“ON AIR!” – FERRAZZA: “Il problema di Dybala è cronico, giocherà sempre meno”, PETRUZZI: “Con la Cremonese il tridente Venturino-Malen-Zaragoza”, TORRI: “In estate un esterno sinistro da 40 milioni”

Gianluca Piacentini (Rete Sport): “Il quinto posto per la Champions è bello che andato dopo i risultati di ieri, la Roma dovrà contare solo su sé stessa. La Juve ha l’obbligo di provarci al ritorno dopo la batosta di ieri. Se la guardiamo in chiave Roma, il 4 a 2 sarebbe stato meglio, era più fattibile la rimonta, ora devi vincere 3 a 0 che è più dura. Speriamo che la Juve lasci qualcosa per strada tra il Como e la Roma. Delle italiane, forse proprio la Roma ha l’ambizione di poter non dico vincere la coppa ma di andare il più avanti possibile. Perchè non credo che l’Inter possa ambire a vincere la Champions…”

David Rossi (Rete Sport): “La Juve dopo il 5 a 2 di ieri un tentativo di rimonta lo farà. Ieri c’è stato un crollo dei bianconeri, sono stato abbastanza colpito da quella debacle. Guardo le dichiarazioni di Spalletti, e ha un atteggiamento abbastanza ambiguo sulla qualità e sulla personalità della squadra. La Juve del secondo tempo di ieri col Como ne prende 3. Sono curioso di vederla questa risposta dei bianconeri alla mazzata di ieri. Se le cose dovessero andare male, sarebbe benedetta per noi…”

Fabio Petruzzi (Rete Sport): “Può capitare la partita sbagliata, ma la Roma ha dimostrato che difficilmente fallisce le gare contro le piccole e questo ci fa essere ottimisti per domenica. Con Mancini e Ndicka diffidati, uno dei due lo risparmierei, e direi più Mancini, anche perchè è quello che più spesso viene ammonito. E Wesley, anche lui diffidato, non me lo rischio. Io sono curioso di vedere Zaragoza, Venturino e Malen come tridente lì davanti. Troppi cambi? Per me Zaragoza è un titolare, e me lo aspetto più in crescita…”

Mario Corsi (Tele Radio Stereo): “La sveglia della Juve secondo me è un problema: Spalletti o è pazzo e se ne va stasera, o li rimette tutti in fila… Ferguson ancora fuori? Farà il pappone fino a giugno e poi andrà via. Ma che non lo avevate capito…”

Francesca Ferrazza (Tele Radio Stereo): “Si parla di Dybala come uomo immagine. Il ginocchio gli dà spesso fastidio, è diventata una cosa cronica e farà sempre meno partite. Ma siccome si va verso il centenario allora si tiene Dybala, si riporta Totti, e vendi sacco di magliette…ma qua si dovrebbe fare pure una Roma forte, puntare su giocatori su cui fare affidamento dal punto di vista calcistico. In attacco le assenze restano pesanti: oggi diciamo che non ce ne frega niente se non ci sono Ferguson e Dovbyk, ma parliamo dei due attaccanti che erano i titolari di questa squadra fino al mese scorso…”

Alessio Nardo (Tele Radio Stereo): “Noi nell’agosto 2024 dicevamo che non era scandaloso cedere Dybala, la follia semmai era la tempistica: quello fu l’errore che contestammo, perchè iniziare la stagione con il tema Dybala irrisolto fu una follia. Poi Dybala fece una scelta di vita dicendo no all’Arabia, ed è rimasto altri due anni. La sua scelta fu bella e la nostra reazione fu gioiosa, ma non si potevano prevedere due stagioni così deludenti a livello di numeri. Fortunatamente dal 1 luglio parleremo d’altro, perchè questa storia ha veramente stancato…”

Valentina Catoni (Tele Radio Stereo): “Soulè è un tema perchè c’hai speso una cifra considerevole, e io mi aspettavo che crescesse di più. Parlo di concretezza, mi sembra ancora un po’ fatuo…”

Piero Torri (Radio Manà Sport): “Su Dybala bisogna fare un discorso prendendo la totalità del reparto offensivo della Roma. Al 30 giugno la Roma avrà a contratto Dovbyk, Soulè, Malen, che sarà riscattato, e Robinio Vaz. Quattro giocatori, tre centravanti, un attaccante di destra, e tre X, due a sinistra e una a sinistra. Se rinnovi Dybala a cifre giuste, 2 milioni più premi, avresti risolto il problema a destra e potresti pensare di fare l’investimento a sinistra. Può essere un piano per prendere il giocatore da 30/40 milioni a sinistra, il Tel o il Fofana che ti manca…”

