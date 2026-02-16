“ON AIR!” – CORSI: “Era una partita da vincere, far uscire Malen è stato un errore”, FERRAZZA: “Avrei fatto scelte più conservative”, TORRI: “Il bicchiere è mezzo vuoto”, AGRESTI: “Corsa Champions apertissima”

Prosegue il nostro appuntamento giornaliero dedicato al variopinto mondo delle radio romane. On Air, la rubrica più copiata (e incollata) del web, è un viaggio per le frequenze più ascoltate dai tifosi giallorossi a caccia di pensieri, notizie, indiscrezioni e qualche nota di colore. Buon divertimento!

David Rossi (Rete Sport): “La partita di ieri ci lascia tanti rimpianti. Noi chiedevamo un certo tipo di risposta dalla squadra, e mi sento di dire che sotto l’aspetto della prestazione la risposta c’è stata. Se dal punto di vista della performance un segnale c’è stato, lo stesso non si può dire per il risultato. E allora tutto l’upgrade è rimandato a Roma-Juventus. L’espulsione di Kalulu in Inter-Juve? Il peggiore di tutti in assoluto è Chivu, entro tre anni diventa peggio di Conte. Ha già lo sguardo diverso rispetto a prima…”

Fabio Petruzzi (Rete Sport): “La Roma è sulla strada giusta, di non essere una squadra che esce sempre battuto dagli scontri con le big. Ieri la Roma meritava qualcosa in più, ha fatto una grande prestazione. Mi è piaciuto tantissimo l’approccio della squadra alla partita, abbiamo visto una Roma che va sui campi delle big a giocarsela alla pari, una squadra che non si è lasciata intimorire da uno stadio e da una squadra forte. Sono contento di questa Roma, io il punto me lo prendo, non lasci andare via il Napoli e sei avanti alla Juve. Ora il tuo destino è nelle tue mani…”

Gianluca Piacentini (Rete Sport): “Ieri sarebbe stato fondamentale vincere, avresti ritirato giù il Napoli e i posti per la Champions sarebbero diventati due. Però se vogliamo vedere il bicchiere mezzo pieno, rispetto all’andata hai fatto più due negli scontri diretti contro Milan e Napoli. Le sostituzioni? Anche io mi sono chiesto perchè togliere Malen, e alla fine del primo tempo io avrei tolto più Pellegrini che non Zaragoza, che è stato inguardabile. Lo spagnolo dava almeno l’impressione di poter fare qualcosa, Pellegrini non aveva fatto niente. Roma-Cremonese? Secondo me Gasp non cambia sistema, e potrebbe giocare Venturino…che ha fatto peggio di Pellegrini?…”

Checco Oddo Casano (Rete Sport): “Ieri sera per la prima volta Venturino ha dato l’idea di avere un potenziale. Ci sono i margini, ma quanto tempo ci vorrà? Pisilli veniva da un anno e mezzo di Serie A, Ghilardi anche, ma Venturino e Vaz sono calciatori che hanno pochissime presenze…Zaragoza? Alla fine ci tornerà utile in questa moria delle vacche. Mi chiedo se Angelino lo vedremo tornare a giocare una parte importante di gara, perchè siamo arrivati a marzo e sarebbe importantissimo recuperarlo…”

Mario Corsi (Tele Radio Stereo): “Malen era il giocatore da prendere all’inizio, ma ora ce l’abbiamo ed è stata una mossa straordinaria, da 10. E’ incredibile che Gasperini lo abbia fatto uscire, non mi sembrava stanco, secondo me è stato uno sbaglio. La Roma se l’è andata a giocare, ma è incredibile che non riesca mai a vincere. Ma caspita, su 2 a 1 non puoi prendere mai quel gol di Alisson Santos, ha messo in imbarazzo la difesa della Roma. Sul 2 a 1 a 7-8 dalla fine quella è una partita da portarti a casa, era una partita da vincere…”

Francesca Ferrazza (Tele Radio Stereo): “Abbiamo finito la partita con Soulè al 50%, Vaz e Venturino. La Roma è in grandissima emergenza, Vaz è un calciatore futuribile e si ritrova semi-titolare perchè è diventata la prima alternativa a Malen. Venturino doveva essere una sorta di mancia nell’affare Baldanzi, e si ritrova in campo. Alla fine ti prendi il pari, io ci avrei firmato prima dell’inizio, poi certo, sul 2 a 1 potevi anche tornare a casa con i tre punti. I cambi di Gasp sono stati coraggiosi, ha provata a giocarsela fino alla fine, io avrei fatto altre scelte, più conservative…”

Lorenzo Pes (Tele Radio Stereo): “Il rimpianto è più grande delle altre volte. Due pareggi negli scontri diretti simili, ieri sei andato molto vicino a vincerla, come ha detto Gasp è mancata un po’ di malizia. La Roma aveva tante assenze, ma anche un Napoli così decimato difficilmente ti ricapita. C’è rammarico, che è maggiore della consapevolezza che è comunque in crescita. Malen ha cambiato il volto del reparto offensivo, ma non basta: due punti in più avrebbero fatto la differenza e ti mangi le mani. Ora arrivare davanti allo scontro diretto con la Juventus sarebbe importante, avresti la chance di allungare…”

Alessio Nardo (Tele Radio Stereo): “L’impressione è che manchi solo quello scalino per crescere a livello mentale. Purtroppo il fatto di non riuscire mai a vincere uno scontro diretto te lo porti dietro: col Milan meritavi di vincere e non l’hai fatto, ieri sei stato due volte in vantaggio e ti sei fatta raggiungere, manca sempre quel pezzettino lì per fare l’ultimo salto. Il prossimo turno sarà molto interessante: tu giocherai con la Cremonese in casa e la devi vincere, con Atalanta-Napoli e Juventus-Como può venire fuori qualcosa di molto interessante…”

Piero Torri (Radio Manà Sport): “Si poteva fare di più. Oltre ai due gol Malena fa la cosa più bella co quella palla data a Wesley con i giri giusti, lì mi ha fatto dire: “Cavolo, questo è un giocatore completo”. Proviamo a consolarci così, ma per me il bicchiere resta mezzo vuoto perchè hai perso una grande occasione. L’unica cosa che non ho capito di Gasperini è stata la sostituzione di Malen subito dopo il raddoppio. Ma almeno altri cinque minuti tienilo, no…”

Daniele Lo Monaco (Radio Romanista): “La Roma nel secondo tempo è calata e si è un po’ abbassata, lo capisci quando non va più a fare le marcature offensive estreme con tempismo, quello significa che sta mollando un po’ qualcosa, e anche i cambi non solo non hanno alzato il livello, ma non lo hanno nemmeno mantenuto. El Aynaoui già senza pettorina dopo tre minuti del secondo tempo? Secondo me quello è un difetto di Gasperini: noi lo amiamo e gli riconosciamo una grandezza assoluta, ma in questi mesi ho notato due fragilità. La prima è nei periodi di mercato, lì va un po’ fuori di testa. E la seconda è la gestione dell’intervallo e dopo l’intervallo, nei primi minuti della ripresa al primo errore che vede chiama subito il cambio…”

Roberto Pruzzo (Radio Radio): “Pensavo che il Napoli potesse avere un calo, e invece nel finale ha avuto più vivacità con quel brasiliano che ha fatto la differenza. Il pari è meritato. La Roma finché c’è stato Malen ha dato l’impressione di poter fare qualcosa, quando è uscito lui si è notata una difficoltà tecnica visibile. Il risultato va bene a tutti e due e la partita alla fine è stata bella…”

Nando Orsi (Radio Radio): “Bella partita, meglio la Roma nel primo tempo, meglio il Napoli nel secondo. Bei gol, agonismo e intensità. Io ho visto due squadre vive, importanti, che hanno cercato di superarsi ma non ci sono riuscite. Entrambe hanno superato indenni uno scontro diretto. Per la Roma bene così…”

Mario Mattioli (Rete Sport): “E’ stata una bella partita, raramente si vede. Mi stupisce il rigore calciato in quel modo di Malen, con quella esecuzione e quella certezza di segnare. Non è un’occasione persa per nessuna delle due. La Roma non mi sembra stanca come dice Gasperini, mi sembra una boutade per giustificare qualcosa, ho visto due squadre in salute…”

Stefano Agresti (Radio Radio): “Malen sta facendo cose eccezionali soprattutto considerato il poco tempo che ha avuto per adattarsi. Sta sorprendendo forse anche Gasperini, probabilmente nemmeno lui si aspettava che potesse fare così bene. Il pari lascia tutto aperto, ci sono tre squadre in corsa per due posti e la corsa è apertissima…”

Redazione Giallorossi.net