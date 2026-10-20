ON AIR | Rossi: “L’infortunio di Dybala? Stanco di commentare l’ovvio”, Piacentini: “Avrebbe dovuto giocare meno”, Pes: “Stasera devi fare più gol possibile”, Pruzzo: “Lo Slovan è più forte del Genoa”

Prosegue il nostro appuntamento giornaliero dedicato al variopinto mondo delle radio romane. On Air, la rubrica più copiata (e incollata) del web, è un viaggio per le frequenze più ascoltate dai tifosi giallorossi a caccia di pensieri, notizie, indiscrezioni e qualche nota di colore. Buon divertimento!

David Rossi (Rete Sport): “Su Dybala c’avevano detto che era solo un affaticamento, va a capire se era già lesione e c’hanno fatto il gioco delle tre carte o se era affaticamento, si è riposato un po’, poi ha provato a fare qualcosina e ha sentito dolore. Io francamente non sono sorpreso, anzi, sono abbastanza stanco di commentare l’ovvio. Se qualcuno pensava che potesse bastare Gasperini che diceva “Dybala è una bestia” per scongiurare il cedimento dei muscoli di Dybala, si sbagliava. Gasperini non è perfetto, può fare delle valutazioni errate, come ad esempio la scelta di avere solo quattro centrocampisti. E questa su Dybala è sbagliata, va gestito, perchè Dybala si fa male. E ora sei corto nelle rotazioni anche davanti…”

Gianluca Piacentini (Rete Sport): “Forse nella gestione Dybala avrebbe dovuto giocare qualche minuto di meno. Ci sono state alcune partite in cui magari non c’era bisogno di tenerlo in campo fino al 90esimo. Pellegrini a centrocampo accanto a De Roon, con Mora e Soulè dietro Malen è una soluzione che ci può stare. Lo Slovan? Se pensi di aver già vinto, non la vinci, ne abbiamo già avuto ampie dimostrazioni. Ricordo che il Napoli campione d’Italia l’anno scorso in Champions ha chiuso al 30esimo posto…”

Checco Oddo Casano (Rete Sport): “Io la partita contro il PSG la do per persa. E non do per scontato Roma-Sporting, perchè quella portoghese è una squadra forte. Però Lille e Aek Atene sono alla tua portata. Quindi secondo me puoi chiudere la fase campionato con 13 punti, e con 13 punti non arrivi tra le prime otto per un pelo. Rischieresti di non arrivare nelle prime otto per Roma-Real Madrid…”

Mario Corsi (Tele Radio Stereo): “Non so quanti problemi avrà la Roma stasera, lo Slovan non penso che nella sua storia sia mai stata forte. Non dico che sia una partita da vincere con la pippa in bocca, ma insomma… La Roma come rosa secondo voi non è tra le prime due? Se arrivi terzo o quarto è comunque Champions, e quindi non sarebbe un dramma. Ma Gasperini ti porta punti in più, per me lui è il 50% della squadra, forse anche di più. Gasp è tanta roba, speriamo di capirlo alla prima vittoria…”

Francesca Ferrazza (Tele Radio Stereo): “E’ vero che la Roma ha delle risorse e lo ha dimostrato contro il Genoa, ma questo ulteriore stop di Dybala preoccupa parecchio. Gasperini ha detto altre due settimane fermo, e andiamo per eccesso: parliamo di una mesata. Ora hai Pellegrini, Mora e Soulè da alternare dietro Malen. Ecco perchè Gasp non ha escluso di usare Castro con Malen, anche perchè avendo solo quei tre ti manca qualcosa lì davanti e stai un po’ corto. E soprattutto ti manca tanta qualità…”

Paolo Cosenza (Tele Radio Stereo): “Se quest’anno la Roma arriva sotto al terzo posto per me è una delusione totale. Per me l’anno scorso Gasp ti ha fatto fare il salto portandoti in Champions, quest’anno non vedo squadre al di fuori di Roma e Como per secondo e terzo posto. Quest’anno dunque non è Gasperini il valore aggiunto, c’è un valore disgiunto da parte delle altre squadre. Il campionato di quest’anno mi sembra abbastanza scarso come livello…”

Lorenzo Pes (Tele Radio Stereo): “Malen e Castro insieme non è una soluzione che fa impazzire Gasperini, si è capito. Si rimane sullo schema di una punta sola con uomini offensivi a supporto. Pellegrini e Mora non mi sembra una grande coppia di sotto punta, per cui penso che Soulè comincerà la partita e poi ci sarà una staffetta con Mora. L’obiettivo dichiarato è andare avanti raggiungendo il playoff, penso che i 10-11 punti sono un obiettivo piuttosto agevole guardando il calendario nonostante questo inizio. Tolto il PSG, che è una sfida proibitiva, penso che la Roma possa giocarsela anche all’Old Trafford. Stasera però sarà importante cercare di fare più gol possibile per la differenza reti che può essere decisiva per la classifica finale…”

Piero Torri (Manà Manà Sport): “Dybala ha riavvertito dolore e secondo me torna dopo la sosta. Ndicka mi ricorda Aldair nel senso che è uno che può giocare ogni due giorni senza accusare fatica. Poi il fatto che ci sia Balerdi aumenta la competizione nella squadra, fra l’altro può giocare anche da braccetto di destra…”

Daniele Lo Monaco (Radio Romanista): “Mi sono andato a guardare un po’ di statistiche e lo Slovan è la squadra che ha preso più tiri in porta nelle prime due partite della stagione di Champions: 51 tiri verso la porta. E’ una squadra che ti potrebbe permettere di fare un calcio più offensivo senza troppe cautele o problematiche legate alla fase di non possesso, e quindi potrebbe anche giocare Pellegrini a centrocampo. Ma so che Pellegrini è stato provato davanti, per cui potrebbe giocare lì…”

Roberto Pruzzo (Radio Radio): “La Roma deve vincere cercando di sprecare meno possibile le sue energie. Tenuto conto degli infortunati, devi limitare lo sforzo. Lo Slovan è sicuramente più forte del Genoa e serve attenzione, ma il turnover fatto contro il Genoa ha avuto buoni risultati. Credo che si potrà vedere una Roma all’altezza della situazione. L’impatto di Malen è devastante, fanno troppa fatica a marcarlo, perchè se gli vai addosso si allunga il pallone, se non gli vai addosso ti ruba metri. E poi conosce il mestiere, e aveva un bel collaboratore come Dybala. Il suo è strapotere assoluto…”

Nando Orsi (Radio Radio): “Molina o Lulli? Non so se Molina sta convincendo Gasp, mentre Lulli sì. Se sta meglio Lulli, deve giocare lui sfruttando l’entusiasmo, la freschezza, la gioventù. Per un ragazzo di 19 anni che sta toccando il cielo con un dito non può esserci stanchezza in questo momento, ma c’è entusiasmo che Gasperini deve sfruttare di più. Malen? Nessuno si aspettava un’esplosione del genere, a volte certi giocatori trovano ambienti favorevoli e a volte gli allenatori hanno visioni differenti di certi giocatori. Emery lo vedeva in un altro ruolo dove non poteva esprimersi…”

Redazione Giallorossi.net