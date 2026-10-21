ON AIR | Pruzzo: “Mora non è assolutamente pronto, la Roma prenda Lookman”, Corsi: “Temo faccia la fine di Bojan”, Mattioli: “Una fortuna trovare Slovan e Genoa dopo il Real”

Prosegue il nostro appuntamento giornaliero dedicato al variopinto mondo delle radio romane. On Air, la rubrica più copiata (e incollata) del web, è un viaggio per le frequenze più ascoltate dai tifosi giallorossi a caccia di pensieri, notizie, indiscrezioni e qualche nota di colore. Buon divertimento!

David Rossi (Rete Sport): “La cosa che mi fa impressione è che con Gasperini sono migliorati soprattutto i difensori. Ragazzi, Ghilardi ha giocato titolare due partite, contro il Lecce e contro lo Slovan, e io me lo ricordo più per quello che fa in attacco di quello che fa in difesa. Ghilardi è un altro titolare. Fra l’altro poverino gli annullano quel gol che era da trequartista. Hermoso non sapevamo a chi ammollarlo e mo è un leader, Balerdi è arrivato che i tifosi del Marsiglia festeggiavano e qua è un dominante, Ndicka è migliorato tanto…la Roma ha un pacchetto arretrato che mi sento di dire è il più forte d’Italia…”

Gianluca Piacentini (Rete Sport): “Avere Malen e Castro è un po’ diverso dall’avere Ferguson e Dovbyk, il confronto è impietoso. Ma va anche sottolineato l’aspetto difensivo: la Roma nelle ultime due partite ruota cinque giocatori titolari in difesa subendo zero gol. Il Napoli ieri ha speso più di noi nel turno di Champions di ieri, la Roma ha vinto in scioltezza, loro invece hanno dovuto sudare per battere il Bodo…”

Fabio Petruzzi (Rete Sport): ” Quella di ieri è stata poco più di un allenamento. Slovan scarso? Sì però è la Roma che fa diventare le avversarie scarse: il Genoa era scarso, lo Slovan è scarso, sono tutte scarse…anche il Real Madrid era scarso fino a dieci minuti dalla fine. Io comincerei a dire che la Roma è forte…”

Checco Oddo Casano (Rete Sport): “Con l’esplosione di Soulè e la conferma di Malen, se ora trovassi un altro Malen da inserire a gennaio, poi a giugno ti saresti già portato avanti col lavoro. Perchè non pensate che Gasperini stia al capezzale di Dybala e Pellegrini sperando sempre che gli rinnovino il contratto. Su Dybala e Pellegrini si faranno delle riflessioni a giugno, vedremo quante partite avranno fatto e magari ne resterà uno solo. Guardate che Gasperini all’Atalanta ha fatto a meno anche di Gomez, si sono menati nello spogliatoio. Parliamo del capitano e il giocatore più iconico di quella Atalanta. E al suo posto sapete chi è arrivato? Lookman. E con lui c’hanno vinto un’Europa League. Gasperini non guarda in faccia a nessuno, quando si rende conto che un giocatore non è più utile alla causa, grazie e arrivederci…”

Mario Corsi (Tele Radio Stereo): “Io avevo detto che Mora doveva giocare per prendere confidenza con i compagni, ma c’è un problema Mora. Ve lo ricordate Bojan Krkic? Non vorrei avesse la stessa sorte. Mora è la nota negativa, è imbarazzante davanti la porta da solo, ha tirato addosso a un fotografo. Ieri ha sbagliato tutto, anche i passaggi. Noi abbiamo visto giocatori che facevano allenamenti da nove ma poi in campo si spegnevano, uno di questi era Rogerio Wagner. Mora non lo diamo per finito, però con Greenwood e Moreria avevamo una grandissima Roma in grado di giocarsela al pari livello dell’Inter…”

Francesca Ferrazza (Tele Radio Stereo): “Mora non era così quando era arrivato a Roma. Negli allenamenti aveva conquistato tutti, ci raccontavano che non avevano mai visto uno coi piedi così, aveva colpito tutti a Trigoria. E poi si è spento. La Roma non può permettersi di aspettare nessuno, deve andare a mille, e non può aspettare la crescita di nessuno. Ora si è fatto male anche Pellegrini, ed eccola là che ti manca il Greenwood, che tra l’altro ieri ha fatto un grandissimo gol ieri…”

Alessio Nardo (Tele Radio Stereo): “Faccio fatica a ricordarmi squadre piccole peggiori dello Slovan Bratislava, era completamente inerme e incapace di creare azioni, non erano in grado di tenere palla per più di tre secondi. Anche un tiro in porta, una parata del portiere…niente…penso che a un certo punto Gollini si sia appisolato…Gli infortuni di Pellegrini e Dybala? Forse Gasperini si è fatto un po’ prendere la mano nell’eccessivo impiego dei due…”

Lorenzo Pes (Tele Radio Stereo): “Gasp resta con le scelte ultra-contate: per Napoli restano solo Soulè e Mora alle spalle di Malen. Gli infortuni di Dybala e Pellegrini? Non trovo esagerazioni da parte di Gasperini nel loro impiego, Pellegrini gioca titolare due volte, non è che ha giocato quattro partite su quattro, c’è stata una gradualità. Pellegrini mi sembra un calciatore propenso agli infortuni, lui 2-3 a campionato ce li ha sempre. Ora ha 30 anni, comincia a entrare nella fase finale della carriera, e i problemi si acuiscono. Lui e Dybala sono molto predisposti a questo genere di infortuni…”

Piero Torri (Manà Manà Sport): “Se mai la Roma fosse nelle condizioni di doversi inventare un esterno, Ghilardi mi sembra uno che può giocare in quel ruolo per caratteristiche. Io tifo Manchester United stasera contro il Como, perchè se gli inglesi dovessero perdere poi contro di noi sarebbe l’ultima spiaggia. Visto il Fenerbahce, un pizzico di rammarico c’è: a Istanbul si poteva vincere. E pure col Real si poteva vincere. Ora c’è il rischio che ti presenti alla terzultima partita dietro in classifica…”

Nando Orsi (Radio Radio): “La vittoria della Roma è stata tranquilla e semplice, è stata una partita senza troppi spunti e quindi è anche difficile da analizzare. Troppo semplice, quindi bene così. Lo Slovan è sembrato poca roba, ma la Roma ha fatto una gara concentrata, ha fatto quello che doveva fare…”

Roberto Pruzzo (Radio Radio): “Le due partite arrivate dopo la batosta col Real ci volevano, hai avuto soddisfazione. Peccato per gli attaccanti: Castro non gioca quando c’è Malen, e Mora non ha approfittato dell’occasione. Mora non è assolutamente pronto per questo palcoscenico. Poi dirò chi prendere a gennaio, perchè serve prendere un attaccante a gennaio: la Roma deve prendere Lookman a gennaio. Fai un prestito di sei mesi…datemi retta…Se sta all’Atletico che ti ha ammollato Molina, troviamo un sistema, fai sei mesi indolori per Simeone e ti sei risolto un bel problema…”

Mario Mattioli (Radio Radio): “Lookman ha una certa pesantezza tecnica e non penso che l’Atletico Madrid se ne libererà così facilmente. Sulla partita di ieri, la Roma ha fatto un congruo allenamento. La Champions è esagerata per alcune squadre, lo Slovan non è da Champions, forse da Europa League o da Conference… La Roma dopo il Real è stata fortunata a trovare due squadre abbordabili come Genoa e Slovan per rimettere in sesto le coordinate mentali, e ne ha approfittato…”

Redazione Giallorossi.net