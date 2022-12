“ON AIR!” – DI GIOVAMBATTISTA: “Mou sta cambiando gerarchie, senatori in forte discussione”, CIARDI: “Con i Friedkin siamo abituati alle sorprese”, MAGNI: “Se si mettesse una dead line a giugno sarebbe la fine”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Prosegue il nostro appuntamento giornaliero dedicato al variopinto mondo delle radio romane. On Air, la rubrica più copiata (e incollata) del web, è un viaggio per le frequenze più ascoltate dai tifosi giallorossi a caccia di pensieri, notizie, indiscrezioni e qualche nota di colore. Buon divertimento!

Augusto Ciardi (Tele Radio Stereo): “Che Mou piaccia al Portogallo è fisiologico. Quello che ne sta parlando meno di tutti è proprio Mourinho. Forse se ne parla più dentro Trigoria… Da ieri ne parlano tutti, anche i giocatori, però io alle parole di calciatori…non spostano nulla. Non contano niente, semmai sarebbero parte della causa che porta Mourinho ad andarsene…i grandi e celebrati giocatori della Roma… Non si deve dare tutto per scontato, per quanto esistono delle possibilità che le strade si separino. I Friedkin potrebbero tentare un all in con Mourinho per fare una Roma diversa: con questi giocatori non si è andati da nessuna parte… Sì, hanno vinto la Conference, ma ora bisogna andare oltre. E Mou va oltre, e vorrebbe che anche la Roma lo facesse. Sul rendimento dei calciatori sarebbe opportuno aprire un file: molti che pendevano dalle labbra di Mourinho, ora sono pronti a scaricarlo. Dando già per scontato quello che non è… Con i Friedkin siamo abituati alle sorprese, e Mou potrebbe anche rinnovare il contratto. Non si tratta di soldi, ma di programmi…”

Mario Corsi (Centro Suono Sport): “Il Waalwijk? Sembrava una squadra di serie C olandese, e invece mi dicono che sia nona nella massima serie, ma allora il campionato olandese sta messo male male eh. La Roma però ha giocato discretamente, ha fatto quello che doveva fare…Mourinho? Al di là se vi piace o no, è una persona seria. Non ce lo vedo che va via a gennaio, se va via, va via a giugno…”

Paolo Cosenza (Centro Suono Sport): “Io ho visto male Cristante, che si vede ha paura per via del problema alla mano appena operata, e Spinazzola, l’ho visto in difficoltà. Abraham? Bel movimento, anche se il gol è sporco. C’è un cambio anche in Zalewski, ho visto un’altra voglia, come l’anno scorso. Pellegrini mi è sembrato in ritardo di condizione… Secondo me Mou sta facendo giocare tanto Bove in queste prove tecniche è perchè Wijnaldum è sempre più vicino al rientro, e nella sua testa c’è l’idea di tornare al 4-2-3-1 con Wijnaldum accanto a Matic o Cristante…”

Massimiliano Magni (Rete Sport): “Mourinho si può tranquillamente criticare, non è Dio sceso in terra, ma certe osservazioni sommarie mi sembrano esagerate. Quando Luis Enrique il primo anno, che era molto sostenuto dalla tifoseria, fece delle dichiarazioni dove si intuiva che avrebbe lasciato a fine anno, avevo capito che sarebbe stata la fine. Se mai si mettesse questa dead line per giugno sarebbe la fine, e io non penso che sia così. Io non vedo elementi che ci facciano pensare che sia stata posta una dead line. Se ci aspettiamo un punto di chiarezza, me lo aspetto da Mourinho non dalla società…”

Claudio Moroni (Rete Sport): “Non siamo maniaci dell’ottimismo, ma dal 4 gennaio inizia un’altra pagina. Mourinho ieri si è interrogato: si può fare qualcosa? E ha messo la difesa a 4. A noi è piaciuta moltissimo. Lui con quel sistema c’ha vinto tutto…”

Tiziano Moroni (Rete Sport): “Io mi auguro che Mourinho parli lo stesso il 3 gennaio prima della partita col Bologna, specie se continueranno queste voci sul suo futuro. La difesa a 4? Lui con la Roma ci ha provato sempre a partita in corso, ieri invece ci ha provato dall’inizio, quindi la voleva proprio testare. Poi non sarà risolutiva, ma quella, il recupero di giocatori importanti, Abraham che riprende a segnare, Zaniolo che cresce, il rientro di Dybala e Wiinaldum…ci sono una serie di cose che possono riportarci il sorriso. E poi non dimentichiamoci che stiamo lì, a tre punti…”

Alessio Nardo (Tele Radio Stereo): “Mourinho? Si è andati un po’ oltre, si parla di una importantissima testata portoghese che addirittura scrive di incontro fissato e lo dà per certo. E’ una cosa pesante. E se nessuno la smentisce, io devo prenderla per buona. Per me ci sono notizie che devono essere smentite e altre no, perchè qua non si parla del sitarello sconosciuto, ma da una testata molto importante…Mou freddo con la Roma? Io rigiro la domanda: e se fossero i Friedkin a esserlo?…”

Mimmo Ferretti (Tele Radio Stereo): “Il 26 Mourinho sta a Trigoria, la Roma riprende gli allenamenti quel giorno, come può esserci un incontro fissato col Portogallo?… Al momento è tutto una grande fuffa. Oggi la notizia è che il 26 c’è l’allenamento della Roma, non l’incontro con la federcalcio portoghese… La mia ipotesi è che ci sia un’interesse delle parti in questa situazione, con Mou che avrebbe tutto da guadagnare in questa vicenda, e avrebbe anche la possibilità di prolungare il suo contratto con la Roma…”

Ilario Di Giovambattista (Radio Radio): “Preannuncio delle querele per i leoni da tastiera che mi hanno insultato sui social. Ieri ho scritto un tweet sulla Roma e sullo spogliatoio: stanno accadendo delle cose che meritano attenzioni. C’è un saliscendi clamoroso nella considerazione di mister Mourinho. Ora alcuni senatori sono in forte discussione dal tecnico. Lui sta rivedendo alcune gerarchie all’interno della squadra. Cosa ho detto di così drammatico? Ho ricevuto diversi insulti pesanti, e io vi giuro che vi tolgo la sete col prosciutto…”

Redazione Giallorossi.net

Seguici su TWITTER e FACEBOOK per restare sempre aggiornato sulle ultime notizie della Roma!