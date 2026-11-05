ON AIR | Pes: “Como impressionante”, Ferrazza: “Sono stufa, ci hanno superato anche loro”, Nardo: “Con lo stesso calendario dei lombardi la Roma avrebbe fatto più punti”

Prosegue il nostro appuntamento giornaliero dedicato al variopinto mondo delle radio romane. On Air, la rubrica più copiata (e incollata) del web, è un viaggio per le frequenze più ascoltate dai tifosi giallorossi a caccia di pensieri, notizie, indiscrezioni e qualche nota di colore. Buon divertimento!

David Rossi (Rete Sport): “Sono dispiaciuto e rammaricato per la sconfitta dell’Old Trafford, ma non mi fa dire “ah, c’è qualcosa che non va“. E’ la seconda sconfitta stagionale dopo quella contro il Real, io avrei firmato a bocce ferme. Quello che fa saltare tutte le valutazioni è la Lazio, che se non avesse fatto quello che ha fatto, ora eri secondo a un punto dell’Inter e si sarebbe parlato di Roma da scudetto. Ma perchè col Manchester sul 1 a 2 non hai cominciato a buttare la palla fuori o a dare due calci in più e spezzettare il gioco? Anche andare capoccia a capoccia con qualche giocatore….anche questo è calcio. Lo fanno tutti, tutti, solo noi non lo facciamo mai…”

Checco Oddo Casano (Rete Sport): “Maldini o Kvernadze? Gasperini lo ha già allenato Maldini, è moscio, non mi sembra un giocatore adatto…Io dico Kvernadze, che è più cattivo, ha fame e ha più margini. Fra l’altro pare che nel contratto di Kvernadze ci sia una clausola da 4 milioni di euro valida per l’estate. Se lo vuoi a gennaio, devi trattare. Se continua così il Frosinone a gennaio sarebbe già salvo e penso che Kvernadze potrebbe anche decidere di cederlo. Non saranno 4 milioni ma nemmeno 30: un accordo lo puoi trovare. Altrimenti ti metti d’accordo col calciatore per prenderlo a giugno a 4 milioni, e questo al Frosinone non conviene…”

Fabio Petruzzi (Rete Sport): “Il ko di Manchester non mi fa fare passi indietro. Io vedo un percorso continuo, di crescita, come forza e autostima. Certo, non è una squadra perfetta, e deve ancora fare degli step. Io sono ottimista, non so dove potrà arrivare in Champions ma in campionato starà in alto, lì te la giocherai fino alla fine…”

Mario Corsi (Tele Radio Stereo): “Ripenso a quando si diceva che il Como aveva vinto contro il Manchester United perchè aveva giocato in casa…sciocchezze simili uno le dice per l’amore spassionato, feroce che si ha per la Roma. Ma come si può dire una caz*ata del genere… Noi siamo andati in uno stadio dove era pronta la contestazione, all’Old Trafford sembrava di essere in un grande funerale… Ci sono un sacco di persone che devono per forza salvare il presidente. A lui il business va benissimo, per cui siamo felici. Il Como è una squadra straordinaria, sono veramente molto forti e la Champions sembra fatta per loro…”

Francesca Ferrazza (Tele Radio Stereo): “A noi c’ha superato anche il Como…questo stiamo dicendo? Nella mia vita devo vedere anche la Roma superata dal Como? Mi sono proprio stufata…vedere anche il Como sopra la Roma, vi prego…Mi dicono che non riesco a parlare bene della Roma, ma cosa significa parlare bene della Roma? Se volete che dica quello che volete sentirvi dire, scrivetemi i testi…Io dico certe cose proprio perchè vorrei che la Roma fosse più forte del Como, che non si facesse fare quelle rimonte e avesse una rosa più importante. Non mi sembra che questo significhi essere contro…”

Lorenzo Pes (Tele Radio Stereo): “Mi ha impressionato il Como, non ricordavo nove gol in Champions se non magari nei turni preliminari. Il Lens non sarà una squadra iper-competitiva, ma parliamo sempre di Champions. Il Como gioca un calcio molto europeo, in queste competizioni dà il meglio di sé. Non ha ancora affrontato squadre di grandissimo livello, e ora avrà PSG e Barcellona, ma ora Fabregas rischia di andare agli ottavi diretto e sarebbe davvero un grande risultato. Il Napoli invece è a pezzi, e Allegri ha detto cose fuori luogo che rischiano di fargli perdere ancora più credibilità nello spogliatoio…”

Alessio Nardo (Tele Radio Stereo): “Io chiedo: se la Roma avesse avuto lo stesso identico calendario del Como, Lipsia in casa, Feyenoord fuori, Manchester in casa e Lens fuori, in Champions avrebbe fatto gli stessi punti? Secondo me avrebbe fatto un punto in più del Como…Non voglio scoattare dicendo che avrebbe fatto 12 punti, ma 10 sì e quindi uno in più del Como…”

Valentina Catoni (Tele Radio Stereo): “Se la Roma avesse avuto Svilar, ora avrebbe avuto sei punti in più in Champions, perchè le vincevi tutte e due, sia con il Real Madrid che contro il Manchester….datemi retta. Allora togliete Paz o Douvikas al Como, e magari non faceva 10 punti. Svilar tre gol presi in fotocopia contro il Real non li prende, e secondo me forse con lui tra i pali la difesa non svalvolava in quel modo contro il Manchester United. Secondo me alla Roma non serviva un cambio di calendario per fare 10 punti, con Svilar li avrebbe fatti anche con questo…”

Piero Torri (Manà Manà Sport): “Una società con una visione e un orizzonte si dovrebbe porre il tema del rinnovo di Gasperini, perchè a fine anno va in scadenza. Io fossi nella Roma avrei già affrontato il problema e ne avrei già parlato con Gasperini. Io non sono mica sicuro che loro vogliono andare avanti con lui, non sul piano dei risultati ma sul piano della simpatia reciproca… Gasperini mi sembra molto più giovane di allenatori che sembrano più giovani di lui. A me non sta particolarmente simpatico, ma da un punto di vista calcistico mi tolgo il cappello, è un allenatore che ha lasciato un segno nel calcio europeo, è uno che lo ha cambiato il calcio europeo…”

Roberto Pruzzo (Radio Radio): “Da quando hanno accostato il nome di Aquilani al Como le cose sono andate in maniera drammatica e ora pensano di sostituirlo. Lui è un ragazzo forte, ma ora gli è rimasto solo Matic. Il Sassuolo sembra l’avversario ideale per la Roma che deve rialzare la testa e cercare di arrivare alla sosta senza forzare rientri di lungodegenti infortunati. Gli infortuni fanno purtroppo parte di un calcio frenetico che costringono gli atleti a fare sforzi che un tempo non c’erano. Ora devi alzare la testa, c’è Napoli-Lazio e Inter-Como…”

Nando Orsi (Radio Radio): “Gasperini forse nei cambi poteva fare qualcosa di meglio, ma il problema su cui discutere è la tenuta della squadra nei novanta minuti. Se fisicamente non stai bene poi dopo le altre squadre ti vengono a prendere. Era una partita importante, potevi portarla a casa…”

Redazione Giallorossi.net