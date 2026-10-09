ON AIR | Piacentini: “I Friedkin potrebbero decidere di uscire dal calcio”, Rossi: “Gasp ha torto marcio sui centrocampisti”, Ferrazza: “Mora avrebbe bisogno di tempo, ma la Roma tempo non ne ha”

Prosegue il nostro appuntamento giornaliero dedicato al variopinto mondo delle radio romane. On Air, la rubrica più copiata (e incollata) del web, è un viaggio per le frequenze più ascoltate dai tifosi giallorossi a caccia di pensieri, notizie, indiscrezioni e qualche nota di colore. Buon divertimento!

Gianluca Piacentini (Rete Sport): “La cessione dell’Everton da parte dei Friedkin potrebbe essere propedeutica alla cessione anche della Roma. Loro con l’Everton hanno investito prima sullo stadio e poi sul club. Qui a Roma hanno fatto il contrario. Può darsi che si siano resi conto che il calcio non è il business che immaginavano e stanno dismettendo. Quando ci sarà l’ok definitivo per la costruzione dello stadio, potrebbero decidere di uscire anche dalla Roma. Io non sono un tifoso delle proprietà, con il nuovo stadio non è che la Roma se la può comprare Ferrero. In caso lasceranno la Roma a un acquirente ancora più facoltoso…”

Tiziano Moroni (Rete Sport): “Io voglio leggere la cessione dell’Everton da parte dei Friedkin come la volontà di voler concentrare i loro sforzi sulla Roma. Questa è una proprietà importante, e si liberano di questo FPF, vorrei vederli finalmente a pieno regime…”

Checco Oddo Casano (Rete Sport): “Io penso che i Friedkin si siano resi conto che l’Everton non è una franchigia in Inghilterra che gli dia grande peso specifico e nemmeno margini importanti di guadagno. Fra l’altro Liverpool è una città di una tristezza…di certo non è Roma, e nemmeno Cannes. Io penso che sia questo, e anche un cambio di strategia che nel medio o lungo termine potrebbe portarli a cedere un domani anche la Roma..”

David Rossi (Rete Sport): “C’è una cosa su cui Gasperini ha torto marcio, e cioè sul numero di centrocampisti centrali che la Roma deve avere a disposizione. Per me quattro sono troppo pochi, anche visto il tipo di sollecitazioni a cui vanno incontro. Quando si fa male uno, vuol dire che ti resta solo un cambio a centrocampo. Se malauguratamente c’è una squalifica o altro, resti con due centrali contati. Una squadra ambiziosa non può presentarsi a un tour de force come quello a cui stiamo andando incontro con tre centrocampisti contati per due maglie. Fra l’altro c’è un aggravante: Pisilli è una riserva diversa da tutti gli altri, è un’alternativa più che una riserva. Se ti serve un mediano di ragionamento è un altro minus…”

Mario Corsi (Tele Radio Stereo): “Noi in questi anni ne abbiamo sentite di tutti i colori: Iturbe era una delle più grosse seghe mai viste e c’era gente che ci diceva che non capivamo un ca**o. Poi ricordo Villar che era più forte di Falcao, e Solbakken, che non sapeva stoppare un pallone e si vedeva che era una pippa spudorata. Di Mora io sono convinto che sia uno dei più forti, e io lo voglio vedere giocare, auspico di vederlo titolare già a Como. Lui viene da una squadra importante, da uno stadio pieno, non dai campetti portoghesi…Per me un giocatore così importante deve giocare, Gasperini ne ha parlato come uno dei giovani più promettenti del mondo e io di Gasp mi fido…”

Francesca Ferrazza (Tele Radio Stereo): “Il problema per Mora è che serve tempo, ma la Roma tempo non ne ha. Lui avrebbe bisogno di essere protetto e ovattato, e per quello doveva essere preso anche un altro giocatore, per dargli il tempo di crescere. E invece lui deve essere già un titolare, perchè lì hai Soulè che però è adattato a sinistra, hai Pellegrini e non hai altro. Il discorso mi sembra chiarissimo: Mora avrebbe bisogno di essere ovattato, ma non abbiamo tempo per farlo. Questo è, mica che non è bravo lui…”

Lorenzo Pes (Tele Radio Stereo): “La Champions quest’anno va vissuta come una bella vetrina, ma per noi il campionato è troppo importante. Como-Roma secondo me è una partita apertissima, lo scorso anno i due confronti furono molto diversi. Il campo e lo stadio sono molte ostici, ma la Roma ha tante possibilità di vincere, più di Roma-Inter. Fabregas è stato spavaldo con quella cosa del Subbuteo, vedremo cosa ne uscirà fuori poi sul campo….”

Alessio Nardo (Tele Radio Stereo): “Impressionante come è cresciuto il Como nel giro di due anni, ha fatto tanti passi in avanti. Ora è una squadra di qualità altissima. Mi auguro che Gasperini lavori molto sulla testa dei calciatori e sull’approccio alla partita perchè il Como, dopo il ko di Frosinone, arriverà imbelvito. Sono tre settimane che questi non vedono l’ora di tornare in campo per riscattare quella sconfitta. Per me troveremo un Como anche molto arrabbiato, e la Roma dovrà affrontarla bene sotto quel punto di vista, altrimenti si rischia di finire nel vortice di questi qua…”

Piero Torri (Manà Manà Sport): “I Friedkin hanno messo in vendita l’Everton? Se fosse vero, sarei solo contento, per me sarebbe una cosa positiva per la Roma, perchè l’Everton è un club storico, è un club impegnativo, non è il Cannes. Io spero che la notizia sia vera: se hanno soltanto la Roma, è meglio per noi…”

Roberto Pruzzo (Radio Radio): “La mia candidatura di Pisilli per domenica sembra non riscuotere molto successo. Lì in mezzo al campo qualche alternativa devi averla, anche perchè non so quanti minuti avrà De Roon e quanto resterà fuori Cristante. Sarà una bella partita, se la vinci costringeresti cominceresti a mettere un certo distacco. E’ anche possibile un pareggio, perchè il pensiero della coppa può incidere nell’ultima mezz’ora…”

Nando Orsi (Radio Radio): “Io il centrocampo della Roma con Cristante e Konè non lo vedo così dinamico, non mi sembrano due fulmini di guerra. Per me De Roon ci può stare benissimo, anzi, per me può fare il titolare anche nella Roma. E’ un gran giocatore, e sa quello che vuole Gasperini…”

Mario Mattioli (Radio Radio): “Vincere a Como è possibile, non è che possiamo elevarlo ai cieli…è una squadra messa insieme da poco, non tutti hanno grande esperienza. La Roma invece va col vento in poppa. I dubbi che sento su De Roon mi fano scappare da ridere. Io lo seguo da sempre, è un motore inesauribile. Ha 35 anni, e vabbè, ci sono calciatori che hanno una longevità atletica che altri non hanno. Magari non potrà giocare tutte le partite, ma il suo apporto lo vedremo nelle prossime partite. Io penso che la Roma tornerà da Como con qualcosa dentro la borsa, il pareggio mi sembra il risultato più probabile…”

Redazione Giallorossi.net