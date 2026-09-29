ON AIR | Ferrazza: “Stadio? Ci diranno che devono rientrare delle spese fatte”, Orsi: “Ora mi aspetto il sì al progetto della Lazio”, Rossi: “E’ quello che ci manca per essere al tavolo dei grandi”

Prosegue il nostro appuntamento giornaliero dedicato al variopinto mondo delle radio romane. On Air, la rubrica più copiata (e incollata) del web, è un viaggio per le frequenze più ascoltate dai tifosi giallorossi a caccia di pensieri, notizie, indiscrezioni e qualche nota di colore. Buon divertimento!
Gianluca Piacentini (Rete Sport): “Dybala che si allena a casa? Sta facendo la metà del dovere suo, visto che negli scorsi anni ha saltato la metà delle partite. Se t’alleni pure quando dovresti riposarti stai facendo solo il dovere tuo… Stadio? Sono superate a destra le nostre perplessità. L’accolgo con grande felicità questa giornata, troppe volte ci siamo andati vicino. Noi lo saluteremmo come un grande salto di qualità della società. Se fosse tutto confermato quella di ieri sarebbe una data storica…”
David Rossi (Rete Sport): “La Roma ha avuto anche Mourinho come allenatore, ma sempre sesta arrivava…Può capitare di avere una grande squadra: ha vinto lo scudetto il Cagliari, la Fiorentina, il Verona…ma non necessariamente avere una grande squadra significa avere un grande club. Il grande club ti garantisce che hai all’80% una grande squadra, l’anomalia è il contrario. Il nostro terzo posto dell’anno scorso è frutto della lungimiranza di un allenatore che c’ha messo del suo, ma Gasperini non è eterno. Non possiamo fare che Gasperini allena fino a 80 anni, quindi tu devi costruire intorno una situazione che ti garantisca la partecipazione al tavolo delle grandi. E forse la cosa che ci manca è proprio lo stadio di proprietà e tutto quello che ne consegue a livello di introiti…”
Claudio Moroni (Rete Sport): “Perchè uno stadio da 60 mila posti? Perchè hanno calibrato la quantità di spettatori sicuri. I parametri sono la media spettatori, che è di circa 62-63 mila con i sold out che sta facendo ora, la viabilità, e cioè quante persone puoi portare allo stadio a Pietralata, e poi la gestione, perchè una cosa è la gestione di uno stadio da 60 mila posti e un’altra quella di un impianto da 100mila… Io imprenditore voglio programmare i prossimi anni e così sono certo che mi entrano quei soldi sicuri…”
Lorenzo Pes (Tele Radio Stereo): “Rispetto al progetto di Tor di Valle, il mondo è all’opposto per questo di Pietralata: qua c’è una amministrazione che ha seguito il progetto e l’ha accompagnato fino alla fine dell’iter. Con Tor di Valle cambiò amministrazione e venne richiesto di modificare il progetto in corsa, e c’erano diversi pareri contrari…sono due progetti nati con presupposti completamente diversi. A livello burocratico l’ultimo passaggio era quello di ieri, ora la Roma ha ottenuto tutti i permessi a costruire e la palla passa a lei, ora deve mettere a posto tutto e presentare un progetto esecutivo. D’ora in poi non ci sarà più la politica di mezzo, ma solo approvazioni tecniche, poi partirà la gara di appalto per la costruzione dell’opera ma spetterà alla Roma decidere. Da lì poi ci sarà la prima pietra, che sarà intorno a marzo 2027…”
Alessio Nardo (Tele Radio Stereo): “Il sì allo stadio? Noi c’eravamo già passati nove anni fa, anche allora la Conferenza dei Servizi diede il via libera ma poi non se ne fece niente, per questo forse ci andiamo ancora con i piedi di piombo. Stavolta però i presupposti sono differenti, c’è un appoggio istituzionale totale. L’iter di Tor di Valle fu contraddistinto da tantissime polemiche mediatiche, ci fu un clima durissimo, qua invece è andato avanti nel silenzio dei media. Stavolta anche le forze di opposizione non sono state dure, il percorso è stato molto più morbido. Il percorso di Tor di Valle fu chiuso dai Friedkin stessi, che hanno scelto di ricominciare da zero da un’altra parte. Ora c’è veramente da essere ottimisti…”
Mario Corsi (Tele Radio Stereo): “Io preferisco una Roma che vince, ma se c’è anche lo stadio ben venga. Io l’ultima volta che sono andato allo stadio non ho visto nessuno dei quattro gol fatti, perchè li hanno segnati tutti sotto la Nord…ma falli sotto la Sud, così almeno li vedo…Noi non siamo contrari allo stadio, se lo fanno va bene, siamo strafavorevoli se è fatto bene. Io ho sempre detto che ci sono squadre che hanno vinto tutto e che non hanno lo stadio…”
Paolo Cosenza (Tele Radio Stereo): “Lo stadio si farà? Sì…lo faranno…siamo tutti ben contenti. Ho visto già al Circo Massimo imprenditori, ingegneri e architetti che stanno festeggiando…il tifoso della Roma aspetta altro. Mi rendo conto che tanti esultano perchè vanno allo stadio col tesserino da giornalista e quindi non pagano, tanti esultano perchè tanto la partita se la vedono dal divano e quindi a loro non cambia nulla. Chi invece andrà allo stadio vedrà un leggerissimo aumento di prezzi, ce ne siamo già accorti con Roma-Real Madrid…mi rendo conto che a tanti ricchi non interessa…”
Francesca Ferrazza (Tele Radio Stereo): “Sullo stadio ne parliamo come se a Roma-Genoa la giocassimo nell’impianto nuovo, e invece è ancora lunga eh…Dicono che la prima pietra sarà messa a marzo 2027, ma io aspetterei con calma…aspettiamo ragazzi, io fino a quando non vedo gli scavi… C’è la leggenda che fatto lo stadio la Roma diventa competitiva: lo stadio ci porta ad anni in cui devi rientrare delle spese fatte. Ora ci dicono del FPF e del settlement agreement, poi ci diranno del FPF, del settlement agreement, e poi dei soldi messi sullo stadio…già la vediamo questa narrazione…”
Piero Torri (Manà Manà Sport): “Kayode ce lo vedrei bene nella Roma, è proprio un giocatore gasperiniano, ma chissà quanto ti chiede il Brentford… Mancini ha messo in campo una squadra che aveva un senso, ma il percorso è ancora lungo. Le risposte date ieri sono state inaspettate, chi se l’aspettava un’Italia così dopo la sconfitta col Belgio…I ricavi dello stadio? Non dimentichiamo anche i diritti sul nome, magari potrebbe chiamarsi “Toyota Stadium“, non entusiasmerà qualcuno, ma sono soldi…”
Daniele Lo Monaco (Radio Romanista): “Gittens, Luiz Enrique, Leweling e Endick per gennaio? Io da questo elenco ci toglierei un paio di nomi. Luiz Henrique ad esempio non si può semplicemente prendere…Se arrivasse Endrick, non penso che Mora troverebbe meno spazio… ”
Roberto Pruzzo (Radio Radio): “Stadio? Dicono che sarà fatto in tre anni, noi siamo qua in fila per capire se riusciremo a essere partecipi oppure no. Sarebbe un passo in avanti clamoroso. Vediamo quanto ci vuole e se le tempistiche saranno rispettate oppure se diventeranno bibliche. Se così fosse, potresti anche rinunciare…”
Nando Orsi (Radio Radio): “Mi sembra che ci sia un ok allo stadio. Speriamo che finalmente questa città diventi più europea invece di essere ancora ingabbiata nella clamorosa burocrazia italiana. Io spero che come hanno dato l’ok allo stadio della Roma, lo facciano anche con quello della Lazio. Allargherebbe sicuramente un po’ la mente, diventerebbe meno provinciale. Dovrai fare sicuramente lavori, e a Roma quando scavi qualcosa trovi sempre, ma Roma è costruita sopra un’altra città, ma meglio tardi che mai…”
Redazione Giallorossi.net
a orsi… per voi c’è la pubblica inutilità
Ma il progetto della lazie è un trampolino dal ponte di Ariccia?
A Orsi, le tempistiche sono tutto, e come lo è stato per noi mi sembra giusto che il vostro ok arrivi fra una ventina d’anni. Poi bisogna vedere chi ce li mette i soldi per il solo stadio. SFR 💛❤️💛❤️
Ferrazza sempre negativa, Orsi…. a lazzie…🤣🤣🤣🤣
Ferrazza non è solo negativa….
Certo che trattare i Friedkin come gente che “non mette i soldi” è assoluta malafede. Si può discutere quanto si vuole su come li investono / spendono, ma non sul fatto che li mettano e che se non ci fosse stato il FFP, ne avrebbero probabilmente anche messi di più. Ma poi, fateme capi’: chi è che investirebbe senza fondo e senza certezza di ritorni se non forse qualche fondo arabo?
Roma che vince fa meno notizia…
Figuriamoci se Ferrazza non aveva qualcosa da ridire! Manco su le cose belle riesce a sorridere…mamma mia quanto acido!
Certo che doveva dire qualcosa, di negativo , ma non solo lei, 3/4 dell’elite mediatica romana.
La costruzione dello stadio di proprietà è una notizia nefasta per questa gente
Ehhh aumentano i costi dei biglietti ..eh ci diranno…ehh ma lo stadio non porta trofei.
Ma allora Viola e Sensi , due Grandi con i @@ grossi così , perché ci hanno provato in ogni modo ?? Mah!
Forza Friedkin
Forza Roma
Orsi la Storia nn è materia tua..figuriamoci l ‘ archeologia..alla Lazio lo stadio lo faranno in Ciociara, a Fiuggi così Lotito diventerà Sindaco dei calcoli renali 💀😅
Ferrazza sa già tutto ahahah
Orsi tranquillo che un campetto all’Acquacetosa per voi.si trova!
hanno fatto i saggi quindi sicurametne non troveranno una citta romana altrimenti che saggi avrebbero fatto…l’aumento dei prezzi è normale ci sia, ti danno uno stadio nuovo con servizi top ed una visione ed una percezione molto migliore rispetto all’olimpico..è come andare in un cinema di vecchia concezione ed uno di nuova generazione..i prezzi sono molto diversi.. per la Ferrazza, lo stadio portera utili nei primi 20 anni circa 80 mln l anno e poi cresceranno..gia questo è grande risultato
Kayode è un difensore del futuro. Qualche mese fa ho visto una partita femminile dove c’era una giocatrice che faceva rimesse con le mani di 40 metri: mi sono detto ma i giocatori maschi cosa aspettano ad allenarsi?
Ma percaso la Ferrazza prende cinque euro ogni volta che parla male dei Friedkin e della Roma, a prescindere? Non me lo spiego altrimenti.
Che pochezza la Ferrazza, ma quanto sta rosicando!!!
Pruzzo io non ti capirò mai
Neanche alle radio della Lazio ci sarebbero così tantj fegati spappolati. Che tristezza di esseri
Gianluca Piacentini (Rete Sport): “Dybala che si allena a casa? Sta facendo la metà del dovere suo” Caro Piacentini, tu potresti scrivere anche 24 ora al giorno Cambia poco.
Ma per cosa?
Mica abbiamo vinto qualcosa
orsi laziale lo sapevo ma vorrei ricordargli una cosa, la Roma ha tribolato anni (compreso presentare progetti, cacciare già soldi ecc. ecc. ) non è che gliel’hanno regalato lo stadio.. semmai è ingiusto se le quaglie che sono arrivate ora fresche glielo fanno fare subito. certo non mi meraviglierei, pur di dare addosso alla Roma lo faranno… ma saranno sempre dietro.
Più o meno 50anni…. mezzo secolo solo per arrivare a farci autorizzare
Orsi, lo stadio della Ladsie c’è già, sta il località Scorano e può già contenervi tutti.
Pensate a quanti soldi ci hanno tolto con anni di ritardo e la finale UEFA scippata, avresti cambiato il destino della Roma.
Rossi: “E’ quello che ci manca per essere al tavolo dei grandi”
No, quello che mancano sono i trofei.
La Ferrazza sempre ottimista
La Ferrazza dimentica che le spese per la costruzione degli impianti non entrano nel bilancio delle società. Con lo stadio aumenta il valore della Roma in caso di cessione da parte della proprietà.
quando leggi i commenti di questi qua da Pruzzo alla Ferrazza e così via orsi non lo considero ti accorgi di quanto siano quasi sempre negativi in tutto rilassatevi se sarà pronto nel 2030 bene altrimenti sarà nel 31 l’importante che si faccia o no…….
caro Fernandone puoi chiedere al Frosinone se vi presta lo stadio per la S.S Tristezza visto che qui a Roma non se ne parla, invece la Ferrazza dice che i Friedkin non spendono soldi o sono frenati e siamo primi in classifica pensa se li spendevano dove stavamo, mamma mia cosa bisogna sentire. Forza Roma
…certo che la Ferrazza è proprio odiosa…
Non so a voi ma da qui, anche a 200 km di distanza, io noto un’invidia, un livore e un acredine degna del peggior nemico. Sarebbe bello salvare questa pagina e tirarla fuori ogni tanto per ricordare chi sono i nemici che sparano sulla nostra Roma: il cosidetto “fuoco amico”. L’inutilità FRS
Ferrazza ed Orsi me li immagino ‘mbriachi uno di fronte all’altro a piagne!
Come me e mi fijo….ma de gioia!
uguali uguali uguali
FORZA ROMA
ahahah… bellissima
La Roma pensa a un futuro stadio;
FF: “è inutile presentarlo, non glielo faranno mai fare”.
La Roma presenta il progetto;
FF: “tanto non lo approveranno mai”.
Il progetto della Roma viene approvato;
FF: “tanto non arriverà mai l’ok definitivo”.
Arriva l’ok definitivo;
FF: “tanto ci diranno che per colpa dei buffi la squadra non migliorerà”.
Proseguite voi rispettando la logica della sequenza.
Questo dovrebbe far capire a tutti che i vari radiolari romani parlano soltanto per miserevoli interessi di bottega ed una grottesca autoreferenzialità che li rende meno credibili del volo del somaro.
Orsi,da laziale sfegatato qual’e, rivendica ,da par suo,che,anche loro possano dare lo stadio ( il Flaminio dove sta scritto che dev’essere la loro casa…),ma,la cosa strana è che,probabilmente glielo daranno…io mi faccio una domanda: come mai a Viola ( Senatore )non lo fecero fare ed invece al loro presidente ( purtroppo senatore) forse si ? Differenza di peso ? ( specifico e non )?
In ogni caso poi bisognerebbe vedere che tipo di impianto fai.
Per dire, l’Udinese è stata una delle prime a farselo, e il suo progetto è un po’ quello che hanno seguito la Fiorentina, il Como e così via. Di fatto è la ristrutturazione dello stadio esistente. Aumento di introiti poco, fruibilità per altri eventi poco, aumento dell’indotto poco. Quellillà possono pure rifarsi il Flaminio, ma non è che poi diventano ricchi.
Io credo che Pruzzo orsi e Ferrazza non li dovrebbero far parlare
I costi legati al settore giovanile, al calcio femminile e allo sviluppo delle infrastrutture (come lo stadio) non vengono conteggiati nel calcolo dei requisiti del FFP.
La UEFA promuove queste iniziative.
Ma una che di mestiere dovrebbe seguire e diffondere informazione, può mai dire queste scemenze?
Non si sarebbe più costruito uno stadio in Europa da anni.
La Ferrazza è sempre sinonimo di contagiosa simpatia e ottimismo, di quel tipo da cui vieni investito quando ricevi una cartella esattoriale a cinque zeri !!! Si è accoppiata proprio bene con NARione !!!
Per qualsiasi dubbio potete consutare il nuovo regolamento.