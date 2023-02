“ON AIR!” – ROSSI: “Klopp alla Roma? Mi tengo Mourinho”, CENTO: “Berardi ieri ha dato un segnale nel momento cruciale della stagione”, DI GIOVAMBATTISTA: “Wijnaldum titolare la mossa a sorpresa di domani”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Prosegue il nostro appuntamento giornaliero dedicato al variopinto mondo delle radio romane. On Air, la rubrica più copiata (e incollata) del web, è un viaggio per le frequenze più ascoltate dai tifosi giallorossi a caccia di pensieri, notizie, indiscrezioni e qualche nota di colore. Buon divertimento!

Mario Corsi (Centro Suono Sport): “Io farei un’ora di silenzio per tutti quelli che dicevano che Carlo Ancelotti è bollito… Mourinho o Ancelotti? Signori, parlano le cose vinte, non parlo per simpatia o antipatia: Carletto ha vinto tutto il possibile, ha vinto campionati del mondo per club a raffica, meglio di lui non conosco… Dybala? E’ stato interrogato per la storia della Juventus, ma non penso che porti un quale tipo di nocumento al calciatore. Si parla di una squalifica di un mese, ma io non credo, gliela daranno tra luglio e agosto… Vediamo come andrà a finire, cerchiamo di non fasciarci la testa prima di prendere la botta…”

David Rossi (Rete Sport): “Penso che Klopp sia a fine corsa con il Liverpool. Se me lo prenderei alla Roma il 5 giugno? Io mi tengo Mourinho… Guardiola gioca il calcio dei miei sogni, ma come persona non mi convince. Ma come allenatore è il numero uno staccato…La partita di domani? Per me è più probabile che giochi Dybala che non Abraham: la storia della mascherina non mi convince, parliamo di una ferita con dei punti sulla palpebra, è come scendere in campo senza protezione. Io non rischierei di bruciarmi subito un cambio in una partita che può anche andare ai supplementari…”

Paolo Cento (Rete Sport): “Ieri Berardi ci ha sorpreso nel modo in cui si è sottoposto a raffiche di domande nella cena per il ventennale del Roma club Montecitorio, ha tenuto una vera e propria conferenza stampa. Si è parlato di Mourinho, sul quale ha detto cose importanti, ma anche del discorso stadio… Mi sembra che abbia voluto dare un segnale, la sua voglia di comunicare secondo me è frutto di un ragionamento e non dell’emotività del momento. Nel momento cruciale a livello sportivo, perchè la Roma ora si sta giocando molto della sua stagione, ha deciso di fare un passo in avanti per proteggere l’ambiente e lo stesso Mourinho…”

Andrea Pugliese (Rete Sport): “Berardi è la figura più importante della Roma almeno sulla carta, essendo l’amministratore delegato. Le sue parole vanno accolte con fiducia e ottimismo, anche se sono più importanti le sensazioni di Mourinho che di Berardi. E poi che vuoi che ti dica, non può dirti che secondo lui l’allenatore andrà via. L’insofferenza di Mou non si sposa con le parole di Berardi, perchè uno che ti dice che parlerà a fine stagione perchè ha tante cose da dire è un campanello d’allarme. Però ben vengano le parole di Berardi, perchè una società deve parlare, non può essere muta…”

Francesca Ferrazza (Centro Suono Sport): “Berardi è il primo dirigente della Roma a parlare apertamente del futuro di Mourinho e a dire che secondo lui resterà a Trigoria anche l’anno prossimo. La ritengo una cosa importante. I movimenti sulle panchine si fanno adesso, non a giugno, e Mourinho è un allenatore ambito a livello europeo…”

Mimmo Ferretti (Tele Radio Stereo): “Ho dei grandissimi dubbi sulla formazione che giocherà domani. El Shaarawy potrebbe addirittura restare fuori qualora dovessero giocare tutti, Pellegrini, Dybala e Abraham. Spinazzola per quanto fatto domenica meriterebbe di essere titolare. Lui e Zalewski sulle fasce? Mi sembra bella sbilanciata come formazione, è vero che dobbiamo fare gol, ma non dobbiamo farci prendere dalla smania perchè poi rischieresti nella fase di non possesso. Se dovessi scegliere uno tra Abraham e Dybala, manderei in campo l’argentino…”

Ilario Di Giovambattista (Radio Radio): “Mourinho sta pensando alla mossa a sorpresa per domani: Wijnaldum in campo dal primo minuto. Lo ha provato ieri, la tentazione è forte…”

Roberto Pruzzo (Radio Radio): “Il Salisburgo? Domani c’è bisogno di una Roma con le idee giuste. Sarà una partita complicata, molto difficile, soprattutto considerando le difficoltà che ha la Roma a fare gol…”

Sandro Sabatini (Radio Radio): “Per la Roma questa partita con il Salisburgo rappresenta tanto. Sarebbe una qualificazione non banale, per passare devi fare due gol sennò vai ai supplementari. Rappresenta tanto perché arriva dopo la polemica di Mourinho con il pubblico. Ci sarà da stare attenti alla reazione dei tifosi…”

