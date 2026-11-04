“ON AIR” | Ferrazza: “La Roma deve uscire dalla Champions”, Corsi: “Gasp si è fatto abbagliare da certi giocatori”, Torri: “Rigore inventato, il Var era al pub?”

Prosegue il nostro appuntamento giornaliero dedicato al variopinto mondo delle radio romane. On Air, la rubrica più copiata (e incollata) del web, è un viaggio per le frequenze più ascoltate dai tifosi giallorossi a caccia di pensieri, notizie, indiscrezioni e qualche nota di colore. Buon divertimento!

Gianluca Piacentini (Rete Sport): “Stamattina mi definirei consapevole. Sono molto sereno sulla dimensione della Roma attuale: l’analisi nella sostanza è molto simile a Roma-Real o Roma-Inter. Questa è una squadra che ha degli strappi clamorosi dove se l’avversario è l’Udinese o il Lecce, gliene fai 4 e poi gestisci, se si chiama Inter, gliene fai due e poi pareggi, ma se giochi col Real o Manchester United in casa alla fine perdi. Fino a gennaio dobbiamo prenderci il bello e il brutto di questa squadra. Ieri sera con un Gervinho la vinci la partita. Magari abbassavi il baricentro e giocavi in ripartenza. Ma siccome non ce l’hai quei giocatori, si ripeteranno queste dinamiche…”

Checco Oddo Casano (Rete Sport): “Se avessi avuto un altro Konè, che ora non hai, e un attaccante veloce alla Gervinho, che ancora non hai avresti riequilibrato la partita con i cambi e magari con un contropiede fai 3 a 1 e vinci. Cose normali di calcio. Non è detto che ogni volta che prendi gol sul 2 a 0 devi crollare, e invece ora sta diventando una tendenza. Per me è molto legata al valore complessivo e alle carenze della rosa più che sull’atteggiamento dell’allenatore e della squadra…”

Fabio Petruzzi (Rete Sport): “C’è delusione, c’è rammarico. Roma-Real e Manchester-Roma sono molto diverse: col Real hai fatto 80 minuti strepitosi e poi sei crollato in otto minuti su palle inattive. Ieri è stata diversa: primo tempo stellare, non avevi concesso niente, nel secondo è cambiato tutto. Gasp dovrà capire i motivi. Non posso pensare che possa bastare il cambio di Pisilli con Mora. La Roma è questa e gli manca la seconda arma: quando abbassa il livello di agonismo e di tensione perchè sei avanti nel punteggio, non puoi gestire perchè non hai l’uomo che ti parte a 200 all’ora. Ti manca il Lookman di turno…”

Mario Corsi (Tele Radio Stereo): “Il Manchester United ha vinto una sola partita in campionato, ad agosto. Dopodiché non ha mai più vinto. Sta andando tranquillamente in Championship…non so che dirvi. Primo tempo molto buono, ma secondo tempo inesistente. La Roma non ha mai tirato, non ha preso angoli…tutto zero. I nostri giocatori sono sempre i più forti del mondo ma non vinciamo mai un beneamato caz*o… Balerdi dicevano che è un bel giocatore ma spesso perde la concentrazione: sarà un caso quello di ieri, ma è stato lui che ci ha impiccato tutto perchè loro ci fanno due gol per colpa sua. Ma la voglia di attaccare allo United gliela abbiamo data noi. Io lo dico: i ragazzini sono ragazzini e in certi campi non possono giocare, perchè il calcio lo vediamo…magari tra un paio d’anni c’arriveranno, ma vedevo gente andare a sbattere contro gli avversari, sbagliare stop e passaggi a due metri. Gasperini ha tirato fuori il meglio dalla Roma, ma non vorrei che anche lui si fosse fatto abbagliare e poi si è accorto che la fiducia a tanta gente non gliela puoi dare in certi momenti…”

Francesca Ferrazza (Tele Radio Stereo): “Io sono avvelenata stamattina. Avevamo trovato lo United peggiore della storia, con la gente che tirava le cose in campo. Nel secondo tempo dovevi entrare in un altro modo, con un altro atteggiamento. Il senso di frustrazione deriva dal fatto che tu da questa coppa devi uscire, non devi andare nemmeno al playoff, non è cosa tua. Anche ieri la Champions ti ha tolto un sacco di energie, mentre il tuo obiettivo deve essere il campionato e non hai le energie sufficienti per affrontare il doppio impegno. La Roma è una squadra inesperta e alla prima difficoltà crolla, non ha la capacità di reagire perchè non ha i giocatori che hanno la personalità per reagire e riprendere in mano la squadra. Dentro ci sta anche Gasperini, perchè la mentalità te la dà lui…”

Lorenzo Pes (Tele Radio Stereo): “Fa impressione come siamo riusciti a rianimare uno stadio che era completamente finito, in un tempo siamo riusciti a buttare tutto all’aria. Secondo me la situazione è di facilissima lettura: alla Roma le manca la gestione di certi momenti, quando non hai benzina la testa comincia ad abbandonarti perchè non hai gli strumenti per gestire la partita, sgonfiare un po’ il pallone. La Roma il ritmo non lo vuole rallentare, e di base questa cosa 8 volte su 10 funziona, ma quando arrivi alle partite importanti non centri mai il successo. Evidentemente servirebbe un passaggio in più che non hai ancora raggiunto, che è la gestione. Se avessi avuto dei cambi in più ti avrebbe aiutato, ma resta l’incapacità di vincere le gare importanti. Sono amareggiato ma sereno: è la fase di un percorso di crescita…”

Piero Torri (Manà Manà Sport): “La Roma è corta, e per mantenere per 90 minuti un certo ritmo ti servono giocatori che nel momento che entrano lasciano inalterata la brillantezza della squadra. Ieri sera questo non è successo. La rosa è corta, mancano 4 giocatori e si è aggiunto Rensch. Non ho capito il cambio con Lulli, io avrei messo Molina per l’abitudine a certi palcoscenici. Così come ho capito poco il cambio di Mora, lì dai un segnale, ma aspetta un po’ a fare quel cambio… L’arbitro dopo essersi inventato il rigore ha avuto la sfacciataggine di farlo ripetere…è assurdo. Ma se fosse successo all’Inter ieri, sarebbe stato tutto così politicamente corretto? Tutto è passato in cavalleria…ma quale rigorino, è un rigore inesistente, è inventato! E quello del Var dove stava, a qualche pub di Manchester? Sul silenzio della Roma e sulla tranquillità di Gasperini qualcuno pensa che siccome la situazione con l’Uefa è quella che è, ha scelto un profilo basso. Ci può stare. Immaginate ieri se ci fosse stato Mourinho sulla panchina della Roma…lo doveva fermare la polizia…”

Roberto Pruzzo (Radio Radio): “La finale di Champions è già annunciata, sarà PSG-Barcellona. Ci voleva la Roma a rilanciare il Manchester, anzi, penso che non l’abbia rilanciato, è una squadra ai minimi termini e non so come sia riuscito a tornare in partita. Ti sei messo lì sperando che passasse la tempesta. Sul 2 a 1 si vede la grande squadra, evidentemente ti manca ancora qualcosa per giocare a certi livelli. La seconda parte di gara è stata deludentissima. In Italia non batti le squadre del tuo livello, e in Europa perdi con le squadre superiori, anche se lo United ora non lo è. I cambi hanno peggiorato la situazione…”

Nando Orsi (Radio Radio): “Penso che ci sia anche un discorso di tenuta fisica, non puoi giocare così tutta la partita, soprattutto giocando domenica e mercoledì. In Italia magari non si nota, ma all’estero ti fanno male. A Gasperini qualche critica va fatto, non è lesa maestà: col Real così, con lo United così, con l’Inter così…è un leitmotiv…Parliamo male dello United, ma la Roma c’ha perso. Io avevo detto attenzione alla legge dei grandi numeri…”

Mario Mattioli (Radio Radio): “Nel primo tempo ho pensato “questa volta gli ridiamo il 7 a 1”, poi il secondo tempo è comvionciato subito male. Lo United è rientrato in campo in maniera diversa, e la Roma non è più riuscita ad arginarli. De Roon a un certo punto è rimasto da solo, Pisilli non so dove fosse finito e Cristante era rimasto davanti. Non so cosa sia successo, sono stati aggrediti e Maguire è stato il trascinatore. Nessuno ha avuto il coraggio di fargli un fallo, ha letteralmente rovesciato la Roma da solo. Io non parlerei di problema fisico, ma soprattutto mentale, non si aspettavano questa reazione del Manchester. E qui c’è anche l’errore dell’allenatore che non è stato preparato all’assalto della squadra avversaria. Il pubblico a un certo punto è stato determinante, l’Old Trafford ha trascinato la sua squadra che era una caricatura rispetto al vero Manchester United che conosciamo…”

Redazione Giallorossi.net