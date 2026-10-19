ON AIR | Rossi: “Ma cosa gli ha fatto Ghilardi a Gasperini?”, Pruzzo: “Mora troppo indietro, a gennaio lo cederei”, Di Giovambattista: “Per lottare per il titolo devi uscire dalla Champions”

Prosegue il nostro appuntamento giornaliero dedicato al variopinto mondo delle radio romane. On Air, la rubrica più copiata (e incollata) del web, è un viaggio per le frequenze più ascoltate dai tifosi giallorossi a caccia di pensieri, notizie, indiscrezioni e qualche nota di colore. Buon divertimento!

David Rossi (Rete Sport): “Domani contro lo Slovan devi vincere assolutamente, e per questo giocherà la squadra migliore possibile. Koulierakis mi sembra uno che deve giocare al centro, mi sembra uno alla Smalling, alto, grosso, che non sa impostare così bene. Fra l’altro non mi sembra nemmeno uno così freddo quando va sotto pressione. Mi chiedo: ma cosa gli ha fatto Ghilardi a Gasperini? Quando la Roma compra Koulierakis e lo paga 18 milioni, in quel momento era il quinto centrale. E non contenta prende anche il sesto, che è Balerdi, e ti viene da pensare “pensa quanto gli fa schifo Ghilardi se deve prendere il sesto centrale che fa il braccetto di destra”…”

Gianluca Piacentini (Rete Sport): “L’ipotesi del doppio centravanti mi piace molto. Dietro mi sembra che si vada verso un turnover ragionato. Lulli potrebbe essersi conquistato la titolarità, potrebbe far giocare lui dal 1′ e Molina col Napoli. Io mi sento rassicurato dalla vittoria col Genoa perché hanno giocato le seconde linee, nonostante quello che dicono Gasperini e Castro. Sprazzi di Roma nel campionato italiano bastano contro quasi tutti, sabato ti sono bastati 20-25 minuti per portarti a casa il risultato. Se giochi quei 70 minuti che hai fatto contro il Real Madrid, nel campionato italiano possono bastare per molte squadre…”

Fabio Petruzzi (Rete Sport): “Inizialmente non ero d’accordo con tutti quei cambi fatti da Gasperini, per me erano troppi, ma poi invece applausi a scena aperta: hai portato a casa i tre punti e hai risparmiato 6-7 giocatori titolari. Ragazzi, Soulè ha una facilità di andarsi a chiudere sulla linea del fallo laterale, di portarsi addosso due giocatori e di riuscire a uscirne sempre. Non so come, ma esce sempre, non l’ho mai visto perdere un pallone lì. Koulierakis mi sembra molto indietro per quanto riguarda il gioco di Gasperini: Gasp voleva vederlo e lo ha fatto giocare per non perderlo…”

Mario Corsi (Tele Radio Stereo): “Juve, Milan e Napoli faticheranno ad arrivare quarte. La Lazio non andrà in B, ma visti i valori andrà giù. La Roma a fine campionato arriva prima o arriva seconda a 3-4 punti dall’Inter. Ho visto tutte le squadre, e la grande cosa è Gasperini. La Roma corre fortissimo, è organizzata, e ha il valore aggiunto che è Gasperini. La Roma grazie a Gasp e alla squadra non può non arrivare o seconda o prima. Quale altra squadra può superarci? Questo è un campionato figlio di un Dio minore. Io sarei deluso se non arrivassi almeno secondo, fissiamo questa asticella, in un campionato arrivare terzo non dico che sarebbe un fallimento ma insomma…”

Francesca Ferrazza (Tele Radio Stereo): “La Champions ti leva tanto, la devi fare con dignità, la devi fare bene, ma devi pensare al campionato. Domani devi vincere per forza, e se non dovessi farlo significa che staresti pensando al Napoli totalmente… Sarei delusa se la Roma non arrivasse a fine campionato dando fastidio all’Inter. Se poi non vincesse lo scudetto non sarei delusa, ovviamente, ma fino all’ultimo devi darle fastidio, senza arrivare a distacchi siderali. Anche a costo di sacrificare la Champions…”

Lorenzo Pes (Tele Radio Stereo): “Pellegrini col Genoa non ha fatto male, anzi, secondo me ha fatto più di Mora che non mi ha fatto impazzire. Da Pellegrini a 30 anni non si può andare molto oltre. Però secondo me la partita di domani la può giocare, il livello non mi sembra proibitivo… Castro e Malen insieme? La curiosità c’è, per me possono essere una coppia, e considerando le assenze è una ipotesi buona da prendere in considerazione con un trequartista puro dietro come Pellegrini o Mora. Io mi aspetto il ritorno di Wesley e dietro il turno di riposo potrebbe toccare a Ndicka…”

Alessio Nardo (Tele Radio Stereo): “Pellegrini? Questa non è Roma-Real Madrid ma Roma-Slovan Bratislava, e penso che contro lo Slovan un Pellegrini non ancora al 100% può pensare di fare una partita dignitosa. Il dubbio è solo questo: avendo solo De Roon e Pisilli, Pellegrini potrebbe esserti utile come ricambio in mediana in panchina. Lulli ha confermato di non essere una semplice alternativa: per tigna, maturità, forza, è un ragazzo che merita di essere considerato anche a livello di Champions League…”

Piero Torri (Manà Manà Sport): “Malen e Castro insieme? La Roma ha due centravanti, mandarli tutti e due in campo significherebbe non avere alterative in panchina. Sì, possono giocare insieme, ma secondo me Gasp in campo insieme non li mette. Quindi penso che domani tornerà Malen titolare, con Castro in panchina. Io insieme li vedo in determinate circostanze non positive per la Roma, e cioè quando sei sotto e hai necessità di recuperare il risultato. Contro lo Slovan non solo devi vincere, ma anche fare qualche gol: la differenza reti può essere decisiva per passare il turno…”

Ilario Di Giovambattista (Radio Radio): “La Roma giovane mi ha sorpreso, non era facile riprendersi dalla botta di Champions. Ti mancavano sette giocatori…Ora c’è la riscossa del calcio laziale, inteso come regione, perchè oltre a Roma e Lazio, anche il Frosinone sta andando fortissimo. Io ho questa teoria: la Roma per giocarsi lo scudetto deve uscire dalla Champions…”

Roberto Pruzzo (Radio Radio): “Io a suo tempo dissi che Castro poteva essere il Muriel di Gasperini e sono stato bocciato totalmente perchè ha caratteristiche diverse. Io lo penso tutt’ora che possa interagire insieme a Malen, tenuto conto della necessità di avere una soluzione diversa. Su Mora io a gennaio ci penserei a trovargli una soluzione, non mi sembra che sia il tempo per avere una prospettiva…secondo me è troppo indietro. Quando lo fa entrare, gioca un tempo, quando lo gioca. Magari trovi una soluzione più fisica. E a centrocampo andava fatto uno sforzo, perchè De Roon da solo non può bastare…”

Nando Orsi (Radio Radio): “La Roma sta facendo molto bene, ditemi quale partita ha sbagliato fino a ora. Contro il Real ha sbagliato sette minuti…Di problemi in questa squadra ce ne sono pochi, o comunque sono emersi in maniera molto leggera. Sul fatto che si è un po’ corti sono alibi che tirano fuori tutti gli allenatori. E invece la Roma non ha nessun alibi perchè sta facendo molto bene. Ora vediamo che succede: a Napoli deve assolutamente vincere, non è facile, ma se vince dà una grande dimostrazione di forza…”

Mario Mattioli (Radio Radio): “La Roma oltre a godersi il momento spero stia anche pensando anche a chi prendere a gennaio. La Roma deve godersi questo momento perchè gioca bene e sembra avere un futuro, non è un fuoco di paglia. Sono positivo, certo manca un centrocampista e un esterno sinistro, ma un bravo allenatore riesce a fare una buona minestra anche con della pasta che non è adeguata a quel tipo di condimento. Già con questa rosa la Roma può andare molto avanti…”

Redazione Giallorossi.net