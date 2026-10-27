ON AIR | Rossi: “Wesley? Uno che pubblica quella foto lo venderei a gennaio”, Corsi: “Ora se gioca male diranno che è per quello”, Pruzzo: “Cagliari in caduta libera, devi vincere col minimo sforzo”,

Prosegue il nostro appuntamento giornaliero dedicato al variopinto mondo delle radio romane. On Air, la rubrica più copiata (e incollata) del web, è un viaggio per le frequenze più ascoltate dai tifosi giallorossi a caccia di pensieri, notizie, indiscrezioni e qualche nota di colore. Buon divertimento!

David Rossi (Rete Sport): “Su tutta questa roba di Wesley mi pare evidente che i fatti privati sono privati, anche se loro non hanno fatto molto per mantenerli privati. Lei fra l’altro ha commesso reato trasferendo i dati del cellulare del marito sul suo. Detto questo, sicuramente non è stato un pomeriggio di livello culturale e sociale altissimo. La cosa peggiore forse è stata la foto degli orologi e dei soldi, sembrava di vedere al tg quei servizi di covi di spacciatori sequestrati dalla guardia di finanza…francamente ne avremmo fatto a meno. Io qualche cosetta l’ho vista, essendo stato dentro, e se fossi un ds della Roma ì, un calciatore che pubblica quella foto lì lo vendo a gennaio. Uno che fa una cosa del genere dimostra scarsa sensibilità, e uno che fa una cosa del genere non ha il calcio nella priorità della propria vita. Io già gli starei cercando una squadra a gennaio. E sarei al lavoro per trovare suo sostituto…”

Gianluca Piacentini (Rete Sport): “Io farei lo sforzo di tenere separato quello che succede in campo da quello che accade nella vita privata, senza per forza dargli una correlazione. Nainggolan e Maicon avevano situazioni particolari, ma noi giudicavamo quello che vedevamo in campo, e farei la stessa cosa con Wesely. E non direi che se gioca male, lo fa perchè si è separato dalla moglie…”

Mario Corsi (Tele Radio Stereo): “Wesley ci dovrebbe pensare un attimo prima di mettere tutti quei soldi là sopra, è l’unica cosa che può infastidire, il resto sono cose sue private, non me ne frega niente. C’è gente che deve fare collette per andare a vedere le partite allo stadio, buttare tutti quei soldi là così è da ridere…E poi l’altra cosa che mi interessa è quando la moglie dice “quando si ubriaca può fare qualsiasi cosa“. Ecco, bevi di meno, in generale. Poi per il resto gioca, corre, è bravo e gli vogliamo bene. E’ un ragazzo simpatico. Però cerchiamo di andare meno sui giornali…E’ stato stupido a fare tutto questo, perchè ora appena gioca male gli diranno che ha bevuto, e invece un giocatore le partite le può sbagliare…”

Francesca Ferrazza (Tele Radio Stereo): “La Roma e Gasperini i giocatori li controllano sempre, specie questi ragazzi giovani che vengono da situazioni non proprio di ricchezza e poi hanno improvvisamente fama sono circondati da persone che possono approfittarne. E quindi vengono controllati bene, perchè basta che ti fidi della persona sbagliata e sei rovinato…”

Lorenzo Pes (Tele Radio Stereo): “Pallone d’oro a Kane? Giusto per la carriera, è un attaccante anche per le squadre in cui ha militato ha raccolto molto meno di quanto merita e vale. I numeri dello scorso anno a livello realizzativo sono stati mostruosi. Yamal per titoli poteva ambire alla vittoria, ma ha fatto un brutto mondiale. Io avrei premiato qualcuno del PSG, e probabilmente l’avrei dato a Kvaratskhelia. Ma Kane un Pallone d’Oro lo meritava nella sua carriera. Dybala in campo stasera? Se ha detto sì alla convocazione è perchè può giocare e io una ventina di minuti stasera me lo aspetto in campo…”

Piero Torri (Manà Manà Sport): “La partita di stasera mi preoccupa come tutte, e poi il Cagliari viene da due sconfitte consecutive, e questo non mi piace per niente. Ma ha 13 punti in classifica, sta tranquillissimo e può giocare con una certa serenità. La preoccupazione è che siamo alla sesta partita di un ciclo di nove, e le fatiche fisiche e mentali, e il pensiero delle successive, in qualche maniera possano incidere. La Roma stasera deve vincere per aggiungere ulteriore consapevolezza, spero ci riesca senza faticare troppo. Se il calcio fosse matematica la Roma vincerebbe senza troppi problemi, ma le partite sono strane. Spero che questa Roma sia sempre più argentina nello spirito con cui va in campo, è la garanzia che se la gioca fino al 95esimo…”

Nando Orsi (Radio Radio): “Wesley? Tra tutti e due, livello di intelligenza basso basso, sia da una parte che dall’altra. Io lo farei giocare. Non è che Wesley sia Francisco Marinho del Brasile, è un buon calciatore ma normale. Però lo farei giocare assolutamente…”

Roberto Pruzzo (Radio Radio): “Il Cagliari è in caduta libera, si è portava avanti col lavoro come il Frosinone, si è messo a 10 punti dalla zona retrocessione. Dopo una partenza a razzo ora è una squadra in difficoltà e la Roma deve approfittarne. Con che partita non so. Cerchi di capire che partita si può mettere giù e poi grazie alla qualità dei tuoi giocatori dovresti venirne a capo. Vincere questa sera con minima fatica e portare a casa punti…”

Redazione Giallorossi.net