dybala Roma ancora avanti”, FOCOLARI: “Ma perchè dovrebbe scegliere i giallorossi?”

ÀULTIME NOTIZIE AS ROMA – Prosegue il nostro appuntamento giornaliero dedicato al variopinto mondo delle radio romane. On Air, la rubrica più copiata (e incollata) del web, è un viaggio per le frequenze più ascoltate dai tifosi giallorossi a caccia di pensieri, notizie, indiscrezioni e qualche nota di colore. Buon divertimento!

Mario Corsi (Centro Suono Sport): “Maxime Lopez alla Roma? Chissà se sono vere queste voci, anche perchè ogni giorno ne esce una. E’ abbastanza inutile fare previsioni ora. Il nome più bello era quello di Dybala, ma in questo momento non si capisce molto. Ora conta il Torino, e soprattutto la finale di Tirana. Io spero che la storia degli infortunati non sia vera. Mourinho dice che mancano i soldi per competere, ogni volta che lo dice mi dà una coltellata. Queste dichiarazioni mi buttano giù, noi romanisti amiamo sognare, non dirci queste cose prima di una finale…A me è sembrata una delle conferenze più negative da quando è arrivato…”

Paolo Cosenza (Centro Suono Sport): “Mourinho dice che non ci sono soldi? Non lo ha mica detto in conferenza, lo ha detto, forse, a una giornalista. Io la conferenza di ieri non l’ho vista tragica, anzi, lui non ha escluso di prolungare il suo progetto con la Roma al termine dei tre anni… Io la storia dei soldi non l’ho sentita, e quindi per me non l’ha detto. Lui non si è mai tirato indietro in conferenza stampa, e se non l’ha detto vuol dire che non era questo il messaggio che voleva veicolare ieri…”

Massimiliano Magni (Rete Sport): “Ieri Mourinho ha ripetuto solo una parola all’infinito: Torino, Torino, Torino…Ha cercato in tutti i modi di farci capire quanto è importante la partita di domani. Non può essere solo lui a pensarlo, e parla apertamente anche del reparto medico, come a dire che non gli devono rompere le scatole sul fatto che magari è meglio tenere qualcuno a riposo. E ti dice pure che se c’è una diversità rispetto ad altre piazze nell’affrontare una finale, è proprio questa, quanto sia difficile far passare il concetto di quanto sia importante la partita di venerdì…”

Maurizio Catalani (Rete Sport): “Non credevo, ma Pellegrini difetta di intelligenza…se tu vai a fare una cena con la squadra e decidi di andare al centro di Roma, in un ristorante all’aperto, non puoi pensare che a una settimana dalla finale nessuno ti venga a cercare per una foto. Se decidi di stare per cavoli tuoi, te ne vai in un posto al chiuso. Il fatto che ti vengano a fare una foto non è una cosa drammatica…Pellegrini dovrebbe far funzionare meglio il cervello. Io prima di parlare mi informo, ho chiamato i presenti prima di aprire bocca. E a Pellegrini devo dire due cose: la prima è che se ha una un briciolo di intelligenza, piccola o grande, dovrebbe ringraziare Dio che qualcuno ti viene a fare una foto, perchè vuol dire che c’è gente interessata a quello che fai e questo ti permette di guadagnare milioni l’anno, e invece c’è gente che sta lì per guadagnare 7 euro lordi all’ora. Pellegrini deve imparare da gente come Falcao o Ancelotti, gente che ha fatto davvero la storia del calcio, o da Tammy Abraham, che si ferma sempre a parlare con la gente sapendo che deve a loro il suo successo. Pellegrini nella sua supponenza, perchè si ritiene Beckenbauer, non se ne rende conto. Io sinceramente uno così in una squadra non ce lo terrei, anche perchè secondo me è pure una pippa…”

Ilario Di Giovambattista (Radio Radio): “Dybala? Per me è ancora la Roma la favorita: 60% giallorossi, 30% Inter, e 10% estero…Finché mi arrivano certi messaggi whatspp io continuo a dare la Roma davanti a tutte. Mourinho lo vuole, c’ha parlato… Dybala-Lautaro? A me sembra meglio assortita la coppia Dybala-Abraham…Perchè dovrebbe scegliere la Roma e non l’Inter? Lui alla Roma sarebbe considerato un idolo…Mourinho? Se sentite il tono, capite che quella di mercoledì non è la finale più importante della sua vita, altrimenti sarebbe da ricovero…Ragazzi, ride da solo. E leggere certi titoli è comico…”

Stefano Agresti (Radio Radio): “Da quello che so io Dybala vuole andare all’Inter e l’Inter vuole Dybala. Poi le sorprese possono sempre esserci sul mercato…”

Roberto Pruzzo (Radio Radio): “Dybala alla Roma mi sembra molto improbabile: conta la concorrenza, conta la Champions. Che Mourinho chiami tutti i giorni Dybala mi sembra improbabile, una basta e avanza. Se devi fare una scelta in questo momento, mi sembra normale che si vada da quella parte…Mourinho? Io penso che sia seriamente preoccupato per la partita di venerdì, una partita che devi vincere. Giocare due finali in quattro giorni è un problema…La finale è molto difficile, contro una squadra molto forte, più forte della Roma. Hanno battuto il Marsiglia, attenzione, che non sono affatto inferiori alla Roma…”

Furio Focolari (Radio Radio): “Dybala alla Roma? Non ci crediamo…Ditemi i motivi per cui Dybala, tra Inter e Roma, dovrebbe scegliere i giallorossi. Secondo voi lui pensa a questo, che a Roma sarebbe un idolo e all’Inter no….non sono motivi validi. Mourinho è un uomo troppo intelligente per pensare che questa sia la finale più importante della sua carriera, e infatti non lo dice, lui ci ride sopra…Il Feyenoord? Per me è inferiore alla Roma…”

Tony Damascelli (Radio Radio): “Mourinho ha detto una cosa elementare, ma c’è un’infatuazione totale per cui Mourinho porta la luce a Roma…Lui fa benissimo, ci sono questi personaggi che interpretano benissimo il ruolo di affascinatori del popolo. C’è sempre bisogno di qualcuno che ti faccia restare con la bocca aperta. E Mou è molto intelligente, va a piangere sotto la curva…uno che ha vinto quello che ha vinto, non parliamo mica di Carlo Mazzone…”

