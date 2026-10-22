ON AIR | Orsi: “Povero Castro, non giocherà mai”, Nardo: “Il giorno in cui la Roma acquisterà un esterno sinistro faremo festa”, Piacentini: “Mora? Se al primo errore viene fustigato diventa dura…”

Prosegue il nostro appuntamento giornaliero dedicato al variopinto mondo delle radio romane. On Air, la rubrica più copiata (e incollata) del web, è un viaggio per le frequenze più ascoltate dai tifosi giallorossi a caccia di pensieri, notizie, indiscrezioni e qualche nota di colore. Buon divertimento!

David Rossi (Rete Sport): “Contro il Napoli o metti dentro tutti i centrocampisti, con uno tra Pisilli e Cristante alto sulla trequarti, oppure confermi Mora con Soulè e Malen, che è la cosa che farei io. C’è da dire una cosa: io voto questa ipotesi perchè Mora merita di giocare più partite consecutive per prendere più confidenza col campo e per prendersi la Roma. Tra l’altro fuori casa sente meno la pressione dello stadio, e poi giocherebbe in una posizione a lui consona, perchè contro lo Slovan per far giocare quel popò di giocatore che è Pellegrini, Gasperini lo ha messo a destra che non è il ruolo suo. E io metterei la coppia Cristante-De Roon, che è un po’ pachidermica, ma visto che giocheresti con un tridente vero mi sembra la soluzione migliore…”

Fabio Petruzzi (Rete Sport): “Io farei giocare Rensch contro il Napoli, lo metterei davanti a Spinazzola con Wesley a sinistra. Penso che Gasperini darà continuità a Mora, ma non escludo che a sto giro possa puntare su Malen e Castro insieme. Io farei Soulè, Castro e Malen. Malen spesso tende ad aprirsi a sinistra, ma possono farlo sia lui che Castro. Mettere un trequartista dietro alle due punte? Non penso che tu possa fare a meno di Soulè, sta molto più avanti di Mora…”

Tiziano Moroni (Rete Sport): “Mora ha da farsi vedere, ci serve. Per me è stato insufficiente nell’ultima partita, non ha combinato niente, non ha fatto nulla. E’ dall’inizio della stagione che dico che ha solo 19 anni e che se esplode diventa un campione, con Gasperini bisogna avere fiducia, ma se giudichiamo solo l’ultima partita ha fatto due tiri in porta tutti e due sbagliati. Stop. Poi si gira e si volta che sembrava la bella Otero. Per me è l’unico che ha giocato male contro lo Slovan…”

Gianluca Piacentini (Rete Sport): “Cristante o Wesley avanzato nell’emergenza? Mi intriga Wesley avanzato, è una soluzione che mi affascina. Io però contro il Napoli andrei sul classico, con Mora e Soulè alle spalle di Malen. Molti hanno reputato il portoghese insufficiente contro lo Slovan. Stiamo riconoscendo al terzo anno che Soulè è un giocatore diventato finalmente importante, Mora è arrivato da due mesi e per questo gli darei un po’ di tempo. Facciamogli fare dieci partite consecutive. Però se ogni volta deve giocare con questo mattone addosso, che al primo errore viene fustigato, diventa dura…”

Mario Corsi (Tele Radio Stereo): “Il Manchester United soffre tantissimo le squadre che giocano in velocità. Poi loro hanno fatto la cosa che non si può fare quando affronti il Como o la Roma: presi due gol, hanno deciso di andare all’attacco. Lì è finita: perdi palla e poi sei del gatto. Fabregas, simpatico o no, è forte. Se parli di Mora ti dicono di lasciarlo in pace perchè ha 19 anni. Ma anche Diomande ha 19 anni. Io non dico che deve fare 15 gol al primo anno, ma dare una mano sì…”

Francesca Ferrazza (Tele Radio Stereo): “Le partite della Champions levano energie ma sono prove di forza: in Italia al momento sono solo Inter, Roma e Como. Mora ha bisogno di una carezza, ma non è in una Roma in difficoltà, anzi, l’atmosfera dello stadio è quella migliore. Puoi pure avere bisogno di tempo a 19 anni, ma allora non è la Roma squadra giusta per te perchè qua non possiamo aspettarti, qua bisogna andare di fretta…”

Lorenzo Pes (Tele Radio Stereo): “La Roma viaggia a un paio di infortuni a settimana, ma non è solo un problema della Roma, è una cosa diffusa. Su Pellegrini, anche se dovesse essere una lesione lieve, di sicuro non lo rivedremo prima della sosta. Ma da quello che è filtrato, lo stop dovrebbe essere un mese con una lesione un po’ più importante, sempre nello stesso punto dove si è anche operato. Quindi lì c’è una difficoltà muscolare strutturale del calciatore. Ora Gasp deve sperare di ritrovare prima Dybala, le ultime parlano di un tentativo per l’Udinese. Ma contro Napoli e Cagliari giocherai di sicuro con gli uomini contati in attacco. Penso che la combinazione migliore sia di avanzare Cristante con Pisilli in mediana, altrimenti rischi di appiattire troppo la mediana con la coppia Cristante-De Roon…”

Alessio Nardo (Tele Radio Stereo): “Il Manchester United è una squadra che non ha né capo né coda, e qualcosa dovrà fare. Conte? Non so se voglia prendere una squadra in corsa, di solito aspetta la fine del campionato con la squadra che non fa le coppe… Malen? Il giorno in cui la Roma acquisterà l’esterno sinistro titolare di piede destro faremo una festa in città, perchè finalmente sfateremo un tabù. Sono due anni che cerchiamo questo giocatore senza riuscire a trovarlo…”

Piero Torri (Manà Manà Sport): “Sabato non sarà per niente una partita facile. In chiave scudetto, quella del Napoli sarà l’ultima spiaggia per rimanere in corsa per il primo posto, perchè se va a 12 punti dall’Inter e dalla Lazio è un abisso… Cristante titolare? Non ne sono convinto, ho la sensazione che non partirà dall’inizio. Potrebbe essere un’alternativa a gara in corso sia per la trequarti, sia per il centrocampo…”

Roberto Pruzzo (Radio Radio): “Mora non me l’aspetto proprio in campo col Napoli. Vediamo Castro, magari c’è questa coesione tra lui e Malen, penso che l’allenatore ci stia pensando. Pisilli è uno che merita per quello che dà, e non escludo che possa sdoppiarsi in quel ruolo, perchè altre alternative non ce ne sono…”

Nando Orsi (Radio Radio): “Quando c’è la possibilità Mora deve giocare, altrimenti non gli dai mai la possibilità di inserirsi bene, di capire i meccanismi. L’esborso economico deve essere confermato, e quando c’è la possibilità deve giocare. Io sarei per far giocare Mora, ma magari Gasperini non è d’accordo e non vede le cose che vediamo noi. Pensavo a Castro: poverino, non giocherà mai. Ormai tutte le squadre giocano con una punta sola, perchè giocare con due punte è diventata una bestemmia. Castro quest’anno quanto gioca? Tre o quattro partite titolare, perchè di concetto parte sempre titolare Malen. Poi a partita in corso troverà spazio, ma un conto è giocare dal primo minuto e un conto è subentrare…”

Redazione Giallorossi.net