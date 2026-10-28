ON AIR | Lo Monaco: “Se la Lazio arriverà tra le prime tre mi faccio prete”, Pruzzo: “Mora? Se Gasp avesse avuto un cambio, lo avrebbe tolto dopo un quarto d’ora”, Corsi: “Ingenerosi i fischi a Mancini, fa l’attaccante”

Prosegue il nostro appuntamento giornaliero dedicato al variopinto mondo delle radio romane. On Air, la rubrica più copiata (e incollata) del web, è un viaggio per le frequenze più ascoltate dai tifosi giallorossi a caccia di pensieri, notizie, indiscrezioni e qualche nota di colore. Buon divertimento!

David Rossi (Rete Sport): “La cosa di ieri che mi è piaciuta di più è il risultato e poco altro. Forse è stata la peggiore partita di Mancini da quando sta qui alla Roma. Sinceramente dopo quel primo tempo non pensavo fosse possibile che rientrasse in campo, e invece è rientrato. Con Gasp i difensori devono attaccare? Ok, è una caz*ata…il Cagliari per novanta minuti ha attaccato solo dalla parte di Mancini, non ha fatto una azione dall’altra parte. Tutti da quella parte là attaccavano. In un mondo normale Mancini lo dovevi togliere dopo 20 minuti, non era presentabile. Per me la difesa della Roma deve essere Ghilardi a destra, Balerdi al centro, e Ndicka a sinistra…”

Fabio Petruzzi (Rete Sport): “Mancini nella prima mezzora è stato devastante nella metà campo avversaria, è stato un giocatore in più davanti, ma un giocatore in meno dietro. Il difensore deve difendere? Sappiamo che Gasperini ai suoi difensori chiede altro…”

Gianluca Piacentini (Rete Sport): “Su Mora possiamo scrollarci gli odiatori seriali. Visto che tanti parlavano di nuovo Iturbe, ora possiamo dire che è giocatore? La frase che mi è piaciuta di più di Gasperini è sui punti fatti dalla Roma quest’anno, che sono gli stessi dell’anno scorso: il mister ha detto che questi hanno una qualità maggiore, perchè li hai fatti contro Como, Inter, Napoli, Atalanta…sono sempre gli stessi punti, ma hanno un peso specifico maggiore…”

Checco Oddo Casano (Rete Sport): “Di Mora mi piace la sua tranquillità, il coraggio, la sfrontatezza con cui gioca. Spero che questo gol lo consolidi in qualche modo, anche all’interno del gruppo. Io so che Mora è molto stimato dai compagni, perchè tecnicamente tutti gli riconoscono un valore, chi gioca a pallone questo lo vede… Sabato contro l’Udinese il dubbio sarà di nuovo Mora o De Roon. La Roma lì davanti ora dipende da Soulè, perchè con chi lo sostituisci? E’ un problema grave non avere i giocatori in quel ruolo là, ragazzi, non è possibile…è una follia non aver completato il mercato…”

Mario Corsi (Tele Radio Stereo): “La Lazio non ha una squadra da primi posti, ma mai nella vita. Voi dovete guardare i giocatori: c’è l’Inter, c’è la Roma, il Napoli, il Milan…la Lazio non ha giocatori. Ora sta dando il massimo, chi glielo nega, ma non mi parlate di quarto posto. Se la Lazio dovesse vincere il campionato, Friedkin si vende tutti perchè dice: “Allora si può fare senza spendere un euro”… Su Roma-Cagliari, partita sottotono: c’è stanchezza, ma i ragazzini l’hanno svoltata, punto e basta. Mi sono dispiaciuti un po’ i fischi a Mancini: lui fa l’attaccante per ordine di Gasperini. Non puoi fare avanti e indietro a duecento all’ora, qualcosa perdi…”

Alessio Nardo (Tele Radio Stereo): “Il tema Dybala è spinoso. Sembrava dovesse tornare contro il Cagliari, ora rischia addirittura di rientrare dopo la sosta. Se c’era l’idea di portarlo ieri sera in panchina e poi qua si parla di saltare le prossime tre partite, evidentemente qualcosa è andato storto… A me la partita contro l’Udinese mi preoccupa, sarà una partita difficilissima: io spero che la Roma possa fare un bel recupero. Bisogna arrivare belli freschi, perchè sono sicuro che l’Udinese contro di noi farà un partitone. Al momento sta andando molto peggio del suo reale valore, ma l’Udinese ha un’ottima squadra. Mi aspetto una partita molto ma molto difficile e servirà una grande Roma per vincerla…”

Lorenzo Pes (Tele Radio Stereo): “Dybala è tornato ad allenarsi domenica, ma salterà la gara di sabato a distanza di una settimana: c’è qualcosa che stona. Oggi aveva in programma di allenarsi a Trigoria nonostante il giorno di riposo, vedremo che succederà. Io penso che comunque lui non voglia perdersi Manchester-Roma all’Old Trafford, vediamo come evolve la situazione perchè con Dybala è impossibile fare tabelle: tutto dipende dalle sue sensazioni…”

Piero Torri (Manà Manà Sport): “Il Cagliari ha fatto due gol e Gollini ha fatto tre parate importanti, i sardi hanno fatto una bellissima partita secondo me. A me è sembrato tutto tranne che una squadra in crisi. Bravo Gollini, sta giocando con una concentrazione che non gli è mai appartenuta, consapevole di aver avuto una grande occasione dalla malasorte di Svilar. Può far vedere che è un portiere, e questo penso possa garantirgli un futuro nella Roma, ovviamente nel ruolo di dodicesimo. La Lazio? 25 punti fatti su 27 è tanta roba…Però devono ancora giocare contro Roma, Napoli, Inter, Como, Atalanta, Fiorentina, Torino…insomma, il calendario da qui alla fine del girone di andata è molto più complicata. Però ci arrivano con un entusiasmo e una classifica davvero inaspettata…”

Daniele Lo Monaco (Radio Romanista): “So che tanti tifosi della Lazio hanno tifato per l’Inter contro la Fiorentina. E oggi sperano che l’Inter batta il Venezia. Ma chi punta a vincere lo scudetto dovrebbe sperare che tutte le rivali crollino. E invece sperano che l’Inter vinca, perchè sanno che è quello il cavallo su cui puntare perchè altrimenti rischiano di vivere una stagione infelice. Questo è il grande paradosso. I romanisti invece temono l’effetto Leicester, ma quello c’è stato perchè si sono suicidate tutte le prime. Qui invece Roma, Inter e Como stanno andando a duemila. La Roma è imbattuta: sei vittorie e tre pareggi. Vi sembra il cammino di una squadra dimessa? Certo, la Lazio ne ha vinte otto su nove, ma se vado a pesare le otto vittorie della Lazio hanno un peso diverso. Io non vedo l’effetto Leicester in nessun modo, per me non c’è nulla di cui preoccuparsi. Se la Lazio arriva tra le prime tre, mi faccio prete…”

Roberto Pruzzo (Radio Radio): “Mora? Se Gasperini aveva un altro cambio, dopo un quarto d’ora lo toglieva. Io avevo quella impressione. E più in generale sono contento che abbiano in parte risolto la partita Pisilli e Lulli, perchè se ti devi rapportare al mercato della Roma, ragazzi…per l’amor di Dio… Io avevo sponsorizzato Castro, ma se Mina ti mette nel taschino per 80 minuti amico mio, hai bisogno che cambi. E pure Molina è un giocatore che fa fatica a giocare nel campionato italiano. Del greco (Koulierakis, ndr) non ne parliamo neanche. De Roon era fermo in mezzo al campo, a quel punto mi sono chiesto: “E adesso?”. E’ andata pure bene, il Cagliari è crollato negli ultimi minuti e dovevi essere bravo ad approfittarne…”

Nando Orsi (Radio Radio): “Per me la Roma non ha faticato più del dovuto. Gollini è stato il migliore, quello sì, ma quando ho visto il primo gol del Cagliari ho pensato subito: “Questa finisce 4 a 1”. La sensazione è stata subito che la Roma non l’avrebbe mai persa. Poi dopo Gollini è stato uno dei migliori, sono contento per lui. Ma in generale la Roma mi è sembrata troppo superiore…”

Mario Mattioli (Radio Radio): “La Roma ha sofferto tanto prima di incassare il 2 a 2. E’ stata una vittoria contro una squadra tosta. Mancini? Fadera se lo mettiamo a fare i 100 metri si piazza tra i primi dieci d’Italia, è un velocista come ce ne sono pochi in campionato. La Roma ha sofferto e ha portato a casa il bottino pieno, e questo è un aspetto positivo…”

Redazione Giallorossi.net