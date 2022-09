“ON AIR!” – ALIPRANDI: “Dybala due categorie sopra i compagni”, FERRETTI: “I rigori deve tirarli lui”, DAMASCELLI: “Mou si lamenta sempre, ma dovrebbe ringraziare i Friedkin”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Prosegue il nostro appuntamento giornaliero dedicato al variopinto mondo delle radio romane. On Air, la rubrica più copiata (e incollata) del web, è un viaggio per le frequenze più ascoltate dai tifosi giallorossi a caccia di pensieri, notizie, indiscrezioni e qualche nota di colore. Buon divertimento!

Mario Corsi (Centro Suono Sport): “Dybala si è preso la Roma con i colpi di classe, ma anche con la sua umiltà, dopo il gol è corso ad abbracciare Vina e Zaniolo… Palo, assist, gol…Io penso che sia una prestazione da otto. Ma i numeri li ha fatti anche Mourinho un’altra volte: a fine partita ha detto che non ho una squadra top, e che c’è qualcuno che soffre la concorrenza. E io non penso che Abraham possa soffrire la presenza di Belotti. Abraham al Chelsea aveva un certo Lukaku davanti… Mancini? Per tutti è stato insufficiente. Lui deve mascherare il fatto di non essere un gran marcatore con la grinta, ma mi sembra che non convinca più nemmeno Mourinho…”

David Rossi (Rete Sport): “Mi confermate che la Roma ha vinto ieri? Perchè io vado in difficoltà…Mi sento un po’ coglionato, perché non è possibile che tutte le volte si sposta il parametro su cui si giudicano le partite della Roma. Se vinci, non giochi bene, se giochi bene, la dovevi vincere. Se compri i giocatori, dovevi fare lo sforzo in più, se si rompono i giocatori è colpa tua…La Roma ha giocato sei partite, di cui 4 fuori casa tra cui Juve e Udinese, che ha gli stessi nostri punti, e ha 13 punti. La Roma ieri prende un palo, sbaglia un rigore, fa due gol. Il gol preso dalla Roma? Ridicolo. E’ da polli. Prendere gol con un cross dalla trequarti mi fa proprio scoppiare le tempie. Poi la palla rimbalza per terra al centro dell’area, una cosa che non può succedere in nessun posto del mondo. E noi prendiamo gol di testa da uno che colpisce coi piedi per terra. Ovvio che ci sono cose che possono essere migliorate. Dybala? Stiamo parlando di uno che gioca un altro sport… Bove? Quel gol doveva farlo, era un rigore in movimento, e se tu sei un giocatore ambizioso devi fare gol. Significa che non sei ancora degno di partecipare a questa mensa…”

Gianluca Piacentini (Rete Sport): “Non una bellissima Roma ieri sera, ma efficace. Tre punti che dovevano arrivare e sono arrivati, sono contento. La Roma ha fatto il suo dovere, si trova a meno uno dalla vetta e ha vinto una partita non facile. Visto che non c’è niente di scontato, mi prendo questi tre punti e me li metto in tasca. E domenica mi vado a giocare una partita che potrebbe aprire degli scenari molto interessanti di classifica per la Roma…”

Jacopo Aliprandi (Rete Sport): “La Roma ha bisogno di tempo per trovare una quadra. Ma ieri ha comunque dimostrato di essere una squadra forte: nonostante la sofferenza, con tutte le sue fragilità e con l’assenza di gioco e determinati giocatori, comunque porti a casa una vittoria pesante su un campo delicato, contro una squadra di giovani veloci e dinamici. La squadra è stata trascinata da Dybala, un giocatore che è una, se non due categorie sopra tutto il resto della squadra…Mourinho ha lavorato più sulla mentalità della squadra piuttosto che sul gioco. Non si è ancora usciti dal periodo negativo, vedo ancora giocatori in sofferenza e una squadra fragile…”

Massimiliano Magni (Rete Sport): “Testa a Roma-Atalanta? Attenzione a non sottovalutare troppo la gara contro l’Helsinki… Mourinho avrà i suoi motivi a non far giocare Camara, l’allenatore conosce meglio di noi la situazione dei calciatori e serve rispetto. Poi non è detto che non possa sbagliarsi. E’ sempre il campo a dire se le scelte sono state giuste o no… Il rigore di Pellegrini? Ci può anche stare che il rigorista lasci al capitano…”

Mimmo Ferretti (Tele Radio Stereo): “L’infortunio di Wijnaldum è stata una tegola molto pesante, la squadra era stata costruita per giocare con Matic o Cristante accanto all’olandese. Pellegrini? Mou dice che ha tirato lui perchè si doveva sbloccare…ma lo vogliamo dire che Pellegrini non è un rigorista? L’importante è che la Roma vinca, non che lui si sblocchi. Non capisco perchè non abbia tirato Dybala. Se io ho il giocatore più forte in squadra, e che per di più è un rigorista, lo faccio tirare a lui. Non mi interessano le 200 partite in Serie A o il fatto che un giocatore si deve sbloccare. E’ una questione di principio…”

Roberto Pruzzo (Radio Radio): “Mou secondo me ha in mente di giocare a quattro dietro, io credo che lunica soluzione sia quella: togliere un difensore e aggiungere uno a centrocampo. Ma ora devi pensare a chiudere bene questa prima parte, l’Atalanta ha vinto tre partite fuori casa, non ha Zapata ma ha quel biondino che corre come un pazzo… Pellegrini? Centrocampista a tutto campo, ma sui rigori non so cosa dirti. Sono scelte dell’allenatore, io pensavo che lo battesse Dybala… non so, forse sceglie l’allenatore…”

Furio Focolari (Radio Radio): “Difesa a quattro? Mi sembra che Celik spinga bene ma difensivamente è un disastro. Pellegrini non è in un gran momento, ma lui è un centrocampista completo. Molti dicono che soffra la presenza di Dybala, ma non credo. C’è da dire una cosa: difficilmente vedo dei duetti Pellegrini-Dybala, loro hanno piedi buoni, ma si vedono poche giocate tra di loro. Io credo che riportarlo dietro è una soluzione per la Roma, ma non per Pellegrini, un giocatore che può andare sempre in doppia cifra. Sui rigori, lo sanno loro: se Pellegrini calcia, è perchè li sa calciare…”

Stefano Agresti (Radio Radio): “Tutte le grandi sono andate in difficoltà con le piccole, non si può pensare di stravincere tutte le partite, Empoli è un campo difficile e ci sta che la Roma soffra. La squadra non è fluida, questo è vero. Io pensavo che giocasse Camara, provando a fare qualcosa di diverso rispetto alle caratteristiche di Matic e Cristante. E’ chiaro che quando rientrerà Zaniolo, con Pellegrini più dietro, la qualità crescerà tanto. Bisogna però vedere se sarà in grado di sopportare questa formazione anche contro le grandi. Chi deve tirare i rigori? Lo sanno loro, se ha tirato Pellegrini vuol dire che c’erano queste indicazioni. Dybala li tira bene, ma anche Abraham…”

Tony Damascelli (Radio Radio): “Mourinho? Si lamentava anche con l’Inter del triplete perchè gli mancavano dei giocatori…, Chi abituato al foie gras, il primo giorno che gli dai pane nero si incazza. Lui dovrebbe ringraziare che la Roma e i Friedkin gli hanno messo a disposizione una Roma assolutamente competitiva… Pellegrini? L’errore del rigore appartiene alla storia del calcio dei più grandi, da Maradona a Zico, a Socrates. Pellegrini è maturato in maniera evidente, è un giocatore che fa le due fasi. E’ uno dei centrocampisti più completi in Italia, insieme a Tonali. E’ un giocatore di stile britannico, dove non è necessario essere fisicamente fortissimo, ma abile nell’essere dove va l’azione…”

